DAZN est en pleine tourmente avec la LFP. Attaqué en justice, le diffuseur réplique et dénonce des manquements majeurs. Explications.

Le bras de fer entre la Ligue de Football Professionnel (LFP) et DAZN prend une tournure judiciaire. Après l’annonce d’une action en justice contre le diffuseur pour défaut de paiement, l’entreprise de streaming sportif a décidé de réagir par l’intermédiaire de Brice Daumin, PDG de DAZN France. Celui-ci regrette le traitement réservé à sa plateforme, met en cause la gestion du piratage et justifie son choix de bloquer une partie du paiement dû à la Ligue.