FIFA Cristiano Ronaldo ban GFXGOAL
Mark Doyle

Carton rouge pour l'éthique : comment la FIFA a tordu le règlement pour sauver le soldat Ronaldo

Il y a un an, Gianni Infantino avait déjà bricolé le règlement pour inviter l'Inter Miami de Lionel Messi au Mondial des Clubs, au mépris de la logique sportive. Cette fois, la FIFA est allée plus loin en touchant à la sacralité de la Coupe du Monde. Coupable d'un coup de coude violent avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a bénéficié d'une clémence inédite pour éviter une suspension ferme lors du tournoi nord-américain. Analyse d'une décision qui crée un précédent dangereux et confirme que pour l'instance mondiale, le spectacle et le business passeront toujours avant la justice.

Tout le monde se souvient de la gymnastique mentale opérée par Gianni Infantino pour justifier la présence de l'Inter Miami au Mondial des Clubs 2025. Le président de la FIFA avait qualifié la franchise de « meilleur club » de la MLS sur la foi de la saison régulière, alors même que les play-offs n'avaient pas commencé (et que Miami s'y ferait éliminer dès le premier tour). Le but était limpide : il fallait Lionel Messi pour vendre le tournoi. Les plaintes furent audibles, mais étouffées par le statut de compétition de "pré-saison" de l'événement.

La Coupe du Monde, en revanche, est censée être autre chose. C'est le Graal, une institution supposée sacrosainte. C'est pourquoi la décision de la FIFA de tordre ses propres règles pour s'assurer qu'une autre superstar mondiale, Cristiano Ronaldo, puisse disputer l'intégralité des matchs au Canada, aux États-Unis et au Mexique l'été prochain, passe beaucoup plus mal.

    La promesse non tenue du "bon garçon"

    L'ironie de l'histoire est cruelle. Avant le match de qualification contre l'Irlande à Dublin, le 13 novembre, Ronaldo avait promis qu'il allait « essayer d'être un bon garçon ». Une heure plus tard, alors que la Seleção était menée 2-0, la frustration a pris le dessus. Un coup de coude délibéré dans le dos de Dara O'Shea a transformé son carton jaune initial en rouge logique après intervention du VAR.

    Fidèle à sa légende, le joueur de 40 ans a immédiatement rejeté la faute sur les autres, mimant des pleurs pour accuser O'Shea de simulation, avant de s'en prendre bizarrement au sélectionneur irlandais, Heimir Hallgrimsson. Ce dernier a résumé l'incident avec flegme : « C'était juste un moment de petite bêtise de sa part. C'est son action qui lui a coûté le rouge. » Elle aurait aussi dû lui coûter ses deux premiers matchs de Coupe du Monde.

    L'avocat Martinez et la jurisprudence "casier vierge"

    Le règlement est pourtant clair : tout carton rouge pour conduite violente entraîne une suspension automatique de trois matchs. Ronaldo aurait dû manquer le dernier match de qualification contre l'Arménie et les deux premières rencontres du Mondial. Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, a d'abord tenté de nier l'évidence (« Ça ressemble à un coup de coude à la caméra, mais ça n'en est pas un »), avant de changer de stratégie. Il a plaidé que Ronaldo méritait du « crédit » pour n'avoir jamais été expulsé au niveau international auparavant. Contre toute attente, cet argument a fonctionné.

    Mardi, la commission de discipline de la FIFA a rendu un verdict stupéfiant : les deux derniers matchs de suspension sont transformés en sursis pendant un an. Ronaldo sera là. Une décision sans précédent, et pourtant totalement prévisible.

    Trop gros pour être suspendu

    Ce qui est véritablement déprimant dans cette affaire, c'est que personne n'est surpris. Il était inconcevable pour la FIFA de priver l'homme le plus suivi sur les réseaux sociaux de son événement phare. Ronaldo est devenu une marque trop importante pour être soumise aux lois communes, comme l'a illustré sa présence à un dîner à la Maison Blanche la semaine dernière aux côtés de son "patron", le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, de Gianni Infantino et de Donald Trump. La FIFA s'est ridiculisée, mais elle a sauvé sa billetterie et ses contrats commerciaux.

    Cette obsession des stars guide désormais toute la politique de l'instance. De l'élargissement du Mondial à 48 équipes (pour garantir la présence des gros marchés TV) à la tentative ratée de prêter Ronaldo à un club qualifié pour le Mondial des Clubs, tout est fait pour le spectacle. La FIFA a même annoncé que les quatre meilleures têtes de série (Espagne, Argentine, France, Angleterre) ne pourraient pas se croiser avant les demi-finales si elles gagnent leurs groupes. Une manipulation grossière pour protéger les plus grosses fanbases le plus longtemps possible.

    La boîte de Pandore est ouverte

    Si le système n'est pas cassé, pourquoi le réparer ? En créant une exception pour Ronaldo, la FIFA a ouvert une boîte de Pandore juridique. N'importe quel joueur expulsé en barrages pourra désormais citer la "jurisprudence Ronaldo" et demander l'annulation de sa suspension au motif de son "bon comportement" passé.

    Malgré l'indignation mondiale face à ce traitement de faveur, la colère laissera bientôt place à l'excitation du tirage au sort à Washington le 5 décembre. La FIFA a ignoré son propre règlement pour satisfaire ses intérêts et ceux d'un joueur. Ronaldo a obtenu son passe-droit. Il ne lui reste plus qu'à tenir sa promesse et à se comporter, enfin, comme un "bon garçon".