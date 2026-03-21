Cafu surprend : « Neymar est meilleur que Messi et Cristiano Ronaldo »

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo : le duel entre deux champions hors pair, uniques dans l'histoire du football.





Depuis une quinzaine d'années maintenant, le débat fait rage pour savoir lequel des deux est le meilleur de tous les temps : la « Pulga » argentine avec ses 8 Ballons d'Or, ou CR7 avec ses 5 Ballons d'Or et un total de buts avoisinant les 1 000.





Et s'il y avait un troisième larron entre ces deux rivaux ? C'est le cas de Cafu, l'ancien arrière latéral de la Roma et du Milan, qui était l'invité du podcast brésilien PodPah TV et a donné son avis sur le meilleur joueur du siècle, une opinion qui est rapidement devenue virale.