Le Polonais a déclaré : « Je n'oublierai jamais l'affection que les supporters m'ont témoignée dès mes tout premiers jours. La Catalogne est ma maison. Merci à tous ceux que j'ai croisés au cours de ces quatre merveilleuses années. »

Il a également adressé ses remerciements au président Joan Laporta, « qui m’a offert la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière », avant de conclure : « Le Barça est de retour là où il doit être. Visca el Barça. Visca Catalunya. »