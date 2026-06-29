Conflit de transfert avec le PSG ? Le boss de Leipzig met les points sur les i dans la course à Yan Diomande

Si Diomande poursuit sur sa lancée, après sa très belle première saison à Leipzig, « le moment viendra où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape – mais pas cette année », a tranché Schäfer au sujet d’un éventuel transfert cet été.

Dimanche, plusieurs médias ont affirmé que l’ailier avait déjà trouvé un accord avec le PSG pour un transfert cet été et qu’il s’apprêtait à signer un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, avec le récent vainqueur de la Ligue des champions. C’est un club que j’admire en tant que fan de football », avait récemment confié l’attaquant dans les médias français, en référence au club parisien.

Selon Sky, des contacts auraient déjà été établis entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance de Leipzig. De son côté, Liverpool, dont l’offre de 100 millions d’euros pour Diomandé a récemment été rejetée par le RB, ne prévoit pas de formuler une nouvelle proposition pour l’instant, selon les informations disponibles.