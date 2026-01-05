CAN 2025, Claude Le Roy fracasse la CAF avant Algérie - RD Congo

À l’approche d’un huitième de finale déjà très attendu entre l’Algérie et la RD Congo à la CAN 2025, la tension dépasse largement le cadre sportif. Avant même le coup d’envoi, la polémique s’est invitée dans le débat, alimentée par une prise de position tranchée de Claude Le Roy. L’ancien sélectionneur des Léopards n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’organisation du tableau final, qu’il juge profondément déséquilibré. Une sortie médiatique qui ajoute du piment à une affiche déjà électrique et relance les critiques récurrentes autour du format de la compétition africaine.
