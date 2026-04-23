Goal.com
En direct
Niko KovacGetty Images
Jochen Tittmar

Traduit par

BVB : actualités et rumeurs. Niko Kovac doit impérativement remplir deux objectifs clairs pour réussir le sprint final de la saison

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Kovac

La deuxième place du championnat est peu à peu menacée, c'est aussi pour cette raison que Niko Kovac aurait reçu des consignes claires de la part de la direction du Borussia Dortmund pour la fin de saison. Actualités et rumeurs concernant le BVB.

Plus d’actualités et d’articles sur le BVB :

  • Absent de l’entraînement depuis plusieurs jours, le club risque de perdre l’un de ses joueurs stars.
  • Une ancienne star s’emporte : le club s’est-il suffisamment battu pour le conserver ?
  • Le BVB « très intéressé » : Brême réclame un transfert colossal pour sa pépite.
  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Selon la rumeur, Ricken et ses coéquipiers auraient formulé deux exigences précises à l’attention de Niko Kovac.

    Au Borussia Dortmund, la saison s’achève sur une note décevante, au grand dam des supporters et de la direction. L’entraîneur Niko Kovac est désormais sous pression pour répondre aux attentes. 

    À Pâques encore, la situation semblait confortable : avec onze points d’avance sur le troisième, la deuxième place semblait pratiquement assurée ; en Bundesliga du moins, tout indiquait une fin de saison réussie. Deux semaines et deux défaites plus tard, le tableau a toutefois considérablement changé.

    L’écart, autrefois confortable, n’est plus que de cinq points et, à quatre journées de la fin, la deuxième place n’est plus assurée. Après des prestations peu convaincantes contre le Bayer Leverkusen (0-1) et le TSG Hoffenheim (1-2), le moral des Jaune et Noir menace à nouveau de flancher. 

    Le magazine « kicker » parle déjà de « tendances inquiétantes » chez les Jaune et Noir. La pression se renforce donc sur Kovac à l’approche de la phase finale.

    Si le technicien croate n’est pas encore directement menacé, la direction, emmenée par le directeur sportif Lars Ricken, a fixé deux exigences claires, rapportées par Sport Bild : un jeu plus séduisant aux yeux des supporters et une meilleure intégration des jeunes talents.

    Le technicien de 54 ans sera évalué à l’aune de ces critères. Il peut toutefois compter sur un certain soutien : selon le magazine, il est étroitement associé à la composition de l’effectif et aux décisions concernant le personnel. Mais cette implication accroît aussi les attentes : à chaque nouvelle défaite d’ici la fin de la saison, la pression devrait continuer à monter.

    • Publicité
  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumeur : le départ de Niko Kovac n'est pas d'actualité à Dortmund.

    Selon la Funke Mediengruppe, la direction du BVB n’envisage pas de conflit entre l’entraîneur Niko Kovac et les attentes du club, ni ne s’interroge sur une éventuelle séparation à long terme. Le technicien croate est présenté comme un élément clé des projets futurs.

    Lars Ricken entretient une relation exceptionnellement étroite avec le technicien croate, dont l’implication dans la planification des transferts est saluée par le directeur sportif.

    Néanmoins, la direction a fixé un cap clair : dès le mercato d’hiver, Kovac s’est vu rappeler qu’au-delà de la solidité défensive, il doit offrir un jeu flamboyant, conforme à l’identité que souhaite imprimer le futur directeur sportif Ole Book.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    MatchMatch
    26 avril à 17h30BVB – Fribourg
    3 mai à 17h30Mönchengladbach - BVB
    8 mai à 20h30BVB - Francfort
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Fribourg crest
Fribourg
SCF