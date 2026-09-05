Daniele De Rossi, l’un des entraîneurs les plus intéressants à écouter dans cette Serie A pour la profondeur de sa pensée et sa franchise loin d’être banale, a parlé clairement hier soir : « Como est une équipe vraiment très forte. C’est peut-être l’équipe qui m’a le plus impressionné depuis que je suis ici à Genoa et elle est venue ici, à Gênes, pour jouer. Ici, à Marassi, je n’avais encore jamais vu une équipe comme la leur, aussi bien sur le plan individuel que collectif. »





Ce ne sont pas les mots d’un supporter enthousiaste ni d’un consultant en quête de formules choc. C’est l’aveu à chaud, presque involontaire, d’un entraîneur qui connaît le football de l’intérieur, et qui a manifestement perçu la même chose que les plus sensibles d’entre nous, « dehors », ont eux aussi perçue : Como est vraiment très fort.





À tel point — et nous voulons l’affirmer dès la troisième journée, pour qu’il n’y ait pas d’équivoque — que sur le terrain, il peut jouer le Scudetto.



