Chelsea, les grandes appréhensions de Liam Rosenior avant le PSG

Après la rencontre à l’Emirates Stadium, Liam Rosenior n’a pas masqué sa frustration. L’expulsion de Pedro Neto, dixième carton rouge concédé par Chelsea toutes compétitions confondues cette saison, symbolise une indiscipline persistante. À l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le technicien sait que ce type d’écart peut coûter très cher.

Face aux médias, Liam Rosenior a livré une analyse sans détour : « Collectivement, et moi-même en tant que leader, nous devons assumer davantage nos responsabilités quant à nos décisions disciplinaires et aux actions sur lesquelles nous avons encaissé des buts. » Il a poursuivi : « Certaines décisions sont tout simplement inacceptables à ce niveau. On peut infliger des amendes. L'important n'est pas la sanction, mais la recherche des causes. C'est un problème de concentration et d'attention que nous devons résoudre. Je sais que le bilan du club n'est pas bon depuis le début de la saison, et maintenant ça empire. Quand j'étais là, on a eu dix matchs sans ces problèmes, mais là, on en a deux en deux matchs. Il y a un problème de fond qu'il faut absolument résoudre. »