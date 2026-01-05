CAN 2025, Claude Le Roy fracasse la CAF avant Algérie - RD Congo

Les propos de Claude Le Roy sont illustrés dans ces huitièmes de finale de la CAN 2025. Alors que les Fennecs, leaders avec neuf points, héritent de la RD Congo, le Mali, deuxième du groupe A avec seulement trois points, affronte la Tunisie, deuxième du groupe C avec quatre unités. Même constat pour l’Afrique du Sud, créditée de six points et opposée au Cameroun (sept points), tandis que le Maroc, pourtant à sept points, a croisé la route de la Tanzanie, qui n’en comptait que deux. Pour Claude Le Roy, ces déséquilibres nuisent à la lisibilité et à l’équité sportive de la CAN 2025.

Malgré ses critiques virulentes, Claude Le Roy s’attend à une rencontre engagée et indécise entre l’Algérie et la RD Congo. L’ancien technicien anticipe un match « chaud » ce mardi à 17 heures, dont l’issue pèsera lourd pour la suite de la compétition. Le vainqueur de ce duel à haute intensité devra ensuite se mesurer au Nigeria ou au Mozambique, prolongeant un parcours semé d’embûches dans une CAN 2025 plus disputée que jamais.