« C’est un véritable chaos ! » : le technicien de Como, Cesc Fàbregas, est vivement conseillé d’éviter le « cauchemar » de Chelsea

Petit a conseillé à Fabregas d'éviter le « chaos » qui règne à Chelsea, affirmant au patron de Côme qu'un retour à Barcelone serait « la solution la plus judicieuse » pour sa carrière. L'ancien milieu de terrain, qui, comme Fabregas, a joué à la fois pour Chelsea et le Barça au cours de sa brillante carrière, estime que le climat qui règne à l'ouest de Londres est actuellement trop instable pour un entraîneur en pleine ascension.

Interrogé sur cette éventuelle nomination, Petit a tranché : « Cesc Fabregas à Chelsea ? Non, non, non. Si vous devez choisir entre Chelsea et Barcelone, vous allez sans aucun doute à Barcelone, pas à Chelsea. Chelsea est un gâchis. C'est un gâchis », a-t-il affirmé à Andy’s Bet Club.