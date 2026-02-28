Coupe du monde 2006 : Zinédine Zidane passe aux aveux avec un bel hommage pour Thierry Gilardi

Interrogé par L’Équipe, l’ancien meneur des Bleus évoque celui qu’il considère comme une référence. « C'était 'Monsieur Football' pour moi. J'adorais sa voix aussi. Son intelligence également car il savait transmettre les émotions, les traduire justement. Il était pertinent, déjà, dans ses analyses. Il trouvait les mots. Avec lui, ils avaient leur sens », confie-t-il.

L’émotion affleure lorsqu’il revient sur l’instant précis de son geste. « Ce n'est pas facile à dire... En 2006, quand il se passe ce qu'il se passe en finale et qu'il dit: 'Zinedine. Pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait'... Il est juste », explique Zidane.

L’ancien milieu de la Juve insiste. « N'importe qui aurait pu me massacrer, 99% des commentateurs m'auraient détruit mais lui, il est juste. Il dit les choses sincèrement. Ça me fait quelque chose à chaque fois. Thierry Gilardi m'a touché, il m'a marqué ».

Pour l’ex-entraîneur du Real Madrid, la différence réside dans la nuance. Gilardi ne condamne pas. Il ressent. Il comprend la portée du moment sans tomber dans l’excès.