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Cafu surprend : « Neymar est meilleur que Messi et Cristiano Ronaldo »

L'ancien arrière latéral de la Roma et du Milan en est convaincu : « La Pulce » et CR7 ne sont pas les meilleurs de ce siècle.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo : le duel entre deux champions hors pair, uniques dans l'histoire du football.


Depuis une quinzaine d'années maintenant, le débat fait rage pour savoir lequel des deux est le meilleur de tous les temps : la « Pulga » argentine avec ses 8 Ballons d'Or, ou CR7 avec ses 5 Ballons d'Or et un total de buts avoisinant les 1 000.


Et s'il y avait un troisième larron entre ces deux rivaux ? C'est le cas de Cafu, l'ancien arrière latéral de la Roma et du Milan, qui était l'invité du podcast brésilien PodPah TV et a donné son avis sur le meilleur joueur du siècle, une opinion qui est rapidement devenue virale.

  • CAFU : « NEYMAR EST MEILLEUR QUE MESSI ET RONALDO »

    Cafu a en effet désigné son compatriote Neymar Jr comme le meilleur :


    « À mon avis, Neymar est meilleur que Messi. Mais peut-être que l'engagement de Messi est différent. Si l'on considère cette dernière génération, Neymar est supérieur à tous. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé... ».

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  • « NEYMAR A PLUS DE QUALITÉS, MAIS EN TERMES D'ENGAGEMENT, JE CHOISIS CR7 »

    Cafu poursuit en faisant l'éloge de Neymar :


    « Il a plus de qualités techniques, plus de solutions. Il les surpasse même tous les deux (Messi et CR7, ndlr). Bien sûr, en termes d'engagement, je choisis Cristiano Ronaldo. »