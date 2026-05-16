Dans son communiqué, Lewandowski a écrit : « Après quatre années riches en défis et en travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment d'avoir accompli ma mission. Quatre saisons, trois titres de champion. »
Traduit par
C'est désormais officiel ! Robert Lewandowski annonce sa décision concernant son avenir au FC Barcelone
Le Polonais a déclaré : « Je n'oublierai jamais l'affection que les supporters m'ont témoignée dès mes tout premiers jours. La Catalogne est ma maison. Merci à tous ceux que j'ai croisés au cours de ces quatre merveilleuses années. »
Il a également adressé ses remerciements au président Joan Laporta, « qui m’a offert la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière », avant de conclure : « Le Barça est de retour là où il doit être. Visca el Barça. Visca Catalunya. »
- AFP
Où Lewandowski va-t-il atterrir ?
Le Polonais avait quitté le FC Bayern Munich pour rejoindre Barcelone en 2022. En 191 matches officiels disputés jusqu’à présent sous le maillot catalan, il a inscrit 119 buts et délivré 24 passes décisives.
Le Barça lui aurait proposé une prolongation, mais à 37 ans, il se verrait offrir des émoluments réduits et moins de garanties sportives.
Plusieurs clubs suivent déjà l’évolution de sa situation. Outre des formations américaines et saoudiennes, un départ vers l’Italie est évoqué : la Juventus Turin, notamment, serait fortement intéressée par sa venue.
Lewandowski : une offre en or en provenance de Chicago ?
D’après les dernières informations, Robert Lewandowski aurait reçu une offre très lucrative de la part du Chicago Fire. Le directeur sportif du club, Gregg Broughton, avait déjà confirmé publiquement l’intérêt de son équipe pour l’attaquant polonais.
Selon les chiffres qui circulent, cette proposition serait la plus lucrative de sa carrière : un salaire brut pouvant atteindre 15 millions d’euros par saison, auquel s’ajouteraient des primes au rendement pouvant porter le total à 20 millions d’euros annuels.
Au vu de ces émoluments et du rôle central qui lui serait confié en MLS, le joueur pourrait donc être tenté par un départ vers l’Amérique du Nord.
- (C)Getty Images
Robert Lewandowski : ses statistiques au FC Barcelone
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons jaunes-rouges 189 119 24 14 1