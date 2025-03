Un show inédit s’annonce lors de la finale du Mondial 2026. La FIFA prépare une grande première qui promet de marquer l’histoire.

Alors que la planète football aura les yeux rivés sur le MetLife Stadium du New Jersey le 19 juillet 2026 pour la grande finale de la Coupe du monde, la FIFA prévoit d’ajouter un ingrédient spectaculaire au menu : un show de mi-temps digne des plus grands événements planétaires. Annoncé il y a quelques mois, ce spectacle inédit se précise, et Gianni Infantino, président de la FIFA, promet déjà un moment inoubliable.