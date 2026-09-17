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Cavan Sullivan, Mathis Albert et Zavier Gozo en vedette dans la nouvelle liste de 28 joueurs de l’USMNT pour les amicaux à venir
- Anadolu Agency
Que s’est-il passé ?
Jeudi, Pochettino a annoncé sa liste de 28 joueurs pour les prochains matches contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada, qui constituent les premiers matches de l’équipe dans le cycle de la Coupe du monde 2030.
Ces rencontres marqueront assurément un nouveau départ pour les États-Unis, avec une moyenne d’âge de 22 ans et neuf mois pour ce groupe de 28 joueurs, soit plus de quatre ans de moins que l’effectif de la Coupe du monde de l’été dernier. On compte également 13 joueurs sans sélection, avec une moyenne d’âge de 19 ans et six mois, alors que Pochettino met davantage l’accent à la fois sur l’avenir de l’équipe première et sur le groupe olympique des moins de 23 ans.
Par ailleurs, le groupe compte aussi quelques visages familiers. Les doubles vétérans de la Coupe du monde Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest et Gio Reyna font leur retour en sélection, tout comme Yunus Musah, présent dans le groupe pour la première fois depuis mars 2025.
- Getty Images
Effectif complet avec le nombre de sélections
GARDIENS (4) : Chris Brady (Chicago Fire ; 1/0), Matt Freese (New York City FC ; 19/0), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DAN ; 0/0), Brian Schwake (Nashville SC ; 0/0)
DÉFENSEURS (10) : George Campbell (West Bromwich Albion FC/ANG ; 1/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/P-B ; 44/3), Alex Freeman (Villarreal/ESP ; 22/3), Peyton Miller (New England Revolution ; 0/0), Neil Pierre (Philadelphia Union ; 0/0), Chris Richards (Crystal Palace/ANG ; 40/3), Antonee Robinson (Fulham/ANG ; 58/5), Miles Robinson (FC Cincinnati ; 41/3), Auston Trusty (Celtic/ÉCO ; 10/1), Frankie Westfield (Philadelphia Union ; 0/0)
MILIEUX (9) : Tyler Adams (AFC Bournemouth/ANG ; 58/2), Mathis Albert (Borussia Dortmund/ALL ; 0/0), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ANG ; 18/2), Zavier Gozo (Crystal Palace/ANG ; 0/0), Adri Mehmeti (Red Bull New York ; 0/0), Yunus Musah (AC Milan/ITA ; 47/1), Brooklyn Raines (New England Revolution ; 0/0), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace/FRA ; 43/10), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALL ; 35/5)
ATTAQUANTS (5) : Cole Campbell (SV Elversberg/ALL ; 0/0), Justin Ellis (Orlando City SC ; 0/0), Julian Hall (Red Bull New York ; 0/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/P-B ; 42/13), Cavan Sullivan (Philadelphia Union ; 0/0)
- (C)Getty Images
Ce qu’a dit Pochettino
« C’est le début d’un nouveau départ pour tout le monde et nous sommes enthousiastes à l’idée, lors de ces premiers matches, de réunir un groupe de joueurs expérimentés ainsi que quelques jeunes talents au fort potentiel », a déclaré Pochettino. « Il sera important qu’ils comprennent tous notre culture, notre façon de travailler et, bien sûr, les principes de la manière dont nous voulons jouer. Plus important encore, ils doivent montrer l’engagement nécessaire pour représenter le pays de la manière que nos supporters méritent. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
Le nouveau format de la trêve internationale de la FIFA verra les États-Unis disputer quatre matches, et non les deux habituels. Les premiers rendez-vous seront des affrontements contre les sélections sud-américaines du Pérou et du Chili, respectivement le 26 septembre à Orlando et le 29 septembre à St. Louis. Ensuite, les États-Unis affronteront leurs rivaux de la CONCACAF, le Mexique, le 3 octobre à Glendale, en Arizona, puis le Canada, le 6 octobre à St. Paul, dans le Minnesota.
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