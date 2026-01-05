BENIN-FRANCE-POLITICS-DIPLOMACY-SOCCERAFP
CAN 2025, Claude Le Roy fracasse la CAF avant Algérie - RD Congo

Ancien sélectionneur de la RD Congo, Claude Le Roy a dézingué, lundi, la CAF avant le choc contre l’Algérie, mardi.

À l’approche d’un huitième de finale déjà très attendu entre l’Algérie et la RD Congo à la CAN 2025, la tension dépasse largement le cadre sportif. Avant même le coup d’envoi, la polémique s’est invitée dans le débat, alimentée par une prise de position tranchée de Claude Le Roy. L’ancien sélectionneur des Léopards n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’organisation du tableau final, qu’il juge profondément déséquilibré. Une sortie médiatique qui ajoute du piment à une affiche déjà électrique et relance les critiques récurrentes autour du format de la compétition africaine.

    Algérie - RD Congo, un choc qui s’annonce électrique

    Le choc Algérie - RD Congo s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus brûlants de ces huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Sur le terrain comme en dehors, l’opposition promet des étincelles, tant les deux sélections cultivent une rivalité nourrie par la ferveur populaire et le chambrage. Cette atmosphère particulière a même poussé certaines figures publiques à prendre du recul. « Je ne serai pas au stade pour ce match à cause d’obligations professionnelles, mais je crois que c’est mieux. En termes de passion et d’orgueil, je ne supporterais pas », a ainsi confié le rappeur Youssoupha au micro de RMC Sport. Dans ce contexte déjà tendu, Claude Le Roy est venu jeter de l’huile sur le feu en ciblant directement la Confédération africaine de football.

    Claude Le Roy fustige les choix de la CAF

    Pour Claude Le Roy, le problème dépasse largement cette seule affiche. L’ancien sélectionneur de la RD Congo, en poste entre 2004 et 2006, estime que la CAF n’a pas su récompenser équitablement les performances de la phase de groupes. « Ce match Algérie-RDC m'énerve. Une équipe à 9 points affronte une autre à 7 points, pendant que certaines équipes à 7 points jouent contre des équipes à 2 points »,a-t-il déploré dans des propos rapportés par RMC Sport. Claude Le Roy souligne ainsi l’incohérence d’un tableau qui voit l’Algérie, auteur d’un sans-faute avec trois victoires en trois matches dans le groupe E, affronter un adversaire plus relevé que prévu dès les huitièmes.

    Le tableau polémique des phases à élimination directe de la CAN

    Les propos de Claude Le Roy sont illustrés dans ces huitièmes de finale de la CAN 2025. Alors que les Fennecs, leaders avec neuf points, héritent de la RD Congo, le Mali, deuxième du groupe A avec seulement trois points, affronte la Tunisie, deuxième du groupe C avec quatre unités. Même constat pour l’Afrique du Sud, créditée de six points et opposée au Cameroun (sept points), tandis que le Maroc, pourtant à sept points, a croisé la route de la Tanzanie, qui n’en comptait que deux. Pour Claude Le Roy, ces déséquilibres nuisent à la lisibilité et à l’équité sportive de la CAN 2025.

    Malgré ses critiques virulentes, Claude Le Roy s’attend à une rencontre engagée et indécise entre l’Algérie et la RD Congo. L’ancien technicien anticipe un match « chaud » ce mardi à 17 heures, dont l’issue pèsera lourd pour la suite de la compétition. Le vainqueur de ce duel à haute intensité devra ensuite se mesurer au Nigeria ou au Mozambique, prolongeant un parcours semé d’embûches dans une CAN 2025 plus disputée que jamais.

