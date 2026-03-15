En tant qu'expert chez Sky, il s'est exprimé sans détours sur le passage du défenseur central au sein du deuxième du classement de la Bundesliga : « Il est arrivé sans indemnité de transfert, est apparemment devenu l'un des joueurs les mieux payés de Dortmund, et il faut le dire clairement : ça n'a été qu'une déception. »

Süle avait rejoint Dortmund en 2022 en provenance du FC Bayern sans indemnité de transfert, mais il n’a que rarement répondu aux attentes élevées qui pesaient sur lui. Notamment parce que le défenseur central a été régulièrement freiné par des problèmes physiques. Il totalise 108 apparitions pour le BVB, au cours desquelles il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives.

Le club de Dortmund a également annoncé récemment les départs de Julian Brandt et Salih Özcan. Dans le communiqué concernant Süle, on pouvait lire : « Après quatre ans sous le maillot noir et jaune, l’aventure commune de Niklas Süle et du Borussia Dortmund prendra fin cet été. Le BVB et Süle se sont mis d’accord sur ce point. »