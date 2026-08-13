Coupe d’Italie : pourquoi Cremonese-Sampdoria se joue à Bolzano et le programme des 32es de finale

Le stade Druso de Bolzano sera le théâtre du match entre Cremonese et la Sampdoria, rencontre comptant pour les 32es de finale de la Coupe d’Italie (prévue le 17 août prochain à 20h45, en direct sur Canale 20). Le stade du Haut-Adige, où évolue habituellement le Sudtirol, a été choisi après le refus de la préfecture d’autoriser la tenue du match à Chiavari, pour des raisons de sécurité. Ce déplacement a été nécessaire en raison de l’indisponibilité du stade Zini de Crémone.



