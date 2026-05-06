Goal.com
En direct
BVB KovacIMAGO / Noah Wedel
Jonas Rütten

Traduit par

BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund devance le FC Bayern pour une cible de transfert

Bundesliga
N. Kovac
Borussia Dortmund
Bayern Munich
S. Inacio
L. Reggiani
M. Albert
F. Mane

Le BVB aurait réussi à attirer un jeune joueur très courtisé, que le FC Bayern convoitait aussi. Niko Kovac dément une affirmation concernant son travail. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Pour 20 millions d’euros, le club de Dortmund serait sur le point de finaliser le premier transfert de Book.
  • Guirassy pourrait prochainement s’envoler vers la Turquie.
  • L’ancien entraîneur du BVB, Terzic, aurait déjà trouvé un nouveau club.

  • BVB, Actualités : le Borussia Dortmund s’apprêterait à recruter un jeune joueur du Bayern.

    D’après les informations du journal Ruhr Nachrichten, le BVB a recruté le jeune défenseur central Liam Claude Kante, âgé de seulement 15 ans. En provenance du NK Lokomotiva Zagreb, le joueur devrait rejoindre l’équipe U19 dès cet été avant d’être progressivement intégré au groupe professionnel.

    Si le Borussia Dortmund a devancé plusieurs clubs de Bundesliga ainsi que des formations italiennes, dont le FC Bayern, le RB Leipzig et le TSG Hoffenheim, c’est parce qu’il a convaincu le jeune joueur et son entourage des perspectives d’épanouissement sportif proposées à Dortmund, après plusieurs heures de discussion.

    Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du continent, le jeune gaucher de 1,90 m se distingue déjà par sa capacité à récupérer et relancer le ballon. Avant lui, le BVB avait déjà attiré l’ailier Peniel Poba en provenance du Borussia Mönchengladbach pour renforcer son équipe U19. 

    À Dortmund, les jeunes talents devraient désormais bénéficier de davantage d’opportunités chez les professionnels. Cette saison, des adolescents comme Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert et Mussa Kaba ont déjà impressionné avec l’équipe première.

    À partir de l’été prochain, deux autres jeunes talents, Justin Lerma et Kaua Prates, sont également attendus pour renforcer le vivier du club.

    • Publicité
  • Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Kovac refuse qu’on lui reproche quoi que ce soit

    L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, a fermement démenti l’accusation selon laquelle il accorderait trop peu de temps de jeu aux jeunes talents du club et se reposerait uniquement sur l’expérience, comme le suggérait le journal Bild dans une question posée au micro du podcast « Phrasenmäher ».

    « Ce n’est pas vrai », a-t-il coupé court, rappelant ses débuts sur le banc de la réserve du RB Salzbourg, où il a « lancé des joueurs comme Hinteregger ou Ilsanker, qui ont ensuite joué en Bundesliga ». Il a ensuite énuméré d’autres jeunes ayant profité de sa confiance :

    « Brozovic, Kovacic, Rebic » en Croatie, Aurélien Tchouameni à l’AS Monaco, ainsi que Micky van den Ven et Felix Nmecha au VfL Wolfsburg. « On colporte beaucoup de rumeurs, mais sans les étayer par des faits », a-t-il insisté pour répondre à sa prétendue incapacité à promouvoir les jeunes talents.

    En pratique, la saison en cours l’a contraint à lancer des éléments très jeunes et peu expérimentés. Dès la 1^(re) journée, Filippo Mane a été aligné d’emblée en raison de multiples forfaits dans l’axe défensif et a écopé d’un carton rouge peu avant le nul 3-3 contre St. Pauli.

    Une nouvelle pénurie en défense centrale a ensuite propulsé Luca Reggiani, directement issu des U19 et du groupe réserve, dans l’équipe première au printemps : après ses premières apparitions en Bundesliga, il a même intégré le onze de départ en Ligue des champions. Il compte désormais sept matchs sous les ordres de Kovac et a déjà inscrit un but.

    Dans la dernière ligne droite de la saison, alors que le BVB n’avait pratiquement plus rien à jouer, le duo défensif a été rejoint par les jeunes talents offensifs Samuele Inacio et Mathis Albert, qui ont fait leurs débuts sous les ordres de Kovac. Inacio, en particulier, a laissé une bonne impression lors de la victoire 4-0 contre le SC Fribourg.

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    DateConcoursMatch
    8 maiBundesligaBVB contre Eintracht Francfort
    16 maiBundesligaWerder Brême vs. BVB
    18 juilletMatch amicalRot-Weiß Oberhausen – BVB
    29 juilletMatch amicalCerezo Osaka – BVB
    1er aoûtMatch amicalFC Tokyo – BVB
Ligue des Champions
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE