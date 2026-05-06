BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund devance le FC Bayern pour une cible de transfert

D’après les informations du journal Ruhr Nachrichten, le BVB a recruté le jeune défenseur central Liam Claude Kante, âgé de seulement 15 ans. En provenance du NK Lokomotiva Zagreb, le joueur devrait rejoindre l’équipe U19 dès cet été avant d’être progressivement intégré au groupe professionnel.

Si le Borussia Dortmund a devancé plusieurs clubs de Bundesliga ainsi que des formations italiennes, dont le FC Bayern, le RB Leipzig et le TSG Hoffenheim, c’est parce qu’il a convaincu le jeune joueur et son entourage des perspectives d’épanouissement sportif proposées à Dortmund, après plusieurs heures de discussion.

Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du continent, le jeune gaucher de 1,90 m se distingue déjà par sa capacité à récupérer et relancer le ballon. Avant lui, le BVB avait déjà attiré l’ailier Peniel Poba en provenance du Borussia Mönchengladbach pour renforcer son équipe U19.

À Dortmund, les jeunes talents devraient désormais bénéficier de davantage d’opportunités chez les professionnels. Cette saison, des adolescents comme Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert et Mussa Kaba ont déjà impressionné avec l’équipe première.

À partir de l’été prochain, deux autres jeunes talents, Justin Lerma et Kaua Prates, sont également attendus pour renforcer le vivier du club.