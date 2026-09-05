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fabregas eternoGetty Images
Simone Eterno

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Côme est très fort et jouera pour le Scudetto

Como
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Opinion
C. Fabregas

Daniele De Rossi, l’un des entraîneurs les plus intéressants à écouter dans cette Serie A pour la profondeur de sa pensée et sa franchise loin d’être banale, a parlé clairement hier soir : « Como est une équipe vraiment très forte. C’est peut-être l’équipe qui m’a le plus impressionné depuis que je suis ici à Genoa et elle est venue ici, à Gênes, pour jouer. Ici, à Marassi, je n’avais encore jamais vu une équipe comme la leur, aussi bien sur le plan individuel que collectif. »


Ce ne sont pas les mots d’un supporter enthousiaste ni d’un consultant en quête de formules choc. C’est l’aveu à chaud, presque involontaire, d’un entraîneur qui connaît le football de l’intérieur, et qui a manifestement perçu la même chose que les plus sensibles d’entre nous, « dehors », ont eux aussi perçue : Como est vraiment très fort.


À tel point — et nous voulons l’affirmer dès la troisième journée, pour qu’il n’y ait pas d’équivoque — que sur le terrain, il peut jouer le Scudetto.


  • fabregas eternoGetty Images

    Et non, il ne s’agit pas d’une sortie à l’emporte-pièce ni de la classique hérésie de début de saison. Mais d’une thèse fondée sur une série de considérations qu’il nous semble juste de faire dès maintenant.


    D’abord, il y a ce qu’a expliqué De Rossi lui-même. Côme est fort, a de la personnalité et pratique ce football contemporain auquel beaucoup aspirent. Point final. À domicile comme à l’extérieur. Grand ou petit, le Côme de Fabregas cherche toujours à faire le match. Et y parvient presque toujours. C’était déjà une réalité la saison dernière. Ça l’est encore plus cette année. Et quand une équipe sait quoi faire et comment le faire, en obtenant souvent le résultat, pourquoi ne devrions-nous pas en tenir compte ? À cause du blason qu’elle porte sur la poitrine ? Des grands, dans le football italien, en ce moment, il y a surtout l’héritage. Et la demi-provocation de Chivu sur l’AC Milan et la Juventus faite hier en conférence de presse a sa part de vérité, si l’on a envie d’aller au-delà de la sempiternelle polémique de comptoir.


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  • Il y a ensuite une composante psychologique et émotionnelle. Le Côme de Fabregas est jeune, très jeune selon les standards d’une Serie A qui cherche péniblement, en se débrouillant comme elle peut, à se renouveler. Mais il s’agit ici d’une jeunesse dans son acception positive. Une forme d’insolence, voilà. C’est une équipe qui joue sans le fardeau de l’histoire, et qui pour cela ose : elle presse haut, repart à la récupération du ballon dès qu’elle le perd, accepte le risque de laisser des espaces dans son dos plutôt que de se renier. C’est un football moderne, vertical dans les idées même lorsqu’il est horizontal dans la construction ; et c’est un football qui met en difficulté des adversaires habitués à un autre type de matches. Il n’est pas surprenant que De Rossi, justement, habitué à lire le jeu d’abord comme milieu de terrain avant même de le faire comme entraîneur, ait été autant marqué par l’individu que par le collectif : c’est la synthèse parfaite de ce qu’est devenu Côme.


  • Le deuxième point est plus prosaïque, mais tout aussi décisif : la profondeur de l’effectif. Les arrivées de Milla et Samuele Ricci au milieu de terrain ne sont pas de simples recrues quantitatives, mais la réponse potentielle à la tenue d’un secteur - l’entrejeu - qui est une clé dans le contrôle demandé par l’entraîneur. Avoir deux solutions supplémentaires prêtes à offrir un peu de répit aux hommes de confiance de Cesc dans ce secteur signifie une marge de manœuvre plus large quand les matches deviendront nombreux et rapprochés. Et au centre de l’attaque, l’arrivée de Moise Kean ajoute exactement ce qui manquait : une véritable alternative à Douvikas, un profil différent par ses caractéristiques, capable d’attaquer la profondeur et de garantir des buts même lorsque les matches se resserrent. Ni une alternative, ni un titulaire « par force », compte tenu également du précieux travail qu’effectue Douvikas, mais une solution supplémentaire de très grande valeur dans laquelle pouvoir piocher. Que ce soit d’entrée ou en cours de match. En somme, Côme s’est renforcé. L’effectif n’est certes pas celui de l’Inter, d’accord, mais il est tout de même assez profond.

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  • Il y a ensuite un facteur qui, aussi immatériel soit-il, pèse autant, voire plus, que les noms de l’effectif : le temps. C’est la quatrième année avec Fabregas sur le banc, et les principes de jeu ne peuvent que se transformer toujours davantage en automatismes. Côme est une équipe qui a intériorisé une idée de football : elle joue encore plus vite, se trompe moins, se reconnaît même dans les moments de difficulté. C’est d’ailleurs la différence entre réciter un scénario et le vivre.


    Reste évidemment l’objection la plus évidente, celle que n’importe qui soulèverait face à un club qui affronte pour la première fois des échéances européennes : la Ligue des champions. « Elle puisera dans les énergies, divisera l’attention, usera physiquement un effectif qui n’est pas habitué à la double échéance. » Telle est la principale thèse sur Côme depuis la fin de la saison dernière et durant tout l’été. Entendons-nous bien : c’est une crainte légitime. Mais l’histoire récente de notre championnat raconte une version différente de celle que l’on redoute.


  • On disait exactement la même chose de l’Atalanta de Gasperini lors de ses débuts européens. Cette Dea, pour sa première véritable saison parmi les grands d’Europe, non seulement ne s’est pas écroulée, mais elle est allée jusqu’en quarts de finale de la Ligue des champions. Et en championnat ? Troisième place, à une distance pas énorme de la Juventus de Sarri, qui a remporté le Scudetto, et de l’Inter de Conte, qui a terminé derrière la Juventus. À des années-lumière de toute usure : la double compétition a donné à cette équipe du rythme, une conscience internationale, de la faim. Il n’y a aucune raison de penser que Côme ne puisse pas vivre le même paradoxe positif.


    En somme, même si l’on n’en est qu’au début, les premières sorties ont été assez révélatrices : le Côme de Fabregas a les chiffres, l’âge idéal, l’idée de jeu et désormais aussi l’effectif pour ne pas s’arrêter au rôle de « surprise » - surprise de quoi, au fond ? - de la saison dernière. Et les mots de De Rossi ne ressemblent pas du tout à un compliment de circonstance, mais plutôt à un avertissement pour ceux que cela concerne.

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