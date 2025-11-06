Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, n’a pourtant pas dit son dernier mot. Mais le Bayern Munich, en s’imposant au Parc des Princes, a envoyé un signal fort à toute l’Europe. Dans leur sillage, l’Inter poursuit son sans-faute, tandis que Galatasaray confirme son redressement après sa défaite inaugurale à Francfort. Même Qarabag, le petit poucet, continue d’étonner et de porter haut les couleurs des outsiders.

Alors, après quatre journées, quelles équipes se dégagent comme de véritables prétendantes au sacre ? Et lesquelles voient déjà se profiler une élimination prématurée ? Voici le classement actualisé des 36 participants de la Ligue des champions 2025-26 selon GOAL.

Mise à jour précédente : 23 octobre 2025.