Notes des joueurs de Chelsea contre Newcastle : Joao Pedro, où es-tu ?! L'attaquant est aux abonnés absents tandis que les Magpies profitent des erreurs de Wesley Fofana et Trevoh Chalobah, portant un coup dur aux espoirs des Blues de terminer parmi les quatre premiers

Les hôtes de Chelsea ont démarré le match en force et ont mis leurs visiteurs, en manque de régularité, sur la défensive dès les premières minutes. Fofana a envoyé un coup de tête sur la transversale suite à un corner parfaitement tiré par Reece James, tandis que Cole Palmer a vu sa frappe puissante depuis l'entrée de la surface passer tout près de la lucarne, dans ce qui a sans doute été la meilleure occasion des Blues en première mi-temps.

Mais à la 18e minute, Newcastle a pris l'avantage. Ce but est survenu complètement à contre-courant du jeu et aurait pu être évité du point de vue de Chelsea. Chalobah étant sorti de sa position, Willock a pris le dos de James et s'est retrouvé seul face au but – pour centrer vers Gordon qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Fofana n'a même pas tenté de rattraper Gordon, attendant sans doute un drapeau de hors-jeu qui n'est jamais venu.

L'indiscipline de Chelsea a refait surface lorsque Fofana a taclé Gordon après un mauvais contrôle sur l'aile et a eu de la chance de s'en tirer avec un simple carton jaune, Chalobah étant en couverture. Sur un corner des Magpies, James a plaqué Malick Thiaw au sol à la manière d'un joueur de rugby et a échappé à un penalty après consultation du VAR.

Palmer a vu son tir enroulé repoussé par Aaron Ramsdale, tandis qu'à l'autre bout du terrain, un tir dévié de Jacob Ramsey a été repoussé par Robert Sanchez alors que les visiteurs cherchaient à doubler la mise.

Liam Rosenior a procédé à un changement à la mi-temps en faisant entrer Delap. L'attaquant a immédiatement eu un impact en récupérant le ballon sur Jacob Murphy et en voyant son tir puissant repoussé juste à l'extérieur de la surface de réparation.

Chelsea a cherché à revenir dans le match et Delap a été au cœur de plusieurs de ses occasions les plus dangereuses en seconde période. Le joueur de 23 ans s'est vu offrir la meilleure occasion de son équipe sur un centre millimétré de James, mais il l'a gâchée en envoyant le ballon bien au-dessus de la barre transversale. Il est passé tout près de marquer sur l'occasion suivante, mais son coup de tête sur un centre de Palmer est passé tout juste à côté du poteau.

De l'autre côté du terrain, Sanchez a repoussé les assauts de Gordon alors que Chelsea poussait en fin de match sans jamais paraître vraiment convaincant. Chalobah a vu sa tête à bout portant passer tout près du poteau, tandis que Pedro a envoyé un tir lobé au-dessus de la barre transversale. Sur ce qui s'est avéré être leur dernière occasion franche dans le temps additionnel, James a tiré un coup franc plongeant depuis l'extérieur de la surface, mais le ballon a rebondi sur le pied du poteau alors que Ramsdale était déjà battu.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...