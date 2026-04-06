« C'est le club de mes rêves » : Vinicius Junior s'engage à prolonger son contrat avec le Real Madrid

L'attaquant de 25 ans arrive actuellement dans les douze derniers mois de son contrat dans la capitale espagnole, une situation qui suscite souvent d'intenses rumeurs de transfert. Cependant, s'exprimant avant le match aller crucial des quarts de finale de la Ligue des champions qui opposera le Real Madrid au Bayern Munich, Vinicius s'est empressé de balayer toute suggestion de départ.

« J'espère pouvoir rester ici longtemps. Il me reste encore un an de contrat, mais je suis très serein. J'ai la confiance du président. Au moment opportun, je renouvellerai mon contrat et je resterai ici longtemps, car c'est le club de mes rêves », a déclaré Vinicius.