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C’est officiel : Hansi Flick prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028
Engagement envers le projet catalan
L'accord a été officialisé lundi dans les bureaux de la direction du club, où Flick a rencontré plusieurs personnalités clés, dont le vice-président Rafa Yuste et le directeur sportif Deco. Bien que son contrat précédent courait jusqu'en 2027, le club et l'entraîneur ont voulu consolider leur partenariat au sortir d'une période de succès sportifs. Les nouvelles conditions incluent une option pour une saison supplémentaire, ce qui pourrait permettre à Flick de rester sur le banc jusqu'en 2029.
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Instaurer une culture de la gagne
Depuis qu’il a succédé à Xavi Hernández, Flick a façonné une véritable machine à gagner, décrochant cinq des huit trophées mis en jeu. Son palmarès comprend deux Liga, deux Supercoupes d’Espagne et une Copa del Rey, rétablissant ainsi la suprématie du FC Barcelone sur son rival, le Real Madrid, au sommet du football espagnol.
La direction du club, emmenée par le président Joan Laporta, s’est félicitée de la capacité de l’entraîneur à préserver l’identité offensive du club tout en obtenant des résultats. L’Allemand aurait souhaité attendre la confirmation mathématique du dernier titre de champion avant de finaliser les négociations, afin de rester concentré sur ses objectifs sportifs.
Former la prochaine génération à La Masia
Au-delà des trophées, Flick a été salué pour sa capacité à intégrer les jeunes. Il a permis à treize joueurs issus du célèbre centre de formation La Masia de faire leurs débuts en équipe première, démontrant ainsi sa volonté de s’appuyer sur le vivier du club plutôt que de compter uniquement sur des transferts de grande envergure.
Cette politique a favorisé l’éclosion d’une nouvelle génération de talents, évoluant aux côtés de cadres expérimentés. En mariant rigueur tactique et philosophie traditionnelle du club, Flick veille à ce que l’ADN du Barça demeure au cœur du projet sportif.
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Tournés vers un avenir radieux
Cet accord témoigne des ambitions européennes du club. La domination nationale étant largement rétablie, l'objectif est désormais de retrouver une place au sommet de l'élite continentale.
Après avoir paraphé la prolongation dans les bureaux du club, Flick a affirmé : « Notre objectif est de conquérir encore plus de titres, dont la Ligue des champions. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce rêve se réalise. Le Barça est plus qu’un club, et je suis ravi de poursuivre cette aventure. »