Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

C’est officiel : Hansi Flick prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028

H. Flick
FC Barcelone
LaLiga

Le FC Barcelone a officiellement assuré l'avenir à long terme de Hansi Flick, le technicien allemand ayant signé une prolongation de contrat qui le lie au club jusqu'en juin 2028. L'ancien entraîneur du Bayern Munich a redonné au géant catalan toute sa puissance, remportant cinq trophées au cours de son impressionnant mandat de deux ans.

  • Engagement envers le projet catalan

    L'accord a été officialisé lundi dans les bureaux de la direction du club, où Flick a rencontré plusieurs personnalités clés, dont le vice-président Rafa Yuste et le directeur sportif Deco. Bien que son contrat précédent courait jusqu'en 2027, le club et l'entraîneur ont voulu consolider leur partenariat au sortir d'une période de succès sportifs. Les nouvelles conditions incluent une option pour une saison supplémentaire, ce qui pourrait permettre à Flick de rester sur le banc jusqu'en 2029.




    • Publicité
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Instaurer une culture de la gagne

    Depuis qu’il a succédé à Xavi Hernández, Flick a façonné une véritable machine à gagner, décrochant cinq des huit trophées mis en jeu. Son palmarès comprend deux Liga, deux Supercoupes d’Espagne et une Copa del Rey, rétablissant ainsi la suprématie du FC Barcelone sur son rival, le Real Madrid, au sommet du football espagnol.

    La direction du club, emmenée par le président Joan Laporta, s’est félicitée de la capacité de l’entraîneur à préserver l’identité offensive du club tout en obtenant des résultats. L’Allemand aurait souhaité attendre la confirmation mathématique du dernier titre de champion avant de finaliser les négociations, afin de rester concentré sur ses objectifs sportifs.


  • Former la prochaine génération à La Masia

    Au-delà des trophées, Flick a été salué pour sa capacité à intégrer les jeunes. Il a permis à treize joueurs issus du célèbre centre de formation La Masia de faire leurs débuts en équipe première, démontrant ainsi sa volonté de s’appuyer sur le vivier du club plutôt que de compter uniquement sur des transferts de grande envergure.

    Cette politique a favorisé l’éclosion d’une nouvelle génération de talents, évoluant aux côtés de cadres expérimentés. En mariant rigueur tactique et philosophie traditionnelle du club, Flick veille à ce que l’ADN du Barça demeure au cœur du projet sportif.


  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tournés vers un avenir radieux

    Cet accord témoigne des ambitions européennes du club. La domination nationale étant largement rétablie, l'objectif est désormais de retrouver une place au sommet de l'élite continentale.

    Après avoir paraphé la prolongation dans les bureaux du club, Flick a affirmé : « Notre objectif est de conquérir encore plus de titres, dont la Ligue des champions. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce rêve se réalise. Le Barça est plus qu’un club, et je suis ravi de poursuivre cette aventure. »


LaLiga
FC Valence crest
FC Valence
VAL
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR