Goal.com
En direct
Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Côme : Fabregas sur le départ ? Qui pourrait le remplacer ? Et c'est Cesc lui-même qui fera le choix

Quel avenir pour le banc de Como ? Nous avons tenté d'imaginer qui Fabregas pourrait choisir pour lui succéder.

Le flambeau que l'on devra reprendre lorsque l'aventure couronnée de succès de Cesc Fàbregas sur le banc de Côme prendra fin sera de taille. Le Catalan a su hisser les Larians parmi les meilleures équipes de Serie A, alliant un football spectaculaire à une gestion avisée de l'effectif et des différents mercato. Un travail qui l'a inévitablement placé dans le viseur des grands clubs européens et qui pourrait bientôt le pousser à quitter les rives du lac. 

En lice pour la Ligue des champions et avec un avenir radieux devant eux, les chemins de l’entraîneur et du club pourraient bientôt se séparer. D’un côté, Cesc sait qu’il ne trouverait peut-être nulle part ailleurs une telle liberté et de telles marges de progression ; de l’autre, compte tenu également de sa carrière, il est conscient qu’il existe d’autres scènes bien plus prestigieuses que la grande réalité qu’est devenu Côme. Fabregas est à la croisée des chemins, ou plutôt, il va s’y retrouver. À la fin de la saison, il pourra continuer et viser toujours plus haut avec son projet ou le laisser entre d’autres mains expertes. Eh bien, si le choix se portait sur la deuxième option : qui pourrait prendre sa place ? Nous avons essayé d’imaginer les profils adéquats.

  • FABREGAS-COMO : ENCORE COMME CA POUR COMBIEN DE TEMPS ?

    Que Fabregas quitte Como tôt ou tard, c'est inévitable, et le président du club, Mirwan Suwarso, en a récemment parlé lui aussi. Dans Rivista Undici, il a déclaré : « Fabregas est vraiment très important pour nous, mais nous serions stupides de ne pas penser qu'un jour, il pourrait rejoindre Arsenal, Barcelone ou Chelsea. Cela dit, j’espère que tant qu’il sera là, il nous aidera à mettre en place un plan de réussite pour celui qui devra le remplacer. Pour moi, quand il partira, s’il venait à partir, c’est lui qui devrait choisir qui prendra sa place. Il devrait être impliqué dans ce choix. En tant que membre du Conseil de direction du football, il devra nous aider à nommer le prochain entraîneur ».

    En somme, avant de partir, Fabregas désignera son successeur et lui ouvrira la voie, un peu comme l’a fait Klopp pour Slot à Liverpool. On en avait déjà parlé à la fin de la saison dernière, lorsque l’Espagnol avait eu plusieurs contacts avec des clubs comme l’Inter et le Bayer Leverkusen. Lors des dernières conférences de presse, il avait alors déclaré : « Je veux partir d’ici en laissant un héritage. L'important, c'est que celui qui viendra après moi retrouve un grand club, avec des joueurs très bien préparés, dotés d'une culture du travail spectaculaire. C'est ce que je veux laisser à Côme ».

    • Publicité

  • QUI À SA PLACE

    Qui pourrait donc être choisi si ce départ devait se concrétiser dans quelques mois ? Il faut avant tout dresser le portrait-robot du successeur potentiel. Il faut un entraîneur en pleine ascension, peut-être jeune, peut-être étranger. Il faut surtout un profil qui s'inscrive dansla continuité de son prédécesseur, un « homme de jeu », un entraîneur capable d'imprimer un style de jeu aérien à son équipe et de mettre en valeur les nombreux joueurs de talent qui sont arrivés au fil des ans sur les rives du lac de Côme.

    Il est possible que Fabregas et le club sondent le marché des entraîneurs à l’étranger, compte tenu de cette certaine « exotophilie » qui a caractérisé Côme. Il ne faudrait donc pas s’étonner si le prochain entraîneur venait de la Premier League ou de la Liga, s’il s’agissait peut-être de quelqu’un avec qui Cesc a joué ou qu’il connaît bien, un homme de confiance à qui passer sereinement le relais.

    Trois pistes principales sont à suivre. La pisteespagnole, compte tenu du canal privilégié dont dispose le club, par exemple avec le Real Madrid, et qui mènerait à des profils comme Davide Ancelotti, le fils de Carlo, déjà approché par le passé, ou à Arbeloa lui-même qui, bien qu’il fasse du bon travail avec les Blancos actuellement, pourrait difficilement rester à l’avenir. D'autres pistes envisageables pourraient mener à Raúl ou à des entraîneurs déjà plus confirmés comme Iraola et Marcelino. Dans cette veine, il ne reste pour l’instant que des candidats de rêve comme Xavi ou Scaloni, champion du monde avec l’Argentine, ou – pourquoi pas – l’un des mentors de Fabregas, ce Guardiola qui semble être en fin de parcours avec City et pourrait enfin vouloir se mesurer à cette Serie A qu’il a frôlée, entre autres, avec Brescia qui n’est pas très loin de Côme et qu’il revient souvent visiter.

    Le deuxième filon à suivre est celui de l’Angleterre, même au sens large. De nombreux entraîneurs de Premier League pourraient séduire cette direction composée également de grands anciens d’outre-Manche. Il sera difficile d’approcher Amorim, toujours sous contrat avec Manchester United, mais Glasner, qui quittera Crystal Palace, Marco Silva de Fulham et Lampard, auteur d’une excellente saison avec Coventry, sont plus disponibles.

    Enfin, les Italiens. Les entraîneurs qui pourraient le mieux s’inscrire dans la lignée de Fabregas, malgré leurs caractéristiques et leurs divergences avec le Catalan, pourraient être trois qui sont désormais libres : Thiago Motta, De Zerbi et Maresca. Ce sera un choix compliqué – qui pourrait même être reporté d’une année encore – mais c’est certainement Fabregas lui-même qui sera appelé à le faire pour concrétiser de plus en plus les rêves de grandeur de l’ancien petit club de Côme.

Serie A
Como crest
Como
COM
Pisa crest
Pisa
PIS
0