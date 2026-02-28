Chelsea subit un coup dur dans ses espoirs de Ligue des champions alors que son adversaire en huitièmes de finale, le PSG, voit sa demande spéciale concernant le calendrier acceptée

Le PSG devait affronter Nantes le week-end du 13 au 15 mars, mais a demandé à la division française de reporter le match à la mi-avril. Cela signifie que les Parisiens auront cinq jours sans match entre la première visite de Chelsea au Parc des Princes le 11 mars et le match retour à Stamford Bridge le 17 mars.

C'est un coup dur pour les Blues, qui devront accueillir les Magpies le samedi entre les deux matchs. Cela va également donner du fil à retordre à Liam Rosenior, qui devra faire tourner son effectif sur trois matchs en huit jours, ce qui pourrait leur coûter un résultat en compétition européenne ou des points en Premier League.

Ce n'est pas la première fois que le PSG obtient gain de cause. Les souhaits du club ont été exaucés à plusieurs reprises la saison dernière et ont aidé l'équipe de Luis Enrique à rester en forme dans sa course effrénée vers le titre européen. D'autres équipes françaises ont également bénéficié de faveurs similaires par le passé lorsqu'elles se sont qualifiées pour les phases finales des compétitions continentales.