Coupe du monde 2026, Pays-Bas - Japon : suivez le match en direct

Coupe du monde 2026
Pays-Bas - Japon
Butteurs :
Les Pays-Bas de Ronald Koeman entament leur Coupe du monde avec le match phare du groupe F. Les Oranje entreront sur la pelouse à 22 h (heure italienne) pour affronter le Japon de Hajime Moriyasu, à l’AT&T Stadium d’Arlington, en Virginie. Ce choc entre les deux favoris du groupe verra Malen, Dumfries et leurs coéquipiers défier des Japonais présentés comme la possible surprise du tournoi et déterminés à aller le plus loin possible. La rencontre de ce soir s’annonce déjà décisive pour la première place, en attendant Suède-Tunisie dans la nuit.