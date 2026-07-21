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BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund serait intéressé par un « talent du siècle »

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N. Schlotterbeck

À seulement {âge} ans, Gilberto Mora a été le plus jeune joueur de la Coupe du monde 2024. Selon les dernières actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund, le club allemand suivrait de près le jeune talent.

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  • Gilberto Mora Mexicogetty

    BVB, Actualités : Selon Lothar Matthäus, le Borussia Dortmund suivrait de près Gilberto Mora.

    Selon Lothar Matthäus, le BVB s’intéresserait de près à Gilberto Mora, présenté comme le « talent du siècle » mexicain. 

    « Mora, ce Mexicain de 17 ans, a disputé quatre matchs lors de cette Coupe du monde. À 17 ans, ce très grand talent mexicain est déjà dans le viseur de nombreux clubs européens. J’ai également entendu dire que le Borussia Dortmund avait un peu sondé le terrain », a déclaré Matthäus.

    Mora, le plus jeune des 1 248 joueurs du tournoi, a disputé quatre matchs avec « El Tri » et s’est particulièrement distingué lors des seizièmes de finale contre l’Équateur. Déjà auteur d’une Gold Cup éclatante à seulement 16 ans, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’histoire du football mexicain. Grâce au sacre mexicain, il a par ailleurs battu un record mondial. 

    Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter un titre avec l’équipe nationale masculine : à 16 ans et 266 jours, il a devancé Pelé lors de son premier sacre en Coupe du monde 1958 et Lamine Yamal lors du titre européen 2024 avec l’Espagne.

    Les observateurs évoquent déjà une indemnité de transfert d’environ 20 millions d’euros. Selon son agente Rafaela Pimenta, ce chiffre est loin d’être suffisant : « Pour 15 millions, on n’obtient même pas une jambe de Gilberto », plaisantait-elle dès octobre 2025.

    Sous contrat avec le Club Tijuana jusqu’en 2029, il dispose d’une clause de départ vers l’Europe. Tout transfert ne pourra toutefois intervenir qu’à partir d’octobre 2027, date à laquelle il atteindra sa majorité, les transferts internationaux de mineurs étant interdits par l’UEFA.

    Le Real Madrid serait en pole position. « Il a un rêve : jouer pour le Real Madrid. Mais il a les pieds bien sur terre. Il adore regarder le Real Madrid, et il s’imagine certainement y jouer », a déclaré Ignacio Ruvalcaba, directeur du centre de formation de Tijuana, à ESPN.

    À Tijuana, il est depuis longtemps un titulaire incontournable et séduit par sa polyvalence. Outre le poste de numéro 10, il a été aligné comme avant-centre, numéro 8 et ailier gauche lors de la saison 2025/26. En 53 matchs officiels, il totalise dix buts et deux passes décisives.

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  • SchlotterbeckGetty Images

    BVB, Actualités : Schlotterbeck perd du terrain au classement des défenseurs centraux de la Bundesliga.

    Après avoir occupé la deuxième place à la trêve hivernale, Nico Schlotterbeck a reculé de trois rangs au classement des défenseurs centraux de la Bundesliga établi par le magazine « kicker » lors de la seconde partie de saison. 

    L’international allemand se fait ainsi devancer par Matthias Ginter (SC Fribourg), Jonathan Tah (FC Bayern) et Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen). Dayot Upamecano (FC Bayern) conserve la première place, mais le magazine spécialisé ne lui a pas non plus attribué la mention « de classe mondiale ».

    Ginter, 32 ans, aurait « mûri comme un bon vin rouge » et signé son meilleur semestre. Schlotterbeck, dont « la qualité des passes en diagonale est sans pareille », révèle encore « de temps à autre » des faiblesses en défense. Tapsoba, quant à lui, n’a commis qu’une seule erreur : lors de la défaite 1-3 à Stuttgart lors de la 33e journée.

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    DateHeureMatchDiffusion TV et streaming liveLieu
    Samedi 25 juillet13 hFortuna Düsseldorf - BVBDiffuseur : BVB-TV / SkyMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
    Mercredi 29 juillet12 h (heure allemande)Cerezo Osaka - BVBBVB-TV / Sky / DAZNYanmar Stadium Nagai (Osaka)
    Samedi 1^(er) août12 h (heure allemande)FC Tokyo - BVBBVB-TV / Sky / DAZNStade MUFG (Tokyo)
    Dimanche 9 août15 h (heure allemande)FC Arsenal - BVBBVB-TV / SkyEmirates Stadium (Londres)
    Samedi 15 août17 h 30BVB vs AS RomeBVB-TV / SkySignal-Iduna-Park (Dortmund)


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