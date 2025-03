Complément d’enquête, Nasser Al-Khelaifi et le PSG s'en remettent à la justice

Saint-Étienne vs Paris Saint-Germain

Nasser Al-Khelaifi et le PSG vont intenter une action en justice après la diffusion d’un numéro de ‘’Complément d’enquête’ sur le président parisien.

La diffusion du dernier numéro de "Complément d’Enquête" consacré à Nasser Al-Khelaifi n’a pas manqué de faire réagir. Le président du Paris Saint-Germain, mis en cause dans plusieurs affaires et sujets sensibles, a choisi de ne pas s’exprimer avant la diffusion du reportage. Mais face aux révélations et témoignages diffusés, il n’a pas tardé à réagir par le biais de son porte-parole. Convaincu du caractère orienté de l’émission, le dirigeant qatari envisage désormais une riposte sur le terrain judiciaire.