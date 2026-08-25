Bournemouth a officiellement annoncé l'arrivée de Di Gregorio en provenance de la Juventus, marquant une véritable déclaration d'intention sur le marché des transferts. Bournemouth a bouclé un accord qui voit le joueur de 29 ans rejoindre le Vitality Stadium dans un premier temps à titre temporaire, apportant à l'effectif une expérience immédiate du plus haut niveau dans les buts.

« Je suis très heureux d'être ici. C'est un moment très important pour moi et c'est pourquoi je pense que la décision de venir ici, à Bournemouth, était la bonne », a déclaré Di Gregorio. « J'ai ressenti le désir du club de m'avoir ici et j'ai ressenti l'ambition de ce club de continuer à grandir et à accomplir de grandes choses. La Premier League est le plus beau championnat du monde. C'est un honneur pour moi d'être ici et d'avoir l'opportunité de jouer et d'évoluer à un si haut niveau. »