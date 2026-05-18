Selon The Athletic, la blessure à la cuisse dont souffre actuellement Yamal l’empêchera de participer au premier match de l’Espagne dans la Coupe du monde, contre le Cap-Vert, le 15 juin.
Traduit par
C'est la Coupe du monde ! La star espagnole Lamine Yamal se dirige-t-elle vers un véritable drame ?
De plus, selon The Athletic, Yamal pourrait non seulement manquer le coup d’envoi, mais aussi être absent pour le deuxième match de groupe contre l’Arabie saoudite, programmé le 21 juin.
Le jeune attaquant s’était blessé fin avril, lors du match de championnat du Barça contre le Celta Vigo (1-0), en tirant un penalty ; une déchirure musculaire à la cuisse avait alors été diagnostiquée. Le jeune prodige n’a pas pu participer à la dernière rencontre de la saison avec les Catalans. D’après The Athletic, des discussions permanentes impliquent la Fédération espagnole de football, le Barça et le joueur. Des membres du staff médical de la Roja se rendraient même régulièrement à Barcelone afin d’accompagner la rééducation de ce grand espoir de la Coupe du monde.
- Qatar Supreme Committee
L'Espagne risque-t-elle de disputer la Coupe du monde sans Lamine Yamal ?
Chez la Furia Roja, l’espoir est permis : Yamal pourrait retrouver la pelouse le 26 juin, lors de la dernière journée du groupe face à l’Uruguay, l’adversaire le plus redoutable. Un forfait de la pépite du Barça pour la phase finale de la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, affaiblirait considérablement les Espagnols.
Avec un Yamal à son meilleur niveau, les champions d’Europe figurent parmi les grands favoris au titre mondial. Lors de l’Euro conquis il y a deux ans, où l’Espagne avait dominé l’Angleterre en finale, le jeune joueur, âgé de 16 ans durant la majeure partie de la compétition, avait déjà joué un rôle décisif.
Depuis, il a porté le maillot national à 25 reprises et inscrit six buts. Déjà, lors des éliminatoires, la Roja a souvent dû composer sans son prodige : Yamal a manqué quatre des six rencontres en raison de pépins physiques.
Lamine Yamal manquera-t-il le match d’ouverture de la Coupe du monde ? Le programme des prochaines rencontres de l’Espagne
Date du match
Match
Compétition
4 juin
Espagne vs Irak
Match amical
8 juin
Pérou – Espagne
Match amical
15 juin
Espagne vs Cap-Vert
Coupe du monde 2026
21 juin
Espagne vs Arabie saoudite
Coupe du monde 2026
26 juin
Uruguay - Espagne
Coupe du monde 2026