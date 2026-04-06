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« C'est le club de mes rêves » : Vinicius Junior s'engage à prolonger son contrat avec le Real Madrid
Un engagement envers le Bernabéu
L'attaquant de 25 ans arrive actuellement dans les douze derniers mois de son contrat dans la capitale espagnole, une situation qui suscite souvent d'intenses rumeurs de transfert. Cependant, s'exprimant avant le match aller crucial des quarts de finale de la Ligue des champions qui opposera le Real Madrid au Bayern Munich, Vinicius s'est empressé de balayer toute suggestion de départ.
« J'espère pouvoir rester ici longtemps. Il me reste encore un an de contrat, mais je suis très serein. J'ai la confiance du président. Au moment opportun, je renouvellerai mon contrat et je resterai ici longtemps, car c'est le club de mes rêves », a déclaré Vinicius.
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Tensions avec Xabi Alonso
Le chemin parcouru jusqu’ici n’a pas été sans embûches, notamment sous le mandat de l’ancien entraîneur Xabi Alonso. Vinicius a reconnu avoir eu du mal à s’adapter aux méthodes de son prédécesseur, ce qui s’est traduit par une baisse de son temps de jeu et des tensions palpables sur le banc de touche.
« J'ai joué des matchs, mais pas beaucoup de minutes. Mais chaque entraîneur a ses méthodes et je ne m'entendais pas avec lui comme il l'aurait souhaité », a admis Vinicius en évoquant sa relation avec Alonso. Les rumeurs de transfert ont fait rage tout au long du mandat d'Alonso, mais Vinicius s'est réaffirmé comme une figure de proue du Real Madrid depuis qu'Álvaro Arbeloa a été recruté pour remplacer l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.
L'effet Arbeloa
Le nouvel entraîneur semble avoir permis au Brésilien de retrouver sa meilleure forme, en redonnant confiance au joueur après une période où il se sentait pris pour cible par une partie des supporters locaux. Vinicius a établi un parallèle entre Arbeloa et l’ancien entraîneur légendaire Carlo Ancelotti, soulignant l’importance d’une communication claire. « J'ai une relation particulière avec Arbeloa, tout comme j'en avais une avec Ancelotti. Il m'a toujours clairement expliqué ce qu'il attendait de moi. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même, et je vais continuer à le faire », a-t-il déclaré.
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Le Bayern en ligne de mire
Ayant retrouvé sa confiance et plus déterminé que jamais à s'investir pour le club, Vinicius se concentre désormais pleinement sur la quête incessante de la gloire européenne, alors que le Real s'apprête à accueillir le Bayern cette semaine.
« Il ne fait aucun doute que le lien entre les joueurs et les supporters change toujours la dynamique des matchs à domicile et des rencontres de Ligue des champions », a déclaré Vinicius. « Une bonne équipe s'annonce, mais nous avons de l'expérience dans ce genre de matchs et j'espère que nous saurons bien nous en sortir. »