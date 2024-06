Kobbie Mainoo, Lamine Yamal et les 10 jeunes espoirs à suivre durant l'Euro 2024

Certains des plus grands talents de demain vont chercher à se faire remarquer durant le tournoi continental de cet été en Allemagne.

Quelques jours seulement nous séparent de l'Euro 2024. Les fans et les joueurs de tout le continent sont en ébullition à l'approche de ce tournoi qui promet d'être passionnant. Comme toujours, l'une des principales raisons de cet enthousiasme est la perspective de voir de jeunes joueurs émerger et se faire un nom sur la plus grande scène.

De nombreux prodiges se produiront en Allemagne cet été, et certains d'entre eux devraient jouer un rôle clé au sein des sélections qui devraient se battre pour le titre dans les semaines à venir. Mais qui doit-on surveiller très particulièrement avant le coup d'envoi du 14 juin prochain ?

GOAL vous présente les meilleurs jeunes talents (nés en 2005 ou après) à scruter de près lors de l'Euro de cet été...