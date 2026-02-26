Coup dur pour l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg suspendu !

Vendredi dernier, lors du match contre Brest (2-2), Pierre-Emile Hojbjerg reçoit un nouveau carton jaune. Ce rappel à l’ordre constitue son cinquième avertissement dans une compétition française cette saison. La commission de discipline, réunie mercredi, applique le règlement : un match de suspension ferme.

Le milieu de l’Olympique de Marseille manque donc la rencontre de Coupe de France face à Toulouse FC, programmée le 4 mars. Un rendez-vous important dans le calendrier olympien.