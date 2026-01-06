En plein mercato hivernal, le Bayern Munich avance sur un fil. Derrière une façade sportive encore solide, le géant bavarois fait face à une accumulation de dossiers contractuels sensibles qui pourraient profondément remodeler son vestiaire. Entre fins de contrat imminentes, négociations complexes et intérêts de cadors européens, le Bayern Munich se retrouve à un moment charnière de sa saison 2025-2026. L’hiver s’annonce décisif, non seulement pour sécuriser l’avenir de plusieurs cadres, mais aussi pour éviter une hémorragie progressive qui fragiliserait l’équilibre du groupe de Vincent Kompany.
Comment le mercato hivernal peut vider le vestiaire du Bayern Munich ?
Le Bayern face au piège des prolongations
Depuis plusieurs saisons, le Bayern Munich a pour habitude d’anticiper les fins de contrat afin de conserver une position de force sur le marché. Pourtant, l’hiver 2026 marque un tournant. Échaudé par les précédents David Alaba, Robert Lewandowski ou encore Alphonso Davies, le Bayern Munich doit désormais gérer plusieurs situations à haut risque simultanément. La direction bavaroise se retrouve contrainte d’agir vite pour éviter de nouvelles pertes stratégiques.
Le cas le plus symbolique concerne Manuel Neuer. À 39 ans, le portier emblématique du Bayern Munich sera libre le 30 juin prochain. Interrogé sur son avenir, il a expliqué : « pas encore. Je préfère prendre mon temps. Il s’agit surtout de prendre le temps de réfléchir : comment va mon corps ? Quel est mon état de santé ? Est-il judicieux de continuer ? J’ai besoin de reporter cette décision encore un peu ». En parallèle, le Bayern Munich explore déjà le marché des gardiens, preuve que l’hypothèse d’un départ est prise très au sérieux.
Manuel Neuer et Dayot Upamecano inquiètent le Bayern
Au-delà des gardiens, le Bayern Munich doit également sécuriser son socle défensif. Dayot Upamecano, devenu un leader sous Vincent Kompany, se trouve à la croisée des chemins. Le Bayern Munich et le joueur se sont entendus sur l’aspect financier, mais un désaccord persiste concernant la clause libératoire. Selon Foot Mercato, le défenseur français souhaite qu’elle soit activable dès cet été, tandis que le Bayern Munich plaide pour une échéance plus tardive, un point qui attise l’intérêt du Real Madrid et du PSG.
D’autres cadres du Bayern Munich arrivent aussi à un moment clé. Raphaël Guerreiro, Serge Gnabry et Leon Goretzka sont tous concernés par des discussions ouvertes. Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a d’ailleurs confirmé cette flexibilité : « Oui, sans vouloir fixer de délai pour une décision. Nous avons eu des discussions préliminaires avec les deux joueurs et leurs agents. Tout est possible et il n’y a pas de date limite pour aucun des deux ». Une déclaration qui laisse clairement planer la menace de départs multiples.
Serge Gnabry vers une prolongation, Leon Goretzka sur le départ
Sur le plan sportif, Serge Gnabry reste un élément productif du Bayern Munich avec 5 buts et 8 passes décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Sky Germany révèle que le club et son international allemand discutent autour d’une prolongation jusqu’en 2028, mais rien n’est encore acté. Pour Leon Goretzka, la tendance est plus incertaine. Régulièrement annoncé sur le départ, son avenir au Bayern Munich semble fragile malgré son importance dans le vestiaire et pour Vincent Kompany.
À cela s’ajoute le dossier Harry Kane, sous contrat jusqu’en 2027, qui plane en arrière-plan. Même si aucune urgence immédiate n’est signalée, le Bayern Munich sait que chaque décision prise cet hiver peut déclencher un effet domino. Avec au moins six dossiers majeurs, dont cinq jugés particulièrement dangereux, le mercato hivernal pourrait progressivement vider le vestiaire bavarois si aucune solution claire n’est trouvée rapidement.