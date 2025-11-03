Brest - OL : le tacle hilarant d’Eric Roy sur Corentin Tolisso et Jorge Maciel

C’est à ce moment que les attitudes lyonnaises ont commencé à faire grincer les dents. Lyon, en infériorité, n’a pas cherché à jouer, mais à contenir. À casser le tempo. À respirer longuement entre chaque action. À tomber, se relever, puis retomber. Et dans ce domaine, Eric Roy avait visiblement un favori tout désigné.

« J’espère que Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match », a lâché le coach, sourire en coin. Une pique aussi amusante que piquante, qui en disait long sur son ressenti. Il ne s'est pas arrêté là : « Il a dû rester au moins dix minutes par terre », a-t-il encore insisté, faussement inquiet pour la santé de l’ancien champion du monde.

« J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours (contre le Betis Séville en Ligue Europa, jeudi) et dans sept jours (face au PSG). C’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs. Comme vous le dites, c’est l’expérience. Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l’avez joliment dit. C’est sûr qu’il nous manquerait un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien. Après, c’est normal », a-t-il poursuivi.

Quant au banc lyonnais, même traitement. « J’ai déjà expérimenté ça quand il (Maciel) était entraîneur adjoint à Lille où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeuquand on partait en contre-attaque ou qu’on essayait de revenir au score…Je ne suis pas très étonné et c’est à l’arbitre de faire respecter les lois du jeu. Je peux le comprendre ». L'entraîneur brestois n’a pas oublié. Il a servi sa réflexion, sans hausser le ton, mais avec cette pointe d’ironie qui pique plus fort qu’un reproche frontal.