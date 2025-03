Le départ du latéral vers l’Espagne est une fierté pour le football anglais, preuve de son essor et de sa reconnaissance mondiale.

Le secret le moins bien gardé du football est enfin dévoilé : Trent Alexander-Arnold s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Si l’officialisation n’a pas encore eu lieu, il n’y a plus de retour en arrière après l’accord conclu par le latéral droit de Liverpool pour un contrat de cinq ans avec les Merengue. Cette décision prendra effet à l’expiration de son engagement avec les Reds, à la fin du mois de juin.

Ce transfert semblait inévitable depuis des mois. Dès le début de l’année, Madrid avait affiché ses intentions avec une offre timide pour s’attacher les services du joueur de 26 ans lors du mercato hivernal. Selon Marca, Alexander-Arnold avait déjà pris sa décision dès 2023, peu de temps après que son meilleur ami Jude Bellingham ait rejoint la Maison Blanche.

La réaction des supporters de Liverpool a été explosive. L’un d’eux est allé jusqu’à brûler son maillot, tandis que d’autres réclament l’exclusion immédiate du joueur pour le reste de la saison. Certains fans, plus modérés, reconnaissent l’attrait irrésistible du Santiago Bernabéu, tout en déplorant qu’Alexander-Arnold n’ait pas choisi de consacrer l’intégralité de sa carrière à Liverpool pour les hisser comme la deuxième plus grande puissance d’Europe, juste derrière Madrid.

Mais ces conclusions sont erronées. Le Real Madrid a toujours été et restera la destination ultime pour tout footballeur, sauf peut-être pour ceux ayant grandi en soutenant le FC Barcelone. Que le club le plus titré d’Europe souhaite s’attacher les services d’Alexander-Arnold devrait être célébré comme une consécration pour le joueur et pour le football anglais.