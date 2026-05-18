C'est la Coupe du monde ! La star espagnole Lamine Yamal se dirige-t-elle vers un véritable drame ?

Chez la Furia Roja, l’espoir est permis : Yamal pourrait retrouver la pelouse le 26 juin, lors de la dernière journée du groupe face à l’Uruguay, l’adversaire le plus redoutable. Un forfait de la pépite du Barça pour la phase finale de la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, affaiblirait considérablement les Espagnols.

Avec un Yamal à son meilleur niveau, les champions d’Europe figurent parmi les grands favoris au titre mondial. Lors de l’Euro conquis il y a deux ans, où l’Espagne avait dominé l’Angleterre en finale, le jeune joueur, âgé de 16 ans durant la majeure partie de la compétition, avait déjà joué un rôle décisif.

Depuis, il a porté le maillot national à 25 reprises et inscrit six buts. Déjà, lors des éliminatoires, la Roja a souvent dû composer sans son prodige : Yamal a manqué quatre des six rencontres en raison de pépins physiques.