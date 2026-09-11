Cesc Fabregas lance un avertissement « de cinq minutes » alors que le Como historique écrase le RB Leipzig pour ses débuts en Ligue des champions

Tout en reconnaissant l’ampleur de cette soirée historique pour le club comme pour la ville, Fabregas a immédiatement mis en garde son groupe contre tout excès de confiance et l’a exhorté à se reconcentrer sur les échéances nationales.

Au micro de Sky Sport Italia, le technicien espagnol a déclaré : « Je suis heureux, mais cela ne durera que cinq minutes, parce qu’ensuite nous devons préparer le match contre Parme lundi, et nous avons besoin de la même énergie que ce soir. Évidemment, je comprends que c’est une nuit historique pour la ville et le club, c’est un cadeau que nous méritions pour l’incroyable travail que nous avons accompli la saison dernière. »

Rappelant que la régularité sur la scène nationale reste son objectif prioritaire, l’ancien milieu d’Arsenal et de Barcelone a ajouté : « Mais la Serie A reste l’objectif le plus important. C’est, après tout, ce qui vous permet de retrouver la Ligue des champions. Nous sommes une jeune équipe, nous sommes portés par l’énergie de la Ligue des champions, mais je serais vraiment en colère si nous ne donnions pas tout ensuite en Serie A. Nous devons être humbles et capables de performer tous les trois jours, ce sera une saison très difficile, et nous devons conserver le bon état d’esprit. »