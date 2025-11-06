Champions League power rankings MD 4 GFXGOAL
Power Rankings Ligue des champions 2025-26 : le Bayern détrône le PSG, tandis que le Real Madrid et le Barça montrent leurs failles

À mi-parcours de la phase de championnat, la hiérarchie européenne se précise. Quatre clubs anglais figurent déjà dans le top 8, avec Tottenham 10e et Chelsea 12e : de quoi relancer le débat sur une domination retrouvée de la Premier League.

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, n’a pourtant pas dit son dernier mot. Mais le Bayern Munich, en s’imposant au Parc des Princes, a envoyé un signal fort à toute l’Europe. Dans leur sillage, l’Inter poursuit son sans-faute, tandis que Galatasaray confirme son redressement après sa défaite inaugurale à Francfort. Même Qarabag, le petit poucet, continue d’étonner et de porter haut les couleurs des outsiders.

Alors, après quatre journées, quelles équipes se dégagent comme de véritables prétendantes au sacre ? Et lesquelles voient déjà se profiler une élimination prématurée ? Voici le classement actualisé des 36 participants de la Ligue des champions 2025-26 selon GOAL.

Mise à jour précédente : 23 octobre 2025.

    36Ajax ⬇️

    Institution du football européen, l’Ajax traverse une crise qui attriste même les neutres. Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, le club néerlandais semble aujourd’hui dépassé. Quatre matchs, quatre défaites, et surtout aucun réel espoir : chaque rencontre s’est soldée par une leçon reçue.

    Le calendrier s’allège légèrement à partir de maintenant, mais après la lourde claque subie à domicile face à Galatasaray, difficile d’imaginer un sursaut. En cas de nouveau revers contre Benfica à Amsterdam, la campagne des hommes de John Heitinga pourrait déjà être mathématiquement terminée après cinq journées — si elle ne l’est pas déjà.

    35Copenhague ⬇️

    Jacob Neestrup n’a pas mâché ses mots après la déroute 4-0 à Tottenham : « C’était mauvais. » Ce n’est pas tant la défaite que la manière qui a choqué le coach danois. Défense inexistante, aucune occasion nette, et un sentiment d’impuissance total face à une équipe réduite à dix.

    Les Danois ont néanmoins une occasion en or de débloquer leur compteur lors de la réception de Kairat à la prochaine journée. Mais avec Villarreal, Naples et Barcelone encore à venir, l’idée d’une qualification relève désormais de l’utopie.

    34Benfica ⬇️

    José Mourinho s’est montré furieux après le revers 1-0 concédé à domicile face au Bayer Leverkusen : « La meilleure équipe a perdu. » Et, pour une fois, il n’avait sans doute pas tort. Son Benfica a tiré 21 fois sans marquer, touché les montants et buté sur le gardien à plusieurs reprises.

    Toujours sans le moindre point après quatre journées, les Lisboètes restent englués dans une spirale négative. Le “Special One” assure encore croire à une qualification pour les barrages, mais quand on voit que leurs prochains adversaires s’appellent Naples, la Juventus et le Real Madrid, cela relève plus de la foi que de la logique.

    33Kairat Almaty ⬆️

    Malgré une nouvelle défaite (2-1 à l’Inter), Kairat Almaty a quitté San Siro la tête haute. Son entraîneur Rafael Urazbakhtin n’a pas manqué de saluer « une prestation pleine de courage et d’organisation » contre un finaliste de la saison passée.

    Le club kazakh ne compte qu’un point, mais cette performance inspire l’espoir. Avec trois rencontres abordables à venir — Copenhague, l’Olympiakos et Bruges —, Kairat espère prolonger un peu le rêve européen avant de dire adieu à la compétition.

    32Olympiakos ⬇️

    À deux minutes près, l’Olympiakos pouvait relancer sa campagne. Mais le but de Ricardo Pepi dans le temps additionnel pour le PSV (1-1) a douché les espoirs du public du Pirée. « Quand on ne tue pas un match, on finit par le payer », a regretté José Luis Mendilibar.

    Avec seulement deux points après quatre matchs et la réception du Real Madrid à venir, la situation est désormais critique. Les Grecs devront sans doute remporter leurs trois derniers matchs — face à Kairat, Leverkusen et Ajax — pour rêver des barrages.

    31Slavia Prague ⬆️

    Jindrich Trpisovsky avait de quoi être frustré après le 3-0 subi contre Arsenal. Le score paraît sévère, tant le Slavia avait bien résisté avant un penalty sifflé par la VAR pour une main que personne n’avait vue.

    Avec seulement deux points au compteur, les Tchèques n’ont plus le choix : battre l’Athletic Club à domicile lors de la prochaine journée est impératif. Car la suite — Tottenham, Barcelone et Pafos — s’annonce autrement plus périlleuse.

    30Union Saint-Gilloise ↔️

    L’Union Saint-Gilloise est redescendue sur terre. Après avoir créé la sensation en s’imposant 3-1 à Eindhoven pour ses débuts en Ligue des champions, le club belge vient d’enchaîner trois défaites de rang, encaissant 11 buts pour un seul marqué. « Nous avons été ramenés à la réalité », a reconnu Kevin Mac Allister après la défaite 3-1 à Madrid face à l’Atlético.

    La marche s’annonce désormais trop haute. Pour espérer accrocher les barrages, il faudrait prendre au moins sept points lors des quatre derniers matchs – face à Galatasaray, Marseille, le Bayern Munich et l’Atalanta. Autant dire une mission presque impossible.

    29Pafos ⬆️

    Quel conte de fées pour Pafos ! À peine onze ans après sa création, le club chypriote a signé la première victoire de son histoire en phase de groupes, en battant Villarreal 1-0 mercredi grâce à un but de Derrick Luckassen. L’ancien Parisien David Luiz, en patron derrière, a encore brillé.

    « C’est une victoire historique », s’est enthousiasmé le capitaine David Goldar. Et pour cause : avec encore deux matchs à domicile contre Monaco et le Slavia Prague, Pafos peut toujours rêver d’une qualification inespérée.

    28Bodo/Glimt ⬇️

    Dominateur mais inefficace : tel est le résumé du match de Bodo/Glimt contre Monaco (0-1). « On a eu assez d’occasions pour gagner », a pesté Kjetil Knutsen, frustré de voir son équipe s’incliner encore faute de réalisme. Les Norvégiens devront maintenant accomplir un exploit pour continuer l’aventure.

    Même une victoire contre la Juventus lors de la prochaine journée ne suffirait pas : il faudrait ensuite battre deux des géants que sont Dortmund, Manchester City et l’Atlético. Pour un club aussi audacieux, ce rêve paraît aujourd’hui bien loin.

    27Athletic Club ⬇️

    L'Athletic Bilbao espérait mieux de son déplacement à Newcastle, mais a payé au prix fort son incapacité à défendre les centres aériens. Deux buts encaissés de la tête, aucune occasion nette, et une absence de Nico Williams qui a pesé lourd dans le jeu offensif.

    Tout n’est pas perdu cependant : avec trois points au compteur, les Basques doivent battre le Slavia Prague pour rester dans la course. Un bon résultat face au PSG à San Mamés pourrait ensuite relancer la dynamique avant les chocs contre l’Atalanta et le Sporting.

    26Villarreal ⬇️

    Énorme désillusion pour Villarreal, battu 1-0 par Pafos et quasiment condamné à l’élimination. Troisièmes de Liga, les hommes de Marcelino ne parviennent pourtant pas à exister en Europe, avec un seul point pris en quatre journées.

    Ils ont les armes pour battre Copenhague et l’Ajax à domicile, mais sans un résultat positif à Dortmund, le rêve européen s’éteindra vite. L’absence d’un buteur fiable continue de plomber le « Sous-marin jaune ».

    25PSV ⬇️

    Le PSV a frôlé la catastrophe à Athènes. Dominés de bout en bout, les Néerlandais ont arraché un nul inespéré (1-1) grâce à Ricardo Pepi, buteur à la 93e minute sur la seule véritable occasion de son équipe. « Olympiacos a bien joué, nous non », a reconnu Peter Bosz, amer.

    Avec cinq points, Eindhoven reste en vie mais son calendrier est cauchemardesque : Liverpool, l’Atlético, Newcastle et le Bayern. Difficile d’imaginer le champion des Pays-Bas prolonger son aventure au-delà de la phase de groupes.

    24Eintracht Francfort ⬆️

    Après deux humiliations consécutives (5-1 face à l’Atlético et Liverpool), l’Eintracht Francfort a retrouvé un peu de fierté en tenant Naples en échec (0-0) au stade Diego Armando Maradona. Solides défensivement, les jeunes Allemands ont su contenir les champions d’Italie, même s’ils n’ont jamais semblé en mesure de marquer.

    La qualification reste un défi immense, d’autant qu’ils devront encore se rendre à Barcelone lors de la dernière journée. Mais une victoire face à l’Atalanta relancerait tout : avec Qarabag et Tottenham à venir, un ticket pour les barrages n’est pas totalement hors de portée.

    23Marseille ⬇️

    Roberto De Zerbi avait du mal à digérer la défaite à domicile contre l’Atalanta (0-1). « C’est notre troisième revers en quatre matchs, toujours dans des circonstances folles », a-t-il déploré. Cette fois, ses joueurs réclamaient un penalty quand les Italiens ont filé inscrire l’unique but du match.

    Malgré tout, l’entraîneur marseillais a rappelé que les absences ont pesé lourd. L’OM espère récupérer plusieurs titulaires pour son choc du 25 novembre face à Newcastle, décisif pour continuer à croire à la qualification.

    22Juventus ⬇️

    Trois points en quatre matchs : le bilan reste famélique pour la Juve. Mais l’arrivée de Luciano Spalletti a redonné un peu d’optimisme à Turin. Après huit matchs sans victoire sous Igor Tudor, les Bianconeri ont au moins retrouvé de la cohérence, comme l’a montré le nul 1-1 face au Sporting.

    Dusan Vlahovic, que le club avait tenté de vendre cet été, semble enfin renaître, mais la Juventus doit impérativement battre Bodo/Glimt et Pafos pour espérer quelque chose. Dans le cas contraire, même la consolation d’un barrage s’éloignerait.

    21Monaco ↔️

    « Il fallait ramener quelque chose de Norvège pour rester en vie », avait prévenu Sébastien Pocognoli. Mission accomplie : Monaco s’est imposé 1-0 à Bodo/Glimt grâce à un but de Folarin Balogun. Dominés mais solidaires, les Monégasques se relancent après leur défaite inaugurale à Bruges.

    Avec cinq points, tout reste possible. Deux succès contre Pafos et Galatasaray leur offriraient une position idéale avant d’affronter le Real Madrid et la Juventus. Le rêve européen est toujours là, mais la marge d’erreur est infime.

    20Club Bruges ⬆️

    Bruges aurait pu battre Barcelone. Trois fois devant au score, un penalty annulé par la VAR, et un but contre son camp cruel à la 77e minute ont condamné les Belges à un simple 3-3. « Jouer contre le Barça, c’est un rêve d’enfant », a relativisé le défenseur Joaquin Seys. « Alors, on ne va pas se plaindre. »

    Avec quatre points, Bruges reste en lice, mais le déplacement à Lisbonne pour affronter le Sporting s’annonce crucial avant la venue d’Arsenal. Un succès au Portugal pourrait changer la donne.

    19Napoli ⬇️

    Après la gifle reçue à Eindhoven, Naples espérait se relancer contre Francfort. Résultat : un second 0-0 consécutif. Antonio Conte voit son équipe en panne d’inspiration offensive, surtout depuis la blessure de Kevin De Bruyne. En l’absence d’un Romelu Lukaku encore convalescent, Rasmus Hojlund peine à assumer seul le rôle de buteur.

    Les prochains matchs (Qarabag, Benfica, Copenhague) semblent favorables, mais il faudra vite retrouver l’efficacité. Sinon, le dernier rendez-vous face à Chelsea pourrait devenir un piège fatal dans la course à la qualification.

    18Bayer Leverkusen ⬆️

    Leverkusen a eu chaud, mais l’essentiel est là : une victoire 1-0 sur la pelouse de Benfica, la première de leur campagne européenne. Kasper Hjulmand n’a pas cherché à masquer la réalité : « C’était notre troisième match à l’extérieur en sept jours, avec la plus jeune équipe d’Europe. On pouvait mieux jouer, mais quel courage. »

    Grâce à ce succès signé Patrik Schick à l’heure de jeu, le Bayer se relance complètement dans la course aux barrages. La tâche s’annonce rude avec Manchester City au programme, mais les Allemands peuvent encore espérer se qualifier s’ils confirment contre Newcastle, l’Olympiakos et Villarreal.

    17Qarabag ⬆️

    Quelle épopée pour Qarabag. Derniers de leur groupe en Ligue Europa la saison passée, les Azerbaïdjanais comptent déjà sept points en Ligue des champions et rêvent désormais d’un exploit historique. Après leur succès face à Benfica, le nul 2-2 obtenu face à Chelsea a confirmé leur solidité et leur audace.

    Face aux Londoniens, Qarabag aurait même pu l’emporter avec un peu plus de réalisme. Leur parcours reste sensationnel pour une équipe encore novice à ce niveau. Un seul succès supplémentaire, face à l’Ajax ou Francfort, pourrait suffire pour s’ouvrir les portes des huitièmes.

    16Sporting CP ⬆️

    Le Sporting a ramené un point précieux de Turin (1-1) sans briller. Les Portugais ont eu le mérite d’ouvrir le score par Maxi Araujo, avant de se faire rattraper. Rui Borges sait que la performance n’était pas parfaite, mais le résultat rapproche son équipe d’une qualification pour les barrages.

    La réception de Bruges s’annonce capitale : une victoire leur offrirait dix points avant de défier le Bayern et le PSG. Même deux défaites ensuite laisseraient aux Lisboètes une vraie chance de conclure sereinement à Bilbao lors de la dernière journée.

    15Atalanta ⬆️

    Atalanta manque encore de tranchant, mais pas de cœur. Longtemps frustrés à Marseille, les Italiens ont arraché un succès mérité (1-0) grâce à un superbe but de Lazar Samardzic dans les derniers instants. Un soulagement pour Ivan Juric, souvent agacé par le manque d’efficacité de son attaque.

    Les Bergamasques comptent désormais sept points et reprennent espoir. Ils devront cependant gérer les humeurs d’Ademola Lookman et transformer leur volume de jeu en efficacité. Le déplacement à Francfort, en fin de mois, dira s’ils peuvent viser plus haut.

    14Borussia Dortmund ⬇️

    Le 4-1 encaissé à Manchester City ne reflète pas la prestation des Allemands. Dortmund a rivalisé dans le jeu, se procurant autant d’occasions que son adversaire, mais n’a rien pu faire face à la machine Haaland et à l’inspiration de Foden. Aucune honte à avoir, donc.

    Trois des quatre prochains matchs se joueront au Signal Iduna Park, un atout considérable. En cas de victoires contre Villarreal et Bodo/Glimt, Dortmund pourrait même viser une qualification directe pour les huitièmes avant son déplacement à Tottenham.

    13Chelsea ⬇️

    Chelsea a encore déçu. En Azerbaïdjan, Enzo Maresca a tenté de faire tourner son effectif, avant d’être contraint de rappeler ses titulaires pour arracher un nul 2-2 contre Qarabag. Une nouvelle preuve que ce groupe à un milliard et demi d’euros ne fonctionne pas encore comme une équipe.

    Les Blues devraient malgré tout se qualifier, notamment grâce à la réception de Pafos, mais leur place dans le top 8 paraît compromise. Trop friables derrière, souvent stériles dans le dernier geste, les Londoniens manquent de cohésion. Il faudra plus que de l’argent pour redevenir un vrai prétendant à la C1.

    12Atlético Madrid ↔️

    L’Atlético demeure une énigme. Capable de dépenser sans compter deux étés d’affilée, le club madrilène affiche pourtant un visage contrasté en Ligue des champions, déjà battu à Liverpool (2-3) et Arsenal (0-4). Ces revers confirment qu’il manque encore une marche pour rivaliser avec les cadors.

    Mais tout n’est pas noir. En Liga, les hommes de Diego Simeone ont retrouvé leur solidité et restent sur dix matchs sans défaite, dont un retentissant 5-2 dans le derby face au Real. En Europe, leur victoire 3-1 contre l’Union Saint-Gilloise, avec un nouvel éclat de Julián Álvarez, relance la machine. Le vrai test viendra contre l’Inter : c’est là qu’on saura si cet Atlético peut viser le top 8, ou devra se contenter de batailler pour les barrages.

    11Tottenham ⬆️

    Tottenham reste un mystère. Samedi, le club était hué après une défaite indigente face à Chelsea (0-1) et un incident entre Thomas Frank et deux de ses joueurs. Trois jours plus tard, le Tottenham Hotspur Stadium vibrait au rythme d’un 4-0 euphorique contre Copenhague, malgré l’expulsion de Brennan Johnson.

    Van de Ven, buteur somptueux, a incarné la révolte. Avec huit points à mi-parcours, les Spurs sont invaincus et en pleine progression. Leur déplacement au Parc des Princes dira s’ils peuvent viser la qualification directe ou devront s’accrocher à la deuxième moitié du tableau.

    10Newcastle ⬆️

    Critiqués après une défaite inquiétante à West Ham, les Magpies ont parfaitement réagi en dominant l’Athletic Bilbao (2-0) à St James’ Park. Solides, appliqués, ils ont surtout retrouvé leur intensité et leur maîtrise aérienne, Dan Burn et Joelinton scorant de la tête.

    Cette troisième victoire d’affilée en Ligue des champions propulse Newcastle à la sixième place du classement général. Avec encore Marseille, Leverkusen et le PSV au programme avant le choc final face au PSG, Eddie Howe et ses hommes peuvent désormais rêver des huitièmes de finale sans complexe.

    9Galatasaray ⬆️

    Galatasaray a eu raison d’y croire. Là où l’Europe hésitait à miser sur Victor Osimhen, les Turcs ont investi 75 millions d’euros – et le Nigérian les rembourse à coups de buts. Avec son triplé à Amsterdam (3-0), il compte déjà six réalisations en trois matchs et survole la compétition.

    Avec deux rencontres abordables face à l’Union Saint-Gilloise et Monaco, Galatasaray vise désormais un improbable top 8. Déjà tombeurs de Liverpool à Istanbul, les hommes d’Okan Buruk confirment qu’ils sont bien plus qu’un outsider exotique : ils sont redevenus une force crédible sur la scène européenne.

    8Inter ⬆️

    Quatre matchs, quatre victoires : Christian Chivu réalise un départ parfait sur la scène européenne. Pourtant, le succès 2-1 contre Kairat Almaty a été laborieux, et le premier but encaissé dans la compétition a rappelé que tout n’est pas encore fluide. Le but salvateur est venu du latéral Carlos Augusto, symbole d’un collectif encore en construction.

    L’Inter, demi-finaliste à répétition, est en position idéale avant un calendrier bien plus corsé : Atlético, Dortmund, Liverpool et Arsenal se profilent. Le vrai jugement tombera après cette série. Pour l’heure, Chivu et ses Nerazzurri impressionnent par leur constance.

    7Real Madrid ⬇️

    La défaite 1-0 à Anfield n’a rien de dramatique sur le plan comptable, mais le contenu inquiète. Sans inspiration et inefficaces, les Madrilènes ont affiché un visage terne, avec un xG famélique de 0,45. Mbappé, Vinicius et Bellingham ont tous manqué leur soirée, incapables de peser face à la rigueur de Liverpool.

    Xabi Alonso a relativisé, rappelant que le but encaissé venait d’un coup de pied arrêté, mais il sait que son Real reste en rodage. Malgré leur avance en Liga et le triomphe récent face au Barça, les Merengues semblent encore chercher leur rythme. Et pourtant, comme souvent, personne ne les imagine absents du rendez-vous final au printemps.

    6Barcelone ⬇️

    Lamine Yamal a encore illuminé le jeu du Barça à Bruges, mais le constat est inquiétant : sans son prodige, les Catalans auraient probablement perdu. Leur ligne défensive, placée trop haut, a été constamment prise dans le dos par la vitesse des attaquants belges, et le 3-3 final tient presque du miracle.

    Hansi Flick le sait : ses hommes sont de plus en plus lisibles. En Liga déjà, plusieurs adversaires ont trouvé la faille dans ce système basé sur la possession et la relance courte. Malgré un secteur offensif de rêve, Barcelone encaisse bien trop de buts pour prétendre sérieusement au titre européen. Même Yamal, lucide après la rencontre, a reconnu la fragilité défensive d’un collectif encore loin de son équilibre idéal.

    5Manchester City ⬆️

    Contre Dortmund, toutes les attentions étaient tournées vers Erling Haaland. Capitaine face à son ancien club, le Norvégien a marqué comme attendu dans un succès maîtrisé (4-1), mais le vrai héros de la soirée s’appelait Phil Foden. Deux superbes frappes du gauche ont rappelé que City dispose d’autres armes que son géant nordique.

    Les Anglais n’ont pas encore été réellement mis à l’épreuve dans cette Ligue des champions, et ce ne sera sans doute pas le cas avant le choc du 26 novembre au Bernabeu. En attendant, Pep Guardiola apprécie la montée en puissance d’un effectif plus équilibré que jamais et bien placé pour éviter le tour de barrage.

    4Liverpool ⬆️

    Le vent a tourné à Anfield. Après quatre défaites d’affilée en Premier League, les Reds ont retrouvé leur mordant : victoire sur Aston Villa en championnat, puis succès convaincant (1-0) face au Real Madrid. Un score flatteur pour les Espagnols, tant Thibaut Courtois a multiplié les arrêts décisifs.

    Arne Slot a salué « la meilleure prestation de la saison ». Alexis Mac Allister, buteur, a retrouvé sa vista, tandis que Conor Bradley a prouvé qu’il pouvait incarner l’avenir au poste de latéral droit. Avec Isak et Wirtz bientôt à 100 %, Liverpool semble de nouveau taillé pour les grands soirs européens – et vise une qualification directe pour les huitièmes.

    3Paris Saint-Germain ⬇️

    Battus 2-1 par le Bayern, les Parisiens ont cédé leur trône, non sans circonstances atténuantes. Luis Enrique a reconnu la supériorité allemande, tout en regrettant les erreurs individuelles et l’expulsion d’Achraf Hakimi avant la pause. Sans Désiré Doué, blessé, et avec plusieurs cadres en phase de reprise, le PSG a manqué de liant et d’intensité.

    Rien d’alarmant toutefois : l’effectif reste l’un des plus complets du continent. Une fois au complet, Paris redeviendra un prétendant naturel à sa propre succession. Mais cette défaite rappelle qu’il faudra être irréprochable face aux géants européens.

    2Arsenal ↔️

    Rien ne semble pouvoir arrêter Arsenal. En battant facilement le Slavia Prague, les Gunners ont signé une dixième victoire consécutive, tout en égalant un record vieux de 122 ans : huit clean sheets d’affilée. Leur solidité défensive, leur précision sur coups de pied arrêtés et leur régularité impressionnent tout le continent.

    Pourtant, les Londoniens n’ont pas encore battu leurs rivaux directs : ni Liverpool, ni City. Le choc du 26 novembre contre le Bayern servira de révélateur. Mais à ce rythme, Mikel Arteta et ses hommes apparaissent déjà comme la formation la plus disciplinée et constante d’Europe.

    1Bayern Munich ⬆️

    Inarrêtables. Avec une seizième victoire consécutive toutes compétitions confondues et un triomphe 2-1 sur le PSG, le Bayern s’impose comme l’équipe la plus redoutable du moment. Leur première période au Parc des Princes a frôlé la perfection : domination tactique, intensité physique et efficacité clinique.

    Réduits à dix après l’expulsion de Luis Diaz, les Bavarois ont ensuite fait preuve d’une rigueur défensive exemplaire. Vincent Kompany, maître du turnover, a su maintenir une fraîcheur collective rare à ce niveau. Leaders incontestés du classement, les Allemands aborderont le choc contre Arsenal avec l’assurance tranquille des équipes qui savent qu’elles tiennent leur destin européen entre leurs mains.