Coup dur pour l’OM : saison terminée pour un crack, blessé

Sur le plan collectif, tout semblait aller dans le bon sens. Le week-end dernier, la réserve olympienne a réalisé une performance marquante en s’imposant sur la pelouse du Cannet Rocheville (3e). Un succès précieux, synonyme de place de dauphin dans sa poule de National 3. Ce samedi à 16h, les hommes de Romain Ferrier espéraient confirmer face à Beaucaire (9e), au Campus.

Mais le scénario a brutalement changé.