Getty Images Sport
Traduit par
Bournemouth boucle le recrutement du gardien de la Juventus Michele Di Gregorio
Bournemouth obtient Di Gregorio sous la forme d’un prêt initial
Bournemouth a officiellement annoncé l'arrivée de Di Gregorio en provenance de la Juventus, marquant une véritable déclaration d'intention sur le marché des transferts. Bournemouth a bouclé un accord qui voit le joueur de 29 ans rejoindre le Vitality Stadium dans un premier temps à titre temporaire, apportant à l'effectif une expérience immédiate du plus haut niveau dans les buts.
« Je suis très heureux d'être ici. C'est un moment très important pour moi et c'est pourquoi je pense que la décision de venir ici, à Bournemouth, était la bonne », a déclaré Di Gregorio. « J'ai ressenti le désir du club de m'avoir ici et j'ai ressenti l'ambition de ce club de continuer à grandir et à accomplir de grandes choses. La Premier League est le plus beau championnat du monde. C'est un honneur pour moi d'être ici et d'avoir l'opportunité de jouer et d'évoluer à un si haut niveau. »
- Getty
Les détails financiers de l’opération Di Gregorio révélés
La Juventus a fait preuve de transparence concernant les détails financiers de l’accord. Le géant italien a confirmé que le club anglais a payé 1,3 M€ pour le prêt d’un an de Di Gregorio, un montant qui permet aux Bianconeri de recevoir une compensation immédiate pour ce départ. En outre, le contrat prévoit que ce montant initial puisse être augmenté de 800 000 € supplémentaires, à condition que le gardien atteigne certains objectifs de performance durant son passage en Premier League.
Au-delà de la période initiale de prêt, l’accord contient une importante option permanente qui pourrait permettre à Di Gregorio de rester en Angleterre sur le long terme. Le deal comprend également une option d’achat à la fin de la saison pour 12,7 M€, payable sur trois exercices financiers, ainsi qu’un potentiel supplément de 1,5 M€ en bonus.
Tiago Pinto salue une recrue « excellente » pour l’effectif de Bournemouth
L’arrivée de Di Gregorio est considérée comme un très gros coup pour le directeur de Bournemouth, Tiago Pinto. Lors de l’annonce officielle du transfert, Pinto a fait part de sa joie d’avoir obtenu la signature de l’Italien, soulignant qu’il apporte une vaste expérience acquise durant son passage en Italie.
« Michele est un gardien doté d’excellentes qualités et d’une expérience précieuse au plus haut niveau », a souligné Pinto.
Pinto a poursuivi son évaluation du joueur en mettant en avant sa régularité pendant son passage à l’Allianz Stadium, où il a souvent été soumis au plus haut niveau d’exigence. « Il a constamment démontré ses qualités en Serie A et dans les compétitions européennes, et nous pensons qu’il sera un excellent renfort pour notre effectif », a ajouté le directeur.
- Getty Images Sport
Guglielmo Vicario mène la refonte de la Juventus
Le départ de Di Gregorio n’est pas un cas isolé, mais plutôt un élément clé d’une refonte massive de l’effectif des gardiens de la Juventus. La direction bianconera a décidé de prendre une nouvelle direction, en s’éloignant de sa hiérarchie précédente pour installer une nouvelle série de numéros un. L’arrivée phare de cette transformation est Guglielmo Vicario, qui a rejoint le club sous forme de prêt en provenance de Tottenham Hotspur. L’accord concernant l’international italien comprend une option d’achat, signe que la Juve le considère comme sa solution à long terme dans les buts.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles