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« C’était une mauvaise performance » : Alisson Becker remet en question l’état d’esprit de Liverpool après un nul frustrant contre Fulham
Des inquiétudes sur l’état d’esprit à Anfield
La quête de Liverpool d’un troisième succès consécutif a été brutalement stoppée samedi, les Reds étant tenus en échec par un Fulham frustrant. Malgré ce match sans encaisser de but, Alisson était loin d’être satisfait, pointant un manque de lucidité mentale comme principale raison de ces points perdus. Le gardien s’est montré honnête sur les insuffisances de l’équipe, admettant que la prestation collective était très loin des standards attendus au club.
Revenant sur le résultat et sur son propre rôle dans ce match nul, Alisson a déclaré : « Il est important d’être toujours prêt à aider l’équipe, mais c’était une mauvaise performance, par moments même de ma part, mais surtout de l’équipe. Collectivement, nous n’avons pas bien joué. Beaucoup de choses que nous avons essayé de faire, nous n’avons pas réussi à bien les faire. Nous n’avons pas réussi à bien les presser. »
« Évidemment, c’est un grand défi de jouer mercredi soir puis samedi soir, et il y a encore un autre match mardi. Mais nous devons avoir la bonne mentalité pour faire cela, et je pense que cela n’a pas été le cas aujourd’hui. »
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Difficultés tactiques et échecs dans le pressing
Le match a vu Liverpool peiner à faire sauter le verrou d’une équipe de Fulham bien organisée et à l’aise sous pression. Alisson a souligné que l’incapacité de l’équipe à exécuter efficacement son plan tactique avait permis à Fulham de prendre confiance. Un point inquiétait particulièrement : les risques pris dans la possession, notamment lors d’une action en première période où Liverpool a failli offrir un but à Fulham après avoir perdu le ballon très bas dans son propre camp.
« Parfois, les équipes qui veulent jouer prennent des risques. Parfois, ça ne se passe pas comme on le veut, peut-être que ce n’est pas la passe parfaite, peut-être que c’est trop risqué. Mais ensuite, le plus important, c’est ce que vous faites après cela et il faut s’adapter. Parce que si vous arrivez au match en ayant préparé quelque chose et que ça ne fonctionne pas bien, voilà le défi que vous avez : qu’allez-vous faire au moment suivant où vous allez avoir le ballon ? C’était important pour moi et pour l’équipe d’essayer de faire du mieux possible contre une équipe qui était vraiment très bien organisée, avec un pressing haut », a expliqué Alisson.
« Avec le ballon, ils ont de la qualité, ils sont à l’aise balle au pied. Nous avons essayé de ne pas les laisser être à l’aise avec le ballon, mais ils ont leurs qualités. Et nous n’avons pas créé autant d’occasions que nous pensions en créer, que nous pouvions en créer. C’est le défi que nous devons beaucoup mieux relever lors du prochain match. »
Faire face à un calendrier infernal
Ce match nul est intervenu quelques jours seulement après une victoire éprouvante contre l'Atletico Madrid, ce qui a soulevé des questions sur un éventuel début de fatigue au sein de l'effectif. Si Alisson a reconnu l'impact du football de très haut niveau sur le corps, il a refusé d'utiliser le calendrier comme excuse pour expliquer la prestation terne à Anfield. Il a insisté sur le fait que, si Liverpool veut lutter pour remporter des trophées majeurs cette saison, l'équipe doit développer la capacité à enchaîner les performances de manière régulière dans plusieurs compétitions.
« Ça puise, mais nous avons récupéré du mieux possible. C'est le défi de chaque grande équipe qui joue dans toutes les compétitions. Si nous voulons faire quelque chose de spécial cette saison, nous devons faire avec ça. Jouer un grand match mercredi soir, un autre samedi, puis en avoir un autre mardi suivant, puis encore dimanche. C'est ce que nous voulons. Mais il faut avoir le bon état d'esprit ; je pense que ce n'était pas le cas au vu de ce que nous avons montré cet après-midi. Au fond de nous, nous l'avons, il faut juste le faire ressortir », a-t-il noté.
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S’adapter à la vie sous Andoni Iraola
Malgré ce contretemps, Alisson s’est montré positif au sujet des progrès réalisés sous les ordres d’Iraola. La transition vers un nouveau staff technique est encore en cours, mais le gardien est convaincu que les bases sont posées pour de futurs succès. Il a toutefois prévenu que Liverpool ne peut pas se permettre de laisser filer des points s’il veut atteindre ses ambitions élevées cette saison.
« Ce n’est pas facile. C’est aussi un autre défi quand vous changez d’entraîneur. Mais il fait vraiment du très bon travail, il nous aide de tellement de façons. Au quotidien aussi, en préparant l’équipe du mieux qu’il le peut. Son staff aussi aide tout le monde ; nous avons également un bon environnement, une bonne ambiance au centre d’entraînement. Tout le monde est aussi enthousiaste à propos des nouvelles recrues, ainsi que de la qualité que nous avons dans notre effectif », a déclaré Alisson.
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