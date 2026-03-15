Chelsea, la presse anglaise accable Liam Rosenior avant le PSG

La situation sportive globale alimente également les critiques. Selon plusieurs analyses relayées dans la presse anglaise et rapportées par Foot Mercato, Chelsea semble se diriger vers une saison moins réussie que la précédente. Les projections actuelles ne sont guère optimistes et les statistiques alimentent les inquiétudes autour de Liam Rosenior.

Dans une analyse détaillée, The Athletic dresse un constat particulièrement pessimiste : « Ils sont presque certains d’être éliminés de la Ligue des champions en huitièmes de finale et sont en passe de terminer cette saison de Premier League avec 61 points, soit huit de moins que l’an dernier et deux de moins qu’en 2023-24 sous Mauricio Pochettino, où ils ont terminé sixièmes. Il faut remonter à 2006-07 pour trouver la dernière fois où ce total a suffi à assurer la cinquième place. Les pronostics ne sont pas bons, et se réunir avant le match ou même un arbitre impassible ne devrait pas améliorer les choses. Chelsea et Rosenior doivent se concentrer sur ce qui compte ».

Dans ce climat tendu, Liam Rosenior se retrouve donc au centre des critiques alors que le match retour face au PSG approche (mardi, 21h). Au-delà de la Ligue des Champions, les prochaines échéances en Premier League s’annoncent également périlleuses avec des confrontations prévues contre Everton puis Manchester City, deux rendez-vous qui pourraient encore peser lourd dans l’évaluation de la saison londonienne.