Cristiano Ronaldo de retour au Portugal ? L'énorme bombe

Une folle rumeur enfle ces dernières heures sur un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Portugal.

Et si l’histoire s’écrivait à nouveau là où tout avait commencé ? Alors qu’il peine à remporter un trophée majeur en Arabie Saoudite avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait faire un choix à la fois audacieux et chargé d’émotion. Un retour inattendu dans son pays natal se profile, faisant resurgir l’idée folle d’une fin de carrière mythique sous les couleurs de son club formateur. Une rumeur persistante, mais de plus en plus crédible, agite les supporters lusitaniens.