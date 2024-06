Cole Palmer, Florian Wirtz et ses joueurs qui pourraient illuminer l'Euro pour leurs débuts dans le tournoi

Certains sont des espoirs, d'autres ont dû attendre en raison de circonstances diverses, mais ils sont tous déterminés à avoir un impact en Allemagne.

L'Euro 2024 démarre dans quelques jours. Pour plusieurs des joueurs qui ont fait partie de la sélection finale de leur pays, le Championnat d'Europe représentera une étape importante dans leur carrière. Qu'il s'agisse de jeunes révélations, des stars jadis blessées ou d'éléments qui ont su bousculer la hiérarchie pour conquérir une place durement gagnée dans leur équipe, ils seront nombreux à faire leurs débuts dans un tournoi majeur en Allemagne.

Mais qui sont les débutants qui devraient avoir le plus d'impact ? L'Euro 2020 ayant été repoussé d'un an et la Coupe du monde 2022 se déroulant en hiver, il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau des équipes participants à cette compétition, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de stars sur le point de faire leur première incursion dans une compétition de ce standing.

Après nos listes de prodiges du NXGN et de stars potentielles, GOAL vous présente les novices du tournoi qui sont pressenties pour briller de mille feux dans cet Euro 2024...