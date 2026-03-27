« Ce serait la solution la plus risquée et la moins sérieuse » : Uli Hoeneß à nouveau critiqué pour ses conseils en matière de transferts

« Si nous investissons dans l'effectif mais que nous ne voulons soudainement plus générer de recettes de transfert, nous supprimerions tout simplement l'un des deux piliers de notre stratégie. Les coûts et les amortissements continueraient d’augmenter, mais on n’aurait plus de recettes. Or, ce sont justement ces recettes qui refinancent les coûts liés à l’effectif. À mon avis, ce serait la voie la plus risquée et la moins sérieuse pour l’Eintracht Francfort », a déclaré le joueur de 38 ans dans le podcast du club.

Hoeneß avait récemment déclaré lors d’un événement organisé par la Frankfurt School of Finance & Management : « Personnellement, je ne suis pas un grand partisan de la vente de bons joueurs. Je dis toujours au FC Bayern : nous sommes un club acheteur et non un club vendeur. » S'adressant au porte-parole du directoire de Francfort, Axel Hellmann, il a ajouté : « Axel Hellmann finira bien par comprendre qu'à long terme, chaque vente entraîne une perte de substance. C'est bien de toucher 50 ou 60 millions de temps en temps, mais quelles en sont les conséquences ? »



