BVB : actualités et rumeurs. Niko Kovac doit impérativement remplir deux objectifs clairs pour réussir le sprint final de la saison

Au Borussia Dortmund, la saison s’achève sur une note décevante, au grand dam des supporters et de la direction. L’entraîneur Niko Kovac est désormais sous pression pour répondre aux attentes.

À Pâques encore, la situation semblait confortable : avec onze points d’avance sur le troisième, la deuxième place semblait pratiquement assurée ; en Bundesliga du moins, tout indiquait une fin de saison réussie. Deux semaines et deux défaites plus tard, le tableau a toutefois considérablement changé.

L’écart, autrefois confortable, n’est plus que de cinq points et, à quatre journées de la fin, la deuxième place n’est plus assurée. Après des prestations peu convaincantes contre le Bayer Leverkusen (0-1) et le TSG Hoffenheim (1-2), le moral des Jaune et Noir menace à nouveau de flancher.

Le magazine « kicker » parle déjà de « tendances inquiétantes » chez les Jaune et Noir. La pression se renforce donc sur Kovac à l’approche de la phase finale.

Si le technicien croate n’est pas encore directement menacé, la direction, emmenée par le directeur sportif Lars Ricken, a fixé deux exigences claires, rapportées par Sport Bild : un jeu plus séduisant aux yeux des supporters et une meilleure intégration des jeunes talents.

Le technicien de 54 ans sera évalué à l’aune de ces critères. Il peut toutefois compter sur un certain soutien : selon le magazine, il est étroitement associé à la composition de l’effectif et aux décisions concernant le personnel. Mais cette implication accroît aussi les attentes : à chaque nouvelle défaite d’ici la fin de la saison, la pression devrait continuer à monter.