AFP
Traduit par
Chelsea subit un coup dur dans ses espoirs de Ligue des champions alors que son adversaire en huitièmes de finale, le PSG, voit sa demande spéciale concernant le calendrier acceptée
Le PSG obtient le report du match contre Nantes
Le PSG devait affronter Nantes le week-end du 13 au 15 mars, mais a demandé à la division française de reporter le match à la mi-avril. Cela signifie que les Parisiens auront cinq jours sans match entre la première visite de Chelsea au Parc des Princes le 11 mars et le match retour à Stamford Bridge le 17 mars.
C'est un coup dur pour les Blues, qui devront accueillir les Magpies le samedi entre les deux matchs. Cela va également donner du fil à retordre à Liam Rosenior, qui devra faire tourner son effectif sur trois matchs en huit jours, ce qui pourrait leur coûter un résultat en compétition européenne ou des points en Premier League.
Ce n'est pas la première fois que le PSG obtient gain de cause. Les souhaits du club ont été exaucés à plusieurs reprises la saison dernière et ont aidé l'équipe de Luis Enrique à rester en forme dans sa course effrénée vers le titre européen. D'autres équipes françaises ont également bénéficié de faveurs similaires par le passé lorsqu'elles se sont qualifiées pour les phases finales des compétitions continentales.
- AFP
Communiqué de la Ligue 1
Dans un communiqué, un porte-parole de la Ligue 1 a déclaré : « À la demande du Paris Saint-Germain, afin de préparer au mieux son double affrontement contre Chelsea, le conseil d'administration de la LFP [Ligue de Football Professionnel], en accord avec Nantes, a décidé que le match Paris Saint-Germain-Nantes se jouerait la semaine du 20 avril.
La date et l'heure exactes du match seront déterminées ultérieurement. »
Le chemin vers la finale
Le tirage au sortde la Ligue des champions a opposé plusieurs grands clubs les uns aux autres, le match entre le PSG et Chelsea n'étant que l'un des nombreux affrontements entre poids lourds. Si les Blues se qualifient, ils devront affronter Liverpool ou Galatasaray en quarts de finale.
Le vainqueur affrontera le Bayern Munich, l'Atalanta, le Real Madrid ou Manchester City. Le tirage au sort promet que plusieurs des équipes les plus titrées d'Europe seront éliminées de la compétition bien avant la finale à Budapest.
De l'autre côté du tableau, une répétition de la finale de 2006 pourrait avoir lieu en demi-finale, avec Arsenal et Barcelone sur la voie d'une confrontation. Les Gunners seront heureux d'avoir obtenu, du moins sur le papier, un parcours relativement simple par rapport à leurs rivaux nationaux, sachant qu'une victoire contre le Bayer Leverkusen, puis contre Bodo/Glimt ou le Sporting CP, les mènera dans le dernier carré.
Quant aux Blaugrana, une victoire contre Newcastle pourrait leur permettre d'accéder à des quarts de finale 100 % espagnols contre l'Atlético Madrid, qui affrontera Tottenham Hotspur en huitièmes de finale. Même si cela semble peu probable, jusqu'à six équipes anglaises pourraient occuper les huit places disponibles en quarts de finale, ce qui serait une nouvelle démonstration de la domination financière de la Premier League en Europe.
- Getty Images Sport
Chelsea croit en la victoire
Chelsea croit en ses chances contre le PSG malgré l'avantage dont bénéficieront les Parisiens grâce à leur repos entre les matchs. Les Blues ont battu les hommes d'Enrique lors de la finale de la Coupe du monde des clubs en juillet et le directeur sportif de Chelsea, David Barnard, a insisté sur le fait que le club n'était pas déconcerté par le tirage au sort.
« Nous avons affronté le PSG à plusieurs reprises. Ils sont les champions en titre, mais les gens se référeront probablement à ce qui s'est passé cet été lors de la Coupe du monde des clubs. Ce sera difficile, mais cela ne nous fait pas peur », a-t-il déclaré. « On peut regarder le tableau, mais on ne peut rien prendre pour acquis. »
Chelsea devra d'abord affronter trois matchs difficiles en championnat et en FA Cup. Dimanche, les Blues se rendront à Arsenal pour tenter de compromettre les chances des Gunners de remporter le titre, avant de se rendre à Birmingham pour affronter Aston Villa dans un match crucial pour la qualification en Ligue des champions.
Wrexham l'attend ensuite au cinquième tour de la FA Cup et les Red Dragons, en grande forme, auront à cœur d'ajouter un nouveau chapitre à leur histoire hollywoodienne.
Publicité