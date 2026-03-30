Bosnie-Italie, le sélectionneur Barbarez : « Si nous marquons les premiers, nous mettrons le bus devant nos buts »

Sergej Barbarez est prêt pour le duel contre l'Italie. Le sélectionneur de la Bosnie a déclaré lors d'une conférence de presse à la veille de la finale des barrages des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 : « C'est un match très important pour l'Italie, mais aussi pour nous. En fait, du point de vue de notre pays, c'est encore plus important. »





« Mes joueurs vont tous bien, le seul qui ne va pas bien, c'est moi, j'ai perdu ma voix au Pays de Galles. Le match de jeudi dernier, qui s'est terminé aux tirs au but, a été difficile, mais nous sommes heureux et nous avons eu le temps de récupérer. Pour notre équipe, il est essentiel de courir, nous espérons réussir à tenir jusqu'à la fin. »



