Cecilia Rán Rúnarsdóttir : la meilleure gardienne d'Europe a une revanche à prendre

Probablement la gardienne la plus impressionnante d'Europe en 2024-25. À 21 ans, la pépite de l'Inter a été sacrée en Serie A.

Dans le football féminin européen, de nombreuses gardiennes de but sont devenues des références ces dernières années. Le continent peut se vanter de compter des vétéranes confirmées comme Mary Earps et Christiane Endler, de jeunes stars comme Cata Coll et Hannah Hampton, ou encore des profils en pleine ascension comme Phallon Tullis-Joyce et Daphne van Domselaar. Pourtant, lors de la saison 2024-2025, la meilleure gardienne d'Europe était sans doute une toute autre joueuse, dont le nom est certainement moins familier.

Il s'agit de Cecilia Rán Rúnarsdóttir, l'internationale islandaise de 21 ans sacrée Meilleure Gardienne de l'Année en Serie A, après avoir été l'une des pièces maîtresses de la première vraie course au titre de l'Inter. Les Nerazzurre ont finalement échoué de peu, la Juventus retrouvant les sommets du football italien, mais cela ne doit en rien éclipser les performances de Rúnarsdóttir. Elle a réalisé plus de clean sheets que n'importe qui d'autre dans le championnat et a été un élément essentiel de la meilleure défense de la division, permettant à l'Inter de se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions.

Quand GOAL lui fait remarquer que sa saison n'aurait pas pu mieux se passer, Rúnarsdóttir est prompte à rectifier : « Si on avait gagné le titre », corrige-t-elle aussitôt. Cette saison fut en effet une étape majeure pour une joueuse qui a connu son lot de malchance ces dernières années. Après une blessure à la veille de l'Euro 2022 qui a nécessité une opération, puis une absence de près d'un an à cause d'un très grave problème au genou, Rúnarsdóttir est de nouveau sur la bonne voie pour devenir l'une des meilleures gardiennes du monde. Et elle aborde l'Euro de cet été avec la ferme intention de le prouver sur la plus grande des scènes.