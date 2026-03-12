Bologne-Rome, les notes de CM : Pellegrini décisif, Bernardeschi magique. Joao Mario obtient un 4

Skorupski 6 : Presque spectateur pendant longtemps, à part quelques sorties, il est battu sans faute sur l'égalisation.

Joao Mario 4 : Son erreur sur un arrêt banal qui a ouvert la voie au but égalisateur de la Roma a anéanti les espoirs de qualification de Bologne. (Zortea sv).

Casale 6 : Malen est un adversaire coriace, il a joué les durs en deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, cela aurait pu être pire (Vitik sv).

Lucumi 6,5 : Le meilleur derrière, comme c'est souvent le cas. Beau duel avec Vaz en deuxième mi-temps.

Miranda 6 : Rapidement remis sur pied, il prend un peu de risques en première mi-temps avec un tacle sur Rensch déjà averti, puis fait son travail. Avec ce carton jaune, il sera suspendu au match retour. (Lykogiannis sv).

Pobega 5 : Il rate deux buts qui pèsent lourd dans l'économie du double affrontement. Imprécis et distrait.

Freuler 6,5 : Il ne parvient pas à rattraper l'erreur de Joao Mario (peut-être avec une faute de Malen) sur le 1-1, mais sinon, il comble beaucoup de brèches.

Ferguson 6,5 : Il a retrouvé ses jambes et remporte plusieurs duels au milieu de terrain.

Bernardeschi 7,5 : Soirée de luxe. Svilar s'envole pour lui enlever un ballon des sept mètres en première mi-temps, puis il marque le superbe but de l'avantage, son quatrième dans cette Ligue Europa.

Castro 6,5 : Bataille spectaculaire avec Ndicka, magnifique à voir. Et bravo aux deux (Dallinga sv).

Rowe 7,5 : Vif comme l'éclair, il rend Celik fou. Il le dépasse souvent, manque un peu de concret mais le trouve sur le but de Bernardeschi où il élimine la moitié de la Roma et sert le numéro 10 avec un timing parfait. (Cambiaghi 6 : Il obtient deux fautes précieuses).

All. Italiano 7 : Le meilleur Bologne de 2026, mais c'est le festival du gâchis dans un match presque toujours dominé. Le 1-1 ne rend pas justice à un match qu'il aurait dû gagner, vu le nombre d'occasions créées.