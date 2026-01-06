Comment le mercato hivernal peut vider le vestiaire du Bayern Munich ?

Depuis plusieurs saisons, le Bayern Munich a pour habitude d’anticiper les fins de contrat afin de conserver une position de force sur le marché. Pourtant, l’hiver 2026 marque un tournant. Échaudé par les précédents David Alaba, Robert Lewandowski ou encore Alphonso Davies, le Bayern Munich doit désormais gérer plusieurs situations à haut risque simultanément. La direction bavaroise se retrouve contrainte d’agir vite pour éviter de nouvelles pertes stratégiques.

Le cas le plus symbolique concerne Manuel Neuer. À 39 ans, le portier emblématique du Bayern Munich sera libre le 30 juin prochain. Interrogé sur son avenir, il a expliqué : « pas encore. Je préfère prendre mon temps. Il s’agit surtout de prendre le temps de réfléchir : comment va mon corps ? Quel est mon état de santé ? Est-il judicieux de continuer ? J’ai besoin de reporter cette décision encore un peu ». En parallèle, le Bayern Munich explore déjà le marché des gardiens, preuve que l’hypothèse d’un départ est prise très au sérieux.