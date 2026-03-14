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Chelsea vs Newcastle United Premier LeagueGetty/GOAL

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Notes des joueurs de Chelsea contre Newcastle : Joao Pedro, où es-tu ?! L'attaquant est aux abonnés absents tandis que les Magpies profitent des erreurs de Wesley Fofana et Trevoh Chalobah, portant un coup dur aux espoirs des Blues de terminer parmi les quatre premiers

Chelsea a perdu un terrain crucial dans la course à la Ligue des champions, le but d'Anthony Gordon ayant permis à Newcastle United de s'imposer 1-0 en Premier League à Stamford Bridge. Les Blues ont tout donné, mais étaient loin d'être au meilleur de leur forme : Joao Pedro s'est montré peu dangereux en attaque, tandis que le remplaçant Liam Delap a manqué une occasion en or d'égaliser. Sur le but décisif des Magpies en première mi-temps, une grave erreur de jugement de Trevoh Chalobah et Wesley Fofana a permis à Joe Willock de s'infiltrer derrière la défense, tandis que Gordon a poussé le ballon au fond des filets sans être inquiété.

Les hôtes de Chelsea ont démarré le match en force et ont mis leurs visiteurs, en manque de régularité, sur la défensive dès les premières minutes. Fofana a envoyé un coup de tête sur la transversale suite à un corner parfaitement tiré par Reece James, tandis que Cole Palmer a vu sa frappe puissante depuis l'entrée de la surface passer tout près de la lucarne, dans ce qui a sans doute été la meilleure occasion des Blues en première mi-temps.

Mais à la 18e minute, Newcastle a pris l'avantage. Ce but est survenu complètement à contre-courant du jeu et aurait pu être évité du point de vue de Chelsea. Chalobah étant sorti de sa position, Willock a pris le dos de James et s'est retrouvé seul face au but – pour centrer vers Gordon qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Fofana n'a même pas tenté de rattraper Gordon, attendant sans doute un drapeau de hors-jeu qui n'est jamais venu.

L'indiscipline de Chelsea a refait surface lorsque Fofana a taclé Gordon après un mauvais contrôle sur l'aile et a eu de la chance de s'en tirer avec un simple carton jaune, Chalobah étant en couverture. Sur un corner des Magpies, James a plaqué Malick Thiaw au sol à la manière d'un joueur de rugby et a échappé à un penalty après consultation du VAR.

Palmer a vu son tir enroulé repoussé par Aaron Ramsdale, tandis qu'à l'autre bout du terrain, un tir dévié de Jacob Ramsey a été repoussé par Robert Sanchez alors que les visiteurs cherchaient à doubler la mise.

Liam Rosenior a procédé à un changement à la mi-temps en faisant entrer Delap. L'attaquant a immédiatement eu un impact en récupérant le ballon sur Jacob Murphy et en voyant son tir puissant repoussé juste à l'extérieur de la surface de réparation.

Chelsea a cherché à revenir dans le match et Delap a été au cœur de plusieurs de ses occasions les plus dangereuses en seconde période. Le joueur de 23 ans s'est vu offrir la meilleure occasion de son équipe sur un centre millimétré de James, mais il l'a gâchée en envoyant le ballon bien au-dessus de la barre transversale. Il est passé tout près de marquer sur l'occasion suivante, mais son coup de tête sur un centre de Palmer est passé tout juste à côté du poteau.

De l'autre côté du terrain, Sanchez a repoussé les assauts de Gordon alors que Chelsea poussait en fin de match sans jamais paraître vraiment convaincant. Chalobah a vu sa tête à bout portant passer tout près du poteau, tandis que Pedro a envoyé un tir lobé au-dessus de la barre transversale. Sur ce qui s'est avéré être leur dernière occasion franche dans le temps additionnel, James a tiré un coup franc plongeant depuis l'extérieur de la surface, mais le ballon a rebondi sur le pied du poteau alors que Ramsdale était déjà battu.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (5/10) :

    De retour dans le onze de départ après la piètre prestation de Jorgensen en milieu de semaine, il a semblé hésitant, soucieux d'éviter toute erreur majeure. Il a réalisé quelques arrêts intelligents pour empêcher le score de s'alourdir davantage.

    Malo Gusto (5/10) :

    Remplacé à la mi-temps alors que Rosenior remaniait son équipe. Alors que son homologue Barnes était largement neutralisé, le Français s'est montré peu dangereux à l'autre bout du terrain.

    Wesley Fofana (3/10) :

    Il a évité l'expulsion après qu'un mauvais contrôle a permis à Gordon de s'engouffrer dans la brèche, tandis qu'un autre duel entre les deux a vu Fofana effleurer le ballon de justesse et éviter de concéder un penalty. Il a parfois semblé marcher sur des œufs lors d'une prestation globalement nerveuse, et sur le but, il n'a même pas tenté d'arrêter l'ailier de Newcastle qui fonçait vers lui.

    Trevoh Chalobah (4/10) :

    Il s'est retrouvé complètement hors de position sur le but de Gordon, Willock ayant eu toute la liberté de traverser la moitié de terrain de Chelsea.

    Marc Cucurella (5/10) :

    Il a neutralisé Murphy, mais cela ne sera guère une consolation après cette défaite. L'Espagnol a bien fait de s'interposer pour servir Delap, dont le tir est passé bien au-dessus de la barre.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NEWCASTLEAFP

    Milieu de terrain

    Reece James (6/10) :

    Il a débuté le match au milieu de terrain et s'est montré travailleur, mais n'a pas réussi à dominer la rencontre. Il est revenu à son poste naturel d'arrière droit à la mi-temps et ses centres se sont parfois avérés dangereux, même si l'international anglais s'en est tiré à bon compte après un tacle digne du rugby sur Thiaw. Son coup franc a heurté le poteau en fin de match, ce qui a été très malchanceux.

    Moises Caicedo (5/10) :

    Autre star des Blues à avoir reçu un carton pour un tacle maladroit, Caicedo a travaillé dur en vain et a été remplacé à l'heure de jeu.

    Enzo Fernandez (5/10) :

    L'Argentin a également vu son poste changer en deuxième mi-temps. Fernandez a eu du mal à trouver les positions offensives dans lesquelles il est habituellement si dangereux.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NEWCASTLEAFP

    Attaque

    Cole Palmer (6/10) :

    Palmer a parfois été le rayon de soleil des Blues, comme on pouvait s'y attendre, mais il n'a pas réussi à prendre le dessus sur Ramsdale ni sur la défense de Newcastle. Il semble encore loin de son meilleur niveau, celui des saisons passées.

    Alejandro Garnacho (5/10) :

    Il a cherché à faire la différence dans un duel captivant avec Livramento. Mais son manque de finition s'est parfois avéré frustrant.

    Joao Pedro (4/10) :

    Totalement inefficace au centre en première mi-temps, Pedro s'est replié derrière Delap en deuxième période et s'est montré tout aussi discret. Il n'avait rien à voir avec le joueur dangereux qui a inscrit 18 buts cette saison.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Liam Delap (6/10) :

    Entré en jeu à la mi-temps, il s'est montré bien plus dangereux que Pedro, mais n'a pas su concrétiser ses occasions de but, et c'est ce dont on se souviendra. Il a manqué une occasion en or en tirant au-dessus, tandis qu'un joli coup de tête a frôlé le poteau de quelques centimètres.

    Romeo Lavia (5/10) :

    Une prestation correcte après avoir remplacé Caicedo, mais il n'a pas vraiment réussi à faire basculer le match.

    Jorrel Hato (N/A) :

    Il a remplacé Fofana dans les dix dernières minutes du temps réglementaire et n'a pas eu grand-chose à faire, les Blues lançant des vagues d'attaques.

    Liam Rosenior (4/10) :

    L'entraîneur des Blues a vu son équipe loin du niveau requis et celle-ci n'a jamais vraiment semblé en mesure de remporter le match après avoir pris du retard. Ses changements à la mi-temps ont permis de renverser la tendance, mais le coup de grâce n'a pas été donné et Rosenior doit revoir sa copie.

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