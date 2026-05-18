C’est officiel : Hansi Flick prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028

Depuis qu’il a succédé à Xavi Hernández, Flick a façonné une véritable machine à gagner, décrochant cinq des huit trophées mis en jeu. Son palmarès comprend deux Liga, deux Supercoupes d’Espagne et une Copa del Rey, rétablissant ainsi la suprématie du FC Barcelone sur son rival, le Real Madrid, au sommet du football espagnol.

La direction du club, emmenée par le président Joan Laporta, s’est félicitée de la capacité de l’entraîneur à préserver l’identité offensive du club tout en obtenant des résultats. L’Allemand aurait souhaité attendre la confirmation mathématique du dernier titre de champion avant de finaliser les négociations, afin de rester concentré sur ses objectifs sportifs.



