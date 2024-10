Belgique vs Italie

L’ancien défenseur italien, Marco Materazzi, est revenu, mardi, sur son altercation avec Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006.

18 ans après, l’image de l’expulsion de Zinedine Zidane en finale du Mondial 2006 trotte toujours dans la tête des supporters français. Le champion du monde 1998 avait été exclu après avoir donné un coup de tête à un certain Marco Materazzi lors de ce choc entre la France et l’Italie. Moins de deux décennies plus tard, l’ex-défenseur de l’Inter Milan est revenu sur cette séquence sur les ondes de RMC, ce mardi.