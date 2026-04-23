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« C’est un véritable chaos ! » : le technicien de Como, Cesc Fàbregas, est vivement conseillé d’éviter le « cauchemar » de Chelsea
Petit met en garde Chelsea
Petit a conseillé à Fabregas d'éviter le « chaos » qui règne à Chelsea, affirmant au patron de Côme qu'un retour à Barcelone serait « la solution la plus judicieuse » pour sa carrière. L'ancien milieu de terrain, qui, comme Fabregas, a joué à la fois pour Chelsea et le Barça au cours de sa brillante carrière, estime que le climat qui règne à l'ouest de Londres est actuellement trop instable pour un entraîneur en pleine ascension.
Interrogé sur cette éventuelle nomination, Petit a tranché : « Cesc Fabregas à Chelsea ? Non, non, non. Si vous devez choisir entre Chelsea et Barcelone, vous allez sans aucun doute à Barcelone, pas à Chelsea. Chelsea est un gâchis. C'est un gâchis », a-t-il affirmé à Andy’s Bet Club.
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Le poste est vacant à Stamford Bridge.
Fabregas figure parmi les grands noms évoqués pour prendre les commandes de Stamford Bridge, poste laissé vacant depuis le limogeage de Liam Rosenior mercredi. Ce dernier a été démis de ses fonctions après une série noire de cinq défaites consécutives en championnat sans marquer le moindre but, une première pour Chelsea depuis 1912.
Si l’entraîneur des moins de 21 ans, Calum McFarlane, a pris les commandes à titre intérimaire, le club accélère la quête d’un successeur permanent. N’empêche, Petit met en garde : Stamford Bridge est devenu un véritable cimetière pour les techniciens. « C’est un cauchemar pour les entraîneurs, et en quelque sorte un cauchemar pour les joueurs aussi. On trouve davantage de sérénité même sous la pression à Barcelone », a-t-il ajouté.
Le projet Como est un succès.
L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Cesc Fàbregas, 38 ans, s’est attiré de nombreux admirateurs grâce à son travail remarquable à la tête de Côme. Le club a terminé neuvième lors de son retour en Serie A la saison dernière – son meilleur classement depuis 1987 – et il est en passe de faire encore mieux cette saison, puisqu’il occupe actuellement la cinquième place du championnat à cinq journées de la fin.
Malgré l’attrait de la Premier League, le technicien espagnol a récemment écarté tout départ. « Je suis très investi dans ce projet. On ne sait jamais, mais pour l’instant, il est très improbable que je quitte Côme », a-t-il déclaré. « L’année dernière, je voulais voir comment fonctionnaient d’autres clubs. J’en ai parlé au président, mais j’ai décidé de rester. Je suis très heureux de ce que nous avons accompli. C’est un projet important. J’ai besoin de me sentir bien ici. Il est important que ma famille soit heureuse, et si elle est heureuse à Côme, je resterai. »
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La connexion de rêve de Barcelone
Pour Petit, si Fabregas doit quitter l’Italie, le Camp Nou s’impose comme la destination la plus évidente. Il a commenté : « Quelle est la meilleure destination ? C’est sans aucun doute Barcelone. Il connaît parfaitement ce club, sa ville, sa mentalité et son ADN. Le club compte déjà de très bons joueurs. Vu la manière dont il a transformé Côme, je suis convaincu qu’il sait exactement quels renforts recruter pour renforcer l’équipe, surtout en défense. »
Le technicien français a conclu en soulignant la domination actuelle des entraîneurs espagnols sur la scène mondiale. « Il aurait chaque saison l’occasion de briguer le titre en Liga tout en évoluant au plus haut niveau de la Ligue des champions », a-t-il ajouté. « Le retour de Fabregas à Barcelone serait donc parfaitement logique. Je considère que les entraîneurs espagnols sont actuellement les meilleurs du marché : Pep Guardiola, Unai Emery, Xabi Alonso, Luis Enrique et Fabregas. »