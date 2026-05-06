BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund devance le FC Bayern pour une cible de transfert

L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, a fermement démenti l’accusation selon laquelle il accorderait trop peu de temps de jeu aux jeunes talents du club et se reposerait uniquement sur l’expérience, comme le suggérait le journal Bild dans une question posée au micro du podcast « Phrasenmäher ».
« Ce n’est pas vrai », a-t-il coupé court, rappelant ses débuts sur le banc de la réserve du RB Salzbourg, où il a « lancé des joueurs comme Hinteregger ou Ilsanker, qui ont ensuite joué en Bundesliga ».
Il a ensuite énuméré d’autres jeunes ayant profité de sa confiance :
« Brozovic, Kovacic, Rebic » en Croatie, Aurélien Tchouameni à l’AS Monaco, ainsi que Micky van den Ven et Felix Nmecha au VfL Wolfsburg. « On colporte beaucoup de rumeurs, mais sans les étayer par des faits », a-t-il insisté pour répondre à sa prétendue incapacité à promouvoir les jeunes talents.
En pratique, la saison en cours l’a contraint à lancer des éléments très jeunes et peu expérimentés. Dès la 1^(re) journée, Filippo Mane a été aligné d’emblée en raison de multiples forfaits dans l’axe défensif et a écopé d’un carton rouge peu avant le nul 3-3 contre St. Pauli.
Une nouvelle pénurie en défense centrale a ensuite propulsé Luca Reggiani, directement issu des U19 et du groupe réserve, dans l’équipe première au printemps : après ses premières apparitions en Bundesliga, il a même intégré le onze de départ en Ligue des champions. Il compte désormais sept matchs sous les ordres de Kovac et a déjà inscrit un but.
Dans la dernière ligne droite de la saison, alors que le BVB n’avait pratiquement plus rien à jouer, le duo défensif a été rejoint par les jeunes talents offensifs Samuele Inacio et Mathis Albert, qui ont fait leurs débuts sous les ordres de Kovac. Inacio, en particulier, a laissé une bonne impression lors de la victoire 4-0 contre le SC Fribourg.