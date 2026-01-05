Algérie - RD Congo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un véritable sommet qui attend le Stade Moulay El Hassan de Rabat. Ce mardi après-midi (17h00), l'Algérie et la République Démocratique du Congo s'affrontent pour une place dans le dernier carré. Les Fennecs, seuls avec le Nigeria à avoir réalisé un sans-faute en poules (3 victoires, 8 buts), impressionnent par leur maîtrise retrouvée. Mais Vladimir Petkovic doit composer avec un casse-tête défensif majeur : les forfaits de Chergui et Hadjam, ainsi que la grippe d'Aït-Nouri, fragilisent considérablement l'arrière-garde. Malgré ces vents contraires, le message est clair : "Je n'ai aucune peur", a lancé le technicien bosnien, relayé par un Ismaël Bennacer déterminé à montrer que l'Algérie est de retour au sommet.

Pronostic Algérie - RD Congo : Les Léopards prêts à bousculer les Fennecs ?

Les Léopards, force tranquille et danger permanent

En face, la RDC avance masquée mais avec des certitudes en béton armé. Invaincus et solides deuxièmes derrière le Sénégal, les Léopards de Sébastien Desabre allient rigueur défensive (seulement 2 buts encaissés sur les 8 derniers matchs hors Botswana) et talent offensif. Gaël Kakuta, ressuscité et auteur d'un doublé au match précédent, et Cédric Bakambu, à un but du record national, sont les fers de lance d'une équipe mature. "Quand vous gagnez une CAN, il faut passer par ce genre de match", a prévenu Desabre, conscient que son équipe a les armes pour piéger une Algérie potentiellement affaiblie défensivement.

L'ombre de l'arbitrage plane sur le match

Au-delà du terrain, une inquiétude sourde monte côté algérien : la désignation d'un quatuor arbitral 100% égyptien. Dans un contexte tendu où les décisions arbitrales ont déjà fait polémique (notamment lors de Maroc-Tanzanie), la méfiance est de mise chez les supporters des Verts, qui craignent d'être la cible d'un arbitrage "maison" ou orienté. Si Petkovic a botté en touche diplomatiquement, la pression sera immense sur Monsieur Maârouf au moindre coup de sifflet litigieux.

Un duel pour l'histoire

Ce quart de finale est donc bien plus qu'un match de football. C'est le choc entre deux nations qui se reconstruisent et rêvent de gloire. Pour l'Algérie, c'est l'étape cruciale pour valider sa renaissance après les échecs récents. Pour la RDC, c'est l'opportunité de frapper un grand coup et de s'affirmer comme un candidat crédible au titre. Entre la maîtrise technique de Mahrez et la puissance de frappe de Bakambu, Rabat s'apprête à vivre un duel épique où le vainqueur prendra une option sérieuse sur la finale.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - RD Congo

La rencontre entre l'Algérie et le RD Congo sera à suivre ce mardi janvier 2026 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Algérie - RD Congo

Africa Cup of Nations - CAN - Finale Moulay Hassan Stadium

Le match entre l'Algérie et la RD Congo se tient ce mardi 6 janvier à partir de 17h00, heure française, au Stade Moulay El Hassan de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Algérie

L'Algérie aborde ce 8e de finale décimée défensivement. Jaouen Hadjam (Young Boys), blessé à la cheville contre le Burkina Faso lors de la 2e journée, a été définitivement libéré pour se soigner en Suisse après que Petkovic eut épuisé tous les recours. Samir Chergui, victime d'une blessure aux ischio-jambiers le même jour, poursuit son rééducation et demeure indisponible. Plus préoccupant encore : Rayan Aït-Nouri (Manchester City) est cloué au repos depuis samedi en raison d'une grippe sévère, absent des trois dernières séances d'entraînement et hospitalisé pour examens. Mohamed-Amine Tougaï (ES Tunis), blessé contre la Guinée équatoriale, s'entraîne toujours à l'écart du groupe. Cette hémorragie défensive laisse Petkovic sans solutions fiables sur le couloir gauche.

Contre cet adversaire de haut niveau, Petkovic reconstitue un onze type composé de Luca Zidane en gardien, d'une charnière Mandi-Bensebaïni épaulée par les latéraux Belghali et Aït-Nouri si ce dernier est déclaré apte. Le double pivot Bennacer-Boudaoui anime le cœur du jeu, tandis que le trio offensif Mahrez-Maza-Amoura gravite autour de Baghdad Bounedjah en pointe. Malgré sa belle entrée contre la Guinée Equatoriale, Anis Hadj Moussa devrait démarrer remplaçant. Cette composition témoigne du pari de Petkovic : préserver la stabilité défensive tout en maintenant la supériorité offensive qui a caractérisé la phase de groupes.

Infos sur l'équipe du RD Congo

La RD Congo arrive au 8e de finale avec un groupe quasi complet mais testé par les blessures en phase de groupes. Arthur Masuaku (Sunderland, 43 sélections), latéral gauche titulaire, s'est blessé à la cheville lors du match contre le Sénégal (1-1) le 27 décembre et a manqué la dernière journée contre le Botswana. Son état s'est amélioré : réévalué favorablement après une IRM, il pourrait être déclaré apte pour affronter l'Algérie. Mario Stroeykels (Anderlecht, 21 ans), milieu offensif recruté tardivement, a été forfait dès la pré-CAN suite à une blessure au genou contractée en club. Gaël Kakuta a été rappelé pour le remplacer. Parmi les autres absences, on note Yoane Wissa (Newcastle, blessé), Grady Diangana (blessé avant la compétition) et Warren Bondo (absent par choix).

Désabre s'aligne probablement en 4-3-3 avec Mpasi-Nzau au but, une défense de fer composée de Wan-Bissaka, Mbemba (capitaine), Tuanzebe et potentiellement Kayembe ou Masuaku si ce dernier est apte. Au milieu, Sadiki-Moutoussamy-Mukau insufflent la dynamique tandis que Bongonda, Bakambu et Elia ou Mbuku composent l'attaque. Cette ossature demeure solide, reposant sur une défense monolithique et une efficacité collective éprouvée en phase de groupes.

