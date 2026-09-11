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Cesc Fabregas lance un avertissement « de cinq minutes » alors que le Como historique écrase le RB Leipzig pour ses débuts en Ligue des champions
Des débuts européens historiques assurés
Como a fêté sa toute première apparition en Ligue des champions par une éclatante victoire 4-1 contre la formation allemande de Leipzig au stade Giuseppe-Sinigaglia, jeudi soir. Des buts de Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao et Maximo Perrone ont couronné une prestation maîtrisée, qui a vu les hôtes dominer au nombre de grosses occasions et remporter la bataille des expected goals (xG) par 2,30 à 1,42. Ce résultat fait de l’équipe de Fabregas seulement le quatrième club italien à remporter ses débuts en Coupe d’Europe/Ligue des champions, dans les pas de la Juventus, de l’AC Milan et de l’Udinese.
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L’entraîneur exige un recentrage immédiat
Tout en reconnaissant l’ampleur de cette soirée historique pour le club comme pour la ville, Fabregas a immédiatement mis en garde son groupe contre tout excès de confiance et l’a exhorté à se reconcentrer sur les échéances nationales.
Au micro de Sky Sport Italia, le technicien espagnol a déclaré : « Je suis heureux, mais cela ne durera que cinq minutes, parce qu’ensuite nous devons préparer le match contre Parme lundi, et nous avons besoin de la même énergie que ce soir. Évidemment, je comprends que c’est une nuit historique pour la ville et le club, c’est un cadeau que nous méritions pour l’incroyable travail que nous avons accompli la saison dernière. »
Rappelant que la régularité sur la scène nationale reste son objectif prioritaire, l’ancien milieu d’Arsenal et de Barcelone a ajouté : « Mais la Serie A reste l’objectif le plus important. C’est, après tout, ce qui vous permet de retrouver la Ligue des champions. Nous sommes une jeune équipe, nous sommes portés par l’énergie de la Ligue des champions, mais je serais vraiment en colère si nous ne donnions pas tout ensuite en Serie A. Nous devons être humbles et capables de performer tous les trois jours, ce sera une saison très difficile, et nous devons conserver le bon état d’esprit. »
Les livres des records réécrits à Sinigaglia
Ce quadruplé fait de Como seulement le deuxième club italien à inscrire quatre buts ou plus pour ses débuts en Coupe d'Europe/Ligue des champions, égalant la démonstration 5-0 de la Sampdoria contre Rosenborg en septembre 1991. Cette soirée historique a également donné lieu à des records individuels marquants, Douvikas devenant le premier joueur grec à marquer pour ses débuts en Ligue des champions depuis septembre 2005. En outre, Baturina est devenu seulement le deuxième Croate après Mislav Orsic à signer à la fois un but et une passe décisive lors de plusieurs matches dans la compétition.
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Parme teste sa profondeur d’effectif
Como doit conserver sa fraîcheur physique et mentale alors qu’il se prépare à recevoir Parme pour son quatrième match de Serie A de la saison au Sinigaglia, le lundi 14 septembre. L’équipe de Fabregas aborde ce rendez-vous en pleine confiance sur la scène nationale, à la quatrième place du classement après avoir pris sept points lors de ses trois premiers matches de championnat, grâce à deux victoires et un nul. La gestion d’un calendrier exigeant, avec un match tous les trois jours, constituera un véritable test de la profondeur d’effectif du groupe tout au long des mois d’automne.
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