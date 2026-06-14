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Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

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Coupe du monde 2026, Pays-Bas - Japon : suivez le match en direct

Pays-Bas vs Japon
Japon
Pays-Bas
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la première journée de la Coupe du monde 2026.

Coupe du monde 2026

Pays-Bas - Japon

Butteurs :


Les Pays-Bas de Ronald Koeman entament leur Coupe du monde avec le match phare du groupe F. Les Oranje entreront sur la pelouse à 22 h (heure italienne) pour affronter le Japon de Hajime Moriyasu, à l’AT&T Stadium d’Arlington, en Virginie. Ce choc entre les deux favoris du groupe verra Malen, Dumfries et leurs coéquipiers défier des Japonais présentés comme la possible surprise du tournoi et déterminés à aller le plus loin possible. La rencontre de ce soir s’annonce déjà décisive pour la première place, en attendant Suède-Tunisie dans la nuit.




  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Pays-Bas - Japon

    Butteurs :


    PAYS-BAS (4-2-3-1) : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch ; Malen, Reijnders, Gakpo ; Depay. Entraîneur : Koeman.


    JAPON (3-4-2-1) : Suzuki ; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura ; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura ; Kubo, Ito ; Ueda. Sélectionneur : Moriyasu.


    Arbitre : Elfath (États-Unis)

    Avertissements :

    Avertissements : Expulsions :

    Passes décisifs :

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