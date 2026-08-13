Le stade Druso de Bolzano sera le théâtre du match entre Cremonese et la Sampdoria, rencontre comptant pour les 32es de finale de la Coupe d’Italie (prévue le 17 août prochain à 20h45, en direct sur Canale 20). Le stade du Haut-Adige, où évolue habituellement le Sudtirol, a été choisi après le refus de la préfecture d’autoriser la tenue du match à Chiavari, pour des raisons de sécurité. Ce déplacement a été nécessaire en raison de l’indisponibilité du stade Zini de Crémone.
Traduit par
Coupe d’Italie : pourquoi Cremonese-Sampdoria se joue à Bolzano et le programme des 32es de finale
PROGRAMME DES 32es DE FINALE
Coupe d’Italie 2026/27, 32es de finale : programme et où voir les matches à la TV
Parme-Catane, vendredi 14 août à 18 heures. TV : Canale 20
Cagliari-Arezzo, vendredi 14 août à 18h30. TV : Italia 1
Monza-Avellino, vendredi 14 août à 20h45. TV : Canale 20
Fiorentina-Benevento, vendredi 14 août à 21h15. TV : Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, samedi 15 août à 18 heures. TV : Canale 20
Udinese-Padoue, samedi 15 août à 18h30. TV : Italia 1
Venise-Modène, samedi 15 août à 20h45. TV : Canale 20
Torino-Carrarese, samedi 15 août à 21h15. TV : Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, dimanche 16 août à 18 heures. TV : Canale 20
Genoa-Ascoli, dimanche 16 août à 18h30. TV : Italia 1
Hellas Vérone-Virtus Entella, dimanche 16 août à 20h45. TV : Canale 20
Lazio-Mantoue, dimanche 16 août à 21h15. TV : Italia 1
Pise-Empoli, lundi 17 août à 18 heures. TV : Canale 20
Sassuolo-Cesena, lundi 17 août à 18h30. TV : Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lundi 17 août à 20h45. TV : Canale 20
Palerme-Lecce, lundi 17 août à 21h15. TV : Italia 1
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles