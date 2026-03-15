À quelques jours d’un rendez-vous européen capital, l’atmosphère est devenue pesante du côté de Stamford Bridge. Battu lors de son dernier match de championnat, Chelsea aborde son duel retour face au Paris Saint-Germain avec de sérieux doutes. L’écart important concédé à l’aller complique déjà la mission, mais c’est surtout la dynamique actuelle de l’équipe londonienne qui inquiète observateurs et médias britanniques. Entre performances décevantes et critiques grandissantes, Liam Rosenior se retrouve désormais au cœur d’une tempête médiatique qui pourrait peser lourd avant ce choc européen.
Chelsea, la presse anglaise accable Liam Rosenior avant le PSG
Une nouvelle défaite qui accentue la pression autour de Chelsea
Entre les deux confrontations européennes, Chelsea devait négocier une rencontre délicate en championnat face à Newcastle. Contrairement au PSG, qui a bénéficié d’un week-end de repos après le report de son match contre Nantes, le club londonien n’a pas eu ce luxe et s’est présenté sur la pelouse de Stamford Bridge dans un contexte déjà tendu. Les Magpies ont finalement pris le dessus grâce à une réalisation d’Anthony Gordon peu après le quart d’heure de jeu (0-1).
Cette défaite intervient quelques jours seulement après le lourd revers subi à Paris en Ligue des Champions (5-2). Dans ce contexte, Liam Rosenior voit son équipe poursuivre sa chute au classement de Premier League. Désormais cinquième, la formation anglaise reste sous la menace directe de Liverpool, qui pourrait la dépasser au classement en cas de résultat favorable face à Tottenham.
- AFP
La presse anglaise fustige le pessimisme de Liam Rosenior
À Londres, l’analyse médiatique est particulièrement sévère après cette nouvelle contre-performance. Plusieurs observateurs ont pointé l’attitude affichée sur le banc de touche. Dans ses colonnes, le London Evening Standard n’a pas hésité à souligner un changement d’attitude chez le technicien. « Le body language du coach de Chelsea fait partie des inquiétudes », écrit le quotidien britannique pour illustrer la nervosité ambiante autour du club.
Le même média insiste également sur l’image renvoyée par le technicien durant la rencontre. « Nerveux en défense et manquant de conviction en attaque, Rosenior est passé d’une figure animée sur la ligne de touche à un affaissement sur son siège au coup de sifflet de la mi-temps ». Cette perception alimente l’idée d’une équipe en perte de repères alors que Liam Rosenior est déjà sous pression à l’approche d’un match décisif.
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Des perspectives peu encourageantes avant le PSG
La situation sportive globale alimente également les critiques. Selon plusieurs analyses relayées dans la presse anglaise et rapportées par Foot Mercato, Chelsea semble se diriger vers une saison moins réussie que la précédente. Les projections actuelles ne sont guère optimistes et les statistiques alimentent les inquiétudes autour de Liam Rosenior.
Dans une analyse détaillée, The Athletic dresse un constat particulièrement pessimiste : « Ils sont presque certains d’être éliminés de la Ligue des champions en huitièmes de finale et sont en passe de terminer cette saison de Premier League avec 61 points, soit huit de moins que l’an dernier et deux de moins qu’en 2023-24 sous Mauricio Pochettino, où ils ont terminé sixièmes. Il faut remonter à 2006-07 pour trouver la dernière fois où ce total a suffi à assurer la cinquième place. Les pronostics ne sont pas bons, et se réunir avant le match ou même un arbitre impassible ne devrait pas améliorer les choses. Chelsea et Rosenior doivent se concentrer sur ce qui compte ».
Dans ce climat tendu, Liam Rosenior se retrouve donc au centre des critiques alors que le match retour face au PSG approche (mardi, 21h). Au-delà de la Ligue des Champions, les prochaines échéances en Premier League s’annoncent également périlleuses avec des confrontations prévues contre Everton puis Manchester City, deux rendez-vous qui pourraient encore peser lourd dans l’évaluation de la saison londonienne.