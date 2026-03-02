À dix jours d’un rendez-vous européen majeur face au Paris Saint-Germain, Chelsea avance avec des certitudes fragiles. Battus par Arsenal (2-1) en championnat, les Blues ont laissé apparaître des fissures préoccupantes. Au-delà du score, c’est la manière qui interpelle : erreurs évitables, tension mal maîtrisée et fragilité défensive. Dans un sprint final où chaque détail compte, ces signaux faibles pourraient peser lourd. En interne, le constat est lucide et l’heure n’est plus aux excuses.
Chelsea, les grandes appréhensions de Liam Rosenior avant le PSG
Liam Rosenior pointe du doigt l’indiscipline de son équipe
Après la rencontre à l’Emirates Stadium, Liam Rosenior n’a pas masqué sa frustration. L’expulsion de Pedro Neto, dixième carton rouge concédé par Chelsea toutes compétitions confondues cette saison, symbolise une indiscipline persistante. À l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le technicien sait que ce type d’écart peut coûter très cher.
Face aux médias, Liam Rosenior a livré une analyse sans détour : « Collectivement, et moi-même en tant que leader, nous devons assumer davantage nos responsabilités quant à nos décisions disciplinaires et aux actions sur lesquelles nous avons encaissé des buts. » Il a poursuivi : « Certaines décisions sont tout simplement inacceptables à ce niveau. On peut infliger des amendes. L'important n'est pas la sanction, mais la recherche des causes. C'est un problème de concentration et d'attention que nous devons résoudre. Je sais que le bilan du club n'est pas bon depuis le début de la saison, et maintenant ça empire. Quand j'étais là, on a eu dix matchs sans ces problèmes, mais là, on en a deux en deux matchs. Il y a un problème de fond qu'il faut absolument résoudre. »
Rosenior veut régler le problème des coups de pied arrêtés à Chelsea
Au-delà de la discipline, Liam Rosenior s’inquiète surtout des largesses défensives sur phases arrêtées. Contre Arsenal, les Blues ont encaissé deux buts sur corner, confirmant une tendance observée lors des dernières sorties, notamment après les nuls frustrants face à Leeds et Burnley. Dans un contexte européen où la moindre erreur se paie cash, ce secteur devient prioritaire.
En conférence de presse, Liam Rosenior a insisté dans des propos rapportés par RMC Sport : « Si nous ne corrigeons pas les problèmes sur coups de pied arrêtés qui ont commencé à s'insinuer dans notre jeu, ainsi que nos problèmes de discipline, malgré tous nos efforts, nous n'atteindrons pas nos objectifs. » Il a ajouté : « C'est un problème que nous devons régler. Nous devons améliorer notre concentration et notre attention. Nous avons travaillé les coups de pied arrêtés toute la semaine et, en tant qu'entraîneur, c'est d'autant plus difficile à accepter. Nous savions que c'était l'un des points forts d'Arsenal. Il faut que ça cesse. »
L’avertissement de Liam Rosenior avant PSG - Chelsea
Interrogé par Sky Sports, Liam Rosenior a élargi son diagnostic en soulignant la répétition des mêmes scénarios : « C'est le même scénario depuis trois matchs. On domine systématiquement. Je ne cherche jamais de coupable, mais il est clair que nous devons améliorer nos performances. Nous devons être impitoyables dans les deux surfaces. Encaisser deux buts sur corner et recevoir un autre carton rouge, c'est le résumé de notre saison. C'est un ensemble de problèmes. Le marquage, les joueurs de zone. Le gardien est impliqué. Je ne vais pas pointer du doigt un joueur en particulier. J'en parlerai à l'entraînement. C'est difficile à cerner. Nous sommes payés pour gagner des matchs et si vous pensez que nous n'avons pas travaillé sur ce point, c'est absurde. Je pensais que la déception d'avoir perdu deux points contre Leeds et Burnley nous aurait motivés. Je trouvais notre organisation tactique bonne. Arsenal n'a posé aucun problème jusqu'aux coups de pied arrêtés. »
À quelques jours du déplacement au Parc des Princes (11 mars), Liam Rosenior sait que le moindre relâchement sera exploité par le PSG. Si la qualité technique et l’organisation tactique restent des points forts, les défaillances mentales et défensives constituent aujourd’hui les principales appréhensions du staff londonien. Le huitième de finale aller servira de révélateur : soit Chelsea corrige ses failles, soit ces fragilités risquent de compromettre ses ambitions européennes.