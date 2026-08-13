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Gianluca Minchiotti

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Coupe d’Italie : pourquoi Cremonese-Sampdoria se joue à Bolzano et le programme des 32es de finale

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Où voir à la télévision le tour de Coupe d’Italie qui se joue entre le 14 et le 17 août

Le stade Druso de Bolzano sera le théâtre du match entre Cremonese et la Sampdoria, rencontre comptant pour les 32es de finale de la Coupe d’Italie (prévue le 17 août prochain à 20h45, en direct sur Canale 20). Le stade du Haut-Adige, où évolue habituellement le Sudtirol, a été choisi après le refus de la préfecture d’autoriser la tenue du match à Chiavari, pour des raisons de sécurité. Ce déplacement a été nécessaire en raison de l’indisponibilité du stade Zini de Crémone.


  • PROGRAMME DES 32es DE FINALE

    Coupe d’Italie 2026/27, 32es de finale : programme et où voir les matches à la TV


    Parme-Catane, vendredi 14 août à 18 heures. TV : Canale 20

    Cagliari-Arezzo, vendredi 14 août à 18h30. TV : Italia 1

    Monza-Avellino, vendredi 14 août à 20h45. TV : Canale 20

    Fiorentina-Benevento, vendredi 14 août à 21h15. TV : Italia 1


    Catanzaro-Sudtirol, samedi 15 août à 18 heures. TV : Canale 20

    Udinese-Padoue, samedi 15 août à 18h30. TV : Italia 1

    Venise-Modène, samedi 15 août à 20h45. TV : Canale 20

    Torino-Carrarese, samedi 15 août à 21h15. TV : Italia 1


    Frosinone-Juve Stabia, dimanche 16 août à 18 heures. TV : Canale 20

    Genoa-Ascoli, dimanche 16 août à 18h30. TV : Italia 1

    Hellas Vérone-Virtus Entella, dimanche 16 août à 20h45. TV : Canale 20

    Lazio-Mantoue, dimanche 16 août à 21h15. TV : Italia 1


    Pise-Empoli, lundi 17 août à 18 heures. TV : Canale 20

    Sassuolo-Cesena, lundi 17 août à 18h30. TV : Italia 1

    Cremonese-Sampdoria, lundi 17 août à 20h45. TV : Canale 20

    Palerme-Lecce, lundi 17 août à 21h15. TV : Italia 1




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