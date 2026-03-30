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Bosnie-Italie, le sélectionneur Barbarez : « Si nous marquons les premiers, nous mettrons le bus devant nos buts »

Bosnie Hérzégovine vs Italie
S. Barbarez
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Le sélectionneur s'exprime lors d'une conférence de presse à la veille de la finale des barrages pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

Sergej Barbarez est prêt pour le duel contre l'Italie. Le sélectionneur de la Bosnie a déclaré lors d'une conférence de presse à la veille de la finale des barrages des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 : « C'est un match très important pour l'Italie, mais aussi pour nous. En fait, du point de vue de notre pays, c'est encore plus important. »


« Mes joueurs vont tous bien, le seul qui ne va pas bien, c'est moi, j'ai perdu ma voix au Pays de Galles. Le match de jeudi dernier, qui s'est terminé aux tirs au but, a été difficile, mais nous sommes heureux et nous avons eu le temps de récupérer. Pour notre équipe, il est essentiel de courir, nous espérons réussir à tenir jusqu'à la fin. »


  • ITALIE

    « Je ne veux pas parler de nos prochains adversaires, qui peuvent toujours nous surprendre même si nous nous préparons à la perfection. C'est pourquoi nous devons avoir un plan A, un plan B et un plan C. Nous devons soigner chaque détail, en jouant avec courage et sans crainte. »


    « Ensuite, il nous faudra aussi un peu de chance, en plus de marquer des buts. Si nous prenons l’avantage, nous garons le bus devant notre but. En revanche, s’ils marquent les premiers, nous le garons de l’autre côté. Je ne sais pas si c’est le moment de faire des expériences après un an et demi que nous adoptons un système de jeu. »

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