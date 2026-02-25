Calendrier et résultats de l'équipe féminine d'Angleterre 2026 : calendrier des matchs des Lionesses, chaînes de télévision, diffusions en direct et comment regarder les matchs

L'équipe nationale féminine d'Angleterre a abordé l'année 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a atteint cet objectif. La tâche n'a toutefois pas été facile pour les Lionesses en Suisse, puisqu'elles ont dû recourir aux tirs au but pour battre la Suède en quarts de finale et jouer les prolongations pour s'imposer face à l'Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l'équipe de Sarina Wiegman s'est une nouvelle fois imposée, prenant sa revanche sur l'Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

À présent, alors que l'attention se tourne vers 2026, l'Angleterre tentera de renverser l'Espagne une nouvelle fois, cette fois dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminera en tête du classement se qualifiera automatiquement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Il est donc essentiel que les Lionesses démarrent rapidement, en espérant qu'une fin d'année 2025 positive les y aide.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur le calendrier, les matchs et les résultats de l'Angleterre, et comment suivre l'équipe.