« Notre position est claire : Yan Diomande évoluera au RB Leipzig la saison prochaine, et nous ne changerons pas d’avis », a affirmé Schäfer, le directeur sportif du club, au journal Bild.
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Conflit de transfert avec le PSG ? Le boss de Leipzig met les points sur les i dans la course à Yan Diomande
Si Diomande poursuit sur sa lancée, après sa très belle première saison à Leipzig, « le moment viendra où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape – mais pas cette année », a tranché Schäfer au sujet d’un éventuel transfert cet été.
Dimanche, plusieurs médias ont affirmé que l’ailier avait déjà trouvé un accord avec le PSG pour un transfert cet été et qu’il s’apprêtait à signer un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, avec le récent vainqueur de la Ligue des champions. C’est un club que j’admire en tant que fan de football », avait récemment confié l’attaquant dans les médias français, en référence au club parisien.
Selon Sky, des contacts auraient déjà été établis entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance de Leipzig. De son côté, Liverpool, dont l’offre de 100 millions d’euros pour Diomandé a récemment été rejetée par le RB, ne prévoit pas de formuler une nouvelle proposition pour l’instant, selon les informations disponibles.
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Yan Diomande est toujours sous contrat avec le RB Leipzig pour quatre ans.
Diomande, recruté l’été dernier en provenance de Leganés pour 20 millions d’euros, est sous contrat à Leipzig jusqu’en 2030. Le club, troisième de la dernière Bundesliga, « détient donc tous les leviers », a souligné Schäfer. « Si nous ne trouvons pas de solution, tant pis : il lui restera toujours quatre ans de contrat. Je le répète : Yan Diomande restera un joueur de Leipzig », a-t-il martelé, ajoutant que le club n’avait fixé aucun plafond pour une éventuelle indemnité de transfert.
À seulement 19 ans, le jeune Ivoirien s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du onze leipzigois : lors de l’exercice 2025-2026, il a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Outre le PSG et Liverpool, d’autres cadors européens, comme le FC Bayern Munich et le Real Madrid, auraient également manifesté leur intérêt pour le joueur.
Actuellement, Diomande participe à la Coupe du monde en Amérique du Nord avec la Côte d’Ivoire. Le joueur de Leipzig a été titularisé lors des trois matches de groupe et a délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, qui clôturait la phase de poules. En seizièmes de finale, les Ivoiriens affronteront mardi la Norvège, grande favorite emmenée par son attaquant vedette Erling Haaland.
Yan Diomande au PSG ? Ses stats avec le RB Leipzig
Interventions
36
Buts
13
Passes décisives
10