Côme : Fabregas sur le départ ? Qui pourrait le remplacer ? Et c'est Cesc lui-même qui fera le choix

Qui pourrait donc être choisi si ce départ devait se concrétiser dans quelques mois ? Il faut avant tout dresser le portrait-robot du successeur potentiel. Il faut un entraîneur en pleine ascension, peut-être jeune, peut-être étranger. Il faut surtout un profil qui s'inscrive dansla continuité de son prédécesseur, un « homme de jeu », un entraîneur capable d'imprimer un style de jeu aérien à son équipe et de mettre en valeur les nombreux joueurs de talent qui sont arrivés au fil des ans sur les rives du lac de Côme.

Il est possible que Fabregas et le club sondent le marché des entraîneurs à l’étranger, compte tenu de cette certaine « exotophilie » qui a caractérisé Côme. Il ne faudrait donc pas s’étonner si le prochain entraîneur venait de la Premier League ou de la Liga, s’il s’agissait peut-être de quelqu’un avec qui Cesc a joué ou qu’il connaît bien, un homme de confiance à qui passer sereinement le relais.

Trois pistes principales sont à suivre. La pisteespagnole, compte tenu du canal privilégié dont dispose le club, par exemple avec le Real Madrid, et qui mènerait à des profils comme Davide Ancelotti, le fils de Carlo, déjà approché par le passé, ou à Arbeloa lui-même qui, bien qu’il fasse du bon travail avec les Blancos actuellement, pourrait difficilement rester à l’avenir. D'autres pistes envisageables pourraient mener à Raúl ou à des entraîneurs déjà plus confirmés comme Iraola et Marcelino. Dans cette veine, il ne reste pour l’instant que des candidats de rêve comme Xavi ou Scaloni, champion du monde avec l’Argentine, ou – pourquoi pas – l’un des mentors de Fabregas, ce Guardiola qui semble être en fin de parcours avec City et pourrait enfin vouloir se mesurer à cette Serie A qu’il a frôlée, entre autres, avec Brescia qui n’est pas très loin de Côme et qu’il revient souvent visiter.

Le deuxième filon à suivre est celui de l’Angleterre, même au sens large. De nombreux entraîneurs de Premier League pourraient séduire cette direction composée également de grands anciens d’outre-Manche. Il sera difficile d’approcher Amorim, toujours sous contrat avec Manchester United, mais Glasner, qui quittera Crystal Palace, Marco Silva de Fulham et Lampard, auteur d’une excellente saison avec Coventry, sont plus disponibles.

Enfin, les Italiens. Les entraîneurs qui pourraient le mieux s’inscrire dans la lignée de Fabregas, malgré leurs caractéristiques et leurs divergences avec le Catalan, pourraient être trois qui sont désormais libres : Thiago Motta, De Zerbi et Maresca. Ce sera un choix compliqué – qui pourrait même être reporté d’une année encore – mais c’est certainement Fabregas lui-même qui sera appelé à le faire pour concrétiser de plus en plus les rêves de grandeur de l’ancien petit club de Côme.