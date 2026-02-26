La sanction tombe et elle fait mal. Averti une nouvelle fois face à Brest, Pierre-Emile Hojbjerg atteint la limite fixée par le règlement disciplinaire. La commission réunie ce mercredi tranche : le milieu danois manquera le prochain rendez-vous en Coupe de France. Un contretemps qui tombe mal pour Marseille.
Coup dur pour l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg suspendu !
Cinquième avertissement, sanction automatique
Vendredi dernier, lors du match contre Brest (2-2), Pierre-Emile Hojbjerg reçoit un nouveau carton jaune. Ce rappel à l’ordre constitue son cinquième avertissement dans une compétition française cette saison. La commission de discipline, réunie mercredi, applique le règlement : un match de suspension ferme.
Le milieu de l’Olympique de Marseille manque donc la rencontre de Coupe de France face à Toulouse FC, programmée le 4 mars. Un rendez-vous important dans le calendrier olympien.
Une accumulation sur plusieurs fronts
Hojbjerg ne découvre pas le carnet jaune cette saison. En Ligue 1, il écope déjà d’un avertissement contre Angers SCO lors de la 10e journée, puis face à Toulouse FC pour la 14e journée. Il voit aussi jaune contre le Paris Saint-Germain durant le Trophée des champions. Enfin, il complète la série en huitièmes de finale de Coupe de France face au Stade Rennais.
Cette répétition finit par coûter cher. Le règlement ne laisse aucune marge d’interprétation. Cinq avertissements, un match sur la touche.
D’autres joueurs également sanctionnés
Le cas du Marseillais n’est pas isolé. Pour les mêmes raisons disciplinaires, Otavio et Ilan Kebbal, tous deux du Paris FC, écopent eux aussi d’un match de suspension. Sofiane Diop, joueur de l’OGC Nice, subit la même sanction.
La commission ne s’arrête pas là. Exclu dimanche dernier contre Nice, Yannick Cahuzac, adjoint du FC Lorient, reçoit un match ferme de suspension ainsi qu’un match avec sursis. Cette décision concerne le banc de touche, le vestiaire des arbitres et l’ensemble des fonctions officielles.
À Marseille, l’absence d’Hojbjerg oblige le staff à revoir ses plans. Dans une compétition à élimination directe, chaque détail compte. Et cette fois, l’OM devra composer sans l’un de ses hommes d’expérience dans l’entrejeu.