Jeudi, Pochettino a annoncé sa liste de 28 joueurs pour les prochains matches contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada, qui constituent les premiers matches de l’équipe dans le cycle de la Coupe du monde 2030.

Ces rencontres marqueront assurément un nouveau départ pour les États-Unis, avec une moyenne d’âge de 22 ans et neuf mois pour ce groupe de 28 joueurs, soit plus de quatre ans de moins que l’effectif de la Coupe du monde de l’été dernier. On compte également 13 joueurs sans sélection, avec une moyenne d’âge de 19 ans et six mois, alors que Pochettino met davantage l’accent à la fois sur l’avenir de l’équipe première et sur le groupe olympique des moins de 23 ans.

Par ailleurs, le groupe compte aussi quelques visages familiers. Les doubles vétérans de la Coupe du monde Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest et Gio Reyna font leur retour en sélection, tout comme Yunus Musah, présent dans le groupe pour la première fois depuis mars 2025.



