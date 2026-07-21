Selon Lothar Matthäus, le BVB s’intéresserait de près à Gilberto Mora, présenté comme le « talent du siècle » mexicain.

« Mora, ce Mexicain de 17 ans, a disputé quatre matchs lors de cette Coupe du monde. À 17 ans, ce très grand talent mexicain est déjà dans le viseur de nombreux clubs européens. J’ai également entendu dire que le Borussia Dortmund avait un peu sondé le terrain », a déclaré Matthäus.

Mora, le plus jeune des 1 248 joueurs du tournoi, a disputé quatre matchs avec « El Tri » et s’est particulièrement distingué lors des seizièmes de finale contre l’Équateur. Déjà auteur d’une Gold Cup éclatante à seulement 16 ans, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’histoire du football mexicain. Grâce au sacre mexicain, il a par ailleurs battu un record mondial.

Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter un titre avec l’équipe nationale masculine : à 16 ans et 266 jours, il a devancé Pelé lors de son premier sacre en Coupe du monde 1958 et Lamine Yamal lors du titre européen 2024 avec l’Espagne.

Les observateurs évoquent déjà une indemnité de transfert d’environ 20 millions d’euros. Selon son agente Rafaela Pimenta, ce chiffre est loin d’être suffisant : « Pour 15 millions, on n’obtient même pas une jambe de Gilberto », plaisantait-elle dès octobre 2025.

Sous contrat avec le Club Tijuana jusqu’en 2029, il dispose d’une clause de départ vers l’Europe. Tout transfert ne pourra toutefois intervenir qu’à partir d’octobre 2027, date à laquelle il atteindra sa majorité, les transferts internationaux de mineurs étant interdits par l’UEFA.

Le Real Madrid serait en pole position. « Il a un rêve : jouer pour le Real Madrid. Mais il a les pieds bien sur terre. Il adore regarder le Real Madrid, et il s’imagine certainement y jouer », a déclaré Ignacio Ruvalcaba, directeur du centre de formation de Tijuana, à ESPN.

À Tijuana, il est depuis longtemps un titulaire incontournable et séduit par sa polyvalence. Outre le poste de numéro 10, il a été aligné comme avant-centre, numéro 8 et ailier gauche lors de la saison 2025/26. En 53 matchs officiels, il totalise dix buts et deux passes décisives.