Coupe du monde 2026, Pays-Bas - Japon : suivez le match en direct

Pays-Bas - Japon

Butteurs :





PAYS-BAS (4-2-3-1) : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch ; Malen, Reijnders, Gakpo ; Depay. Entraîneur : Koeman.





JAPON (3-4-2-1) : Suzuki ; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura ; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura ; Kubo, Ito ; Ueda. Sélectionneur : Moriyasu.





Arbitre : Elfath (États-Unis)

Avertissements :

Avertissements : Expulsions :

Passes décisifs :