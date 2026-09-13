La quête de Liverpool d’un troisième succès consécutif a été brutalement stoppée samedi, les Reds étant tenus en échec par un Fulham frustrant. Malgré ce match sans encaisser de but, Alisson était loin d’être satisfait, pointant un manque de lucidité mentale comme principale raison de ces points perdus. Le gardien s’est montré honnête sur les insuffisances de l’équipe, admettant que la prestation collective était très loin des standards attendus au club.

Revenant sur le résultat et sur son propre rôle dans ce match nul, Alisson a déclaré : « Il est important d’être toujours prêt à aider l’équipe, mais c’était une mauvaise performance, par moments même de ma part, mais surtout de l’équipe. Collectivement, nous n’avons pas bien joué. Beaucoup de choses que nous avons essayé de faire, nous n’avons pas réussi à bien les faire. Nous n’avons pas réussi à bien les presser. »

« Évidemment, c’est un grand défi de jouer mercredi soir puis samedi soir, et il y a encore un autre match mardi. Mais nous devons avoir la bonne mentalité pour faire cela, et je pense que cela n’a pas été le cas aujourd’hui. »