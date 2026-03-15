Après quatre ans, Niklas Süle quitte le BVB à la fin de la saison, son contrat arrivant à échéance. Le Borussia Dortmund a annoncé cette séparation la semaine dernière et l'ancien international Dietmar Hamann comprend tout à fait cette décision.
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« Ce n'était qu'une déception » : Dietmar Hamann porte un jugement sans concession sur une star du BVB
En tant qu'expert chez Sky, il s'est exprimé sans détours sur le passage du défenseur central au sein du deuxième du classement de la Bundesliga : « Il est arrivé sans indemnité de transfert, est apparemment devenu l'un des joueurs les mieux payés de Dortmund, et il faut le dire clairement : ça n'a été qu'une déception. »
Süle avait rejoint Dortmund en 2022 en provenance du FC Bayern sans indemnité de transfert, mais il n’a que rarement répondu aux attentes élevées qui pesaient sur lui. Notamment parce que le défenseur central a été régulièrement freiné par des problèmes physiques. Il totalise 108 apparitions pour le BVB, au cours desquelles il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives.
Le club de Dortmund a également annoncé récemment les départs de Julian Brandt et Salih Özcan. Dans le communiqué concernant Süle, on pouvait lire : « Après quatre ans sous le maillot noir et jaune, l’aventure commune de Niklas Süle et du Borussia Dortmund prendra fin cet été. Le BVB et Süle se sont mis d’accord sur ce point. »
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L'avenir de Niklas Süle est incertain après son départ du BVB
L'avenir de ce joueur qui a disputé 49 sélections en équipe nationale allemande reste incertain. Son agent, Volker Struth, a en tout cas une très haute opinion de son protégé. Dans le podcast de Bild « Phrasenmäher », il a déclaré début mars : « Ne nous voilons pas la face : tout s'est déroulé de manière un peu chaotique, surtout l'année dernière. Niki a depuis longtemps la réputation de ne pas être le professionnel modèle – bien qu’il ait remporté de nombreux titres et disputé de grands matchs au cours de sa carrière. Pour moi, il reste le meilleur défenseur central allemand en termes de potentiel. »
Une fin de carrière de son client cet été serait donc également extrêmement « improbable. Je pense qu’il s’est mis en tête de vouloir encore vraiment prendre du plaisir à jouer au football et de ne pas mettre fin à sa carrière comme ça. »
Rien que pour la saison en cours, Süle a manqué 20 matches officiels en raison de petites blessures ; entre autres, des blessures musculaires, des blessures au pied et, plus récemment, une blessure à la cuisse l’ont régulièrement écartédes terrains. Sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, il n’a ainsi disputé que dix matches, au cours desquels il a réussi une passe décisive.
Contrats arrivant à expiration au BVB
Joueurs Poste Âge Niklas Süle Défenseur 30 ans Salih Özcan Milieu de terrain 28 ans Julian Brandt Milieu de terrain 29 ans