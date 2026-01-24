Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à accueillir le RC Lens pour la 19e journée de Ligue 1, une nouvelle bien plus sombre est tombée en interne. Elle concerne l’avenir immédiat d’un jeune défenseur très suivi au club.
Coup dur pour l’OM : saison terminée pour un crack, blessé
- AFP
Un samedi décisif plombé par une mauvaise nouvelle
Sur le plan collectif, tout semblait aller dans le bon sens. Le week-end dernier, la réserve olympienne a réalisé une performance marquante en s’imposant sur la pelouse du Cannet Rocheville (3e). Un succès précieux, synonyme de place de dauphin dans sa poule de National 3. Ce samedi à 16h, les hommes de Romain Ferrier espéraient confirmer face à Beaucaire (9e), au Campus.
Mais le scénario a brutalement changé.
Mathis Clément gravement touché
Absent pour cette rencontre, Mathis Clément ne rejouera plus cette saison. Le latéral droit, auteur d’une première moitié d’exercice solide avec la réserve, a subi une rupture des ligaments croisés du genou lors du déplacement victorieux face au Cannet Rocheville. L’opération est inévitable.
À seulement 20 ans, le natif de Roubaix voit son élan stoppé net. Formé à la JS Istréenne, passé par Martigues, Mathis Clément avait rejoint l’OM en juillet 2019. Son évolution régulière en réserve laissait entrevoir une suite prometteuse. Cette blessure impose désormais patience et travail de fond.