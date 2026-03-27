Julien Zamberk, directeur financier, est le nouveau dirigeant de l'Eintracht Francfort à avoir réagi aux critiques formulées par Uli Hoeneß, le président du Bayern.
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« Ce serait la solution la plus risquée et la moins sérieuse » : Uli Hoeneß à nouveau critiqué pour ses conseils en matière de transferts
« Si nous investissons dans l'effectif mais que nous ne voulons soudainement plus générer de recettes de transfert, nous supprimerions tout simplement l'un des deux piliers de notre stratégie. Les coûts et les amortissements continueraient d’augmenter, mais on n’aurait plus de recettes. Or, ce sont justement ces recettes qui refinancent les coûts liés à l’effectif. À mon avis, ce serait la voie la plus risquée et la moins sérieuse pour l’Eintracht Francfort », a déclaré le joueur de 38 ans dans le podcast du club.
Hoeneß avait récemment déclaré lors d’un événement organisé par la Frankfurt School of Finance & Management : « Personnellement, je ne suis pas un grand partisan de la vente de bons joueurs. Je dis toujours au FC Bayern : nous sommes un club acheteur et non un club vendeur. » S'adressant au porte-parole du directoire de Francfort, Axel Hellmann, il a ajouté : « Axel Hellmann finira bien par comprendre qu'à long terme, chaque vente entraîne une perte de substance. C'est bien de toucher 50 ou 60 millions de temps en temps, mais quelles en sont les conséquences ? »
Zamberk : « Je ne serais pas d'accord avec ça »
Zamberk se montre d'une part compréhensif face à ce raisonnement, mais souligne d'autre part les risques qui y sont liés : « D'autres clubs ont tenté cela. Bien sûr, cela augmente les chances de succès sportif. Mais personne ne peut vous le garantir. Si vous manquez vos objectifs, vous vous retrouvez face à de réels problèmes économiques. Je ne m'engagerais pas dans cette voie et personne qui a à cœur les intérêts de l'Eintracht ne peut l'exiger. »
Auparavant, le directeur sportif de Francfort, Max Krösche, avait déjà réfuté les déclarations de Hoeneß : « Je pense que le FC Bayern perdra lui aussi des joueurs à l’avenir. » Il faisait ainsi allusion à diverses rumeurs relayées par les médias internationaux : « Si un Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid, il y aura des possibilités pour cela. »
Francfort a laissé partir Hugo Ekitike cet été pour 95 millions d'euros
Au cours des dernières années, Francfort s'est imposé comme l'un des clubs les plus performants de la Bundesliga en matière de cessions de joueurs. Quelques exemples : en 2023, Randal Kolo Muani a rejoint le Paris Saint-Germain pour 95 millions d'euros ; en janvier 2025, Omar Marmoush a signé à Manchester City pour 75 millions d'euros ; et à l'été 2025, Hugo Ekitike a rejoint le FC Liverpool pour 95 millions d'euros.
En Bundesliga, le club de Hesse n'occupe actuellement que la septième place, ce qui, à l'heure actuelle, signifierait qu'il passerait à côté des compétitions internationales – à moins que le SC Fribourg, huitième du classement, ne s'impose en demi-finale de la Coupe d'Allemagne contre le VfB Stuttgart et ne remporte le trophée en finale contre le FC Bayern ou le Bayer Leverkusen.
Les départs record de l'Eintracht Francfort
Joueur
Transfert
Année
Nouveau club
Randal Kolo Muani
95 millions d'euros
2023
Paris Saint-Germain
Hugo Ekitike
95 millions d'euros
2025
FC Liverpool
Omar Marmoush
75 millions d'euros
2025
Manchester City
Luka Jovic
63 millions d'euros
2019
Real Madrid
Sébastien Haller
50 millions d'euros
2019
West Ham United