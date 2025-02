Cristiano Ronaldo à 40 ans : CR7 est-il vraiment le GOAT ? Une chose est sûre, il reste le plus grand athlète de l’histoire du football

C. Ronaldo

À 40 ans, Ronaldo défie encore le temps. Si son statut de GOAT est discutable, il reste sans conteste le plus grand athlète de l'histoire du jeu.

Stanley Matthews disait : « La forme physique, c'est la confiance. » Cristiano Ronaldo en est la preuve vivante. À 40 ans, l’attaquant portugais est toujours un joueur professionnel et continue de défendre son statut de légende vivante.

« C’est peut-être une question de goût, mais je pense que c’est moi », a-t-il confié à La Sexta à deux jours de son anniversaire. « Je fais tout dans le football. Je marque de la tête, je tire bien les coups de pied arrêtés, je frappe des deux pieds, je suis rapide, fort et je saute haut. »

« Chacun a ses préférences, que ce soit Messi, Pelé ou Maradona, je l’entends et je le respecte. Mais dire que Cristiano n’est pas un joueur complet, c’est un mensonge. Je suis le plus complet. Je ne vois personne de meilleur que moi, et je le dis avec tout mon cœur. »

Bien sûr, Ronaldo n’est pas le GOAT. Lionel Messi a définitivement clos ce débat au Qatar il y a un peu plus de deux ans. Et il n’est même pas le joueur le plus complet à avoir évolué au Real Madrid : cet honneur revient à Alfredo Di Stéfano.

Mais une chose est incontestable : Ronaldo, qui approche les 1000 buts en carrière, est sans doute l’athlète le plus impressionnant que le football ait jamais connu.