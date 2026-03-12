Bologne-Rome, les notes de CM : Pellegrini décisif, Bernardeschi magique. Joao Mario obtient un 4

Le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League entre Bologne et Rome se termine sur un score de 1-1.
Voici toutes les notes attribuées dans notre bulletin.
Skorupski 6 : Presque spectateur pendant longtemps, à part quelques sorties, il est battu sans faute sur l'égalisation.
Joao Mario 4 : Son erreur sur un arrêt banal qui a ouvert la voie au but égalisateur de la Roma a anéanti les espoirs de qualification de Bologne. (Zortea sv).
Casale 6 : Malen est un adversaire coriace, il a joué les durs en deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, cela aurait pu être pire (Vitik sv).
Lucumi 6,5 : Le meilleur derrière, comme c'est souvent le cas. Beau duel avec Vaz en deuxième mi-temps.
Miranda 6 : Rapidement remis sur pied, il prend un peu de risques en première mi-temps avec un tacle sur Rensch déjà averti, puis fait son travail. Avec ce carton jaune, il sera suspendu au match retour. (Lykogiannis sv).
Pobega 5 : Il rate deux buts qui pèsent lourd dans l'économie du double affrontement. Imprécis et distrait.
Freuler 6,5 : Il ne parvient pas à rattraper l'erreur de Joao Mario (peut-être avec une faute de Malen) sur le 1-1, mais sinon, il comble beaucoup de brèches.
Ferguson 6,5 : Il a retrouvé ses jambes et remporte plusieurs duels au milieu de terrain.
Bernardeschi 7,5 : Soirée de luxe. Svilar s'envole pour lui enlever un ballon des sept mètres en première mi-temps, puis il marque le superbe but de l'avantage, son quatrième dans cette Ligue Europa.
Castro 6,5 : Bataille spectaculaire avec Ndicka, magnifique à voir. Et bravo aux deux (Dallinga sv).
Rowe 7,5 : Vif comme l'éclair, il rend Celik fou. Il le dépasse souvent, manque un peu de concret mais le trouve sur le but de Bernardeschi où il élimine la moitié de la Roma et sert le numéro 10 avec un timing parfait. (Cambiaghi 6 : Il obtient deux fautes précieuses).
All. Italiano 7 : Le meilleur Bologne de 2026, mais c'est le festival du gâchis dans un match presque toujours dominé. Le 1-1 ne rend pas justice à un match qu'il aurait dû gagner, vu le nombre d'occasions créées.
Svilar 6,5 – À la fin de la première mi-temps, il sauve le résultat grâce à un miracle sur un beau tir de Bernardeschi. Il se surpasse également face à Pobega à l'heure de jeu. Il prend des risques en sortant en fin de match, mais est sauvé par la barre transversale.
Celik 4,5 – On ne le voit pratiquement jamais à l'avant. Sur l'occasion du but, il se fait dépasser trop facilement par Rowe. Avant de sortir, il commet une autre erreur en offrant un autre ballon de but à Rowe (à partir de la 66e minute, Hermoso 6 : il met le mordant nécessaire dans un moment compliqué).
Ndicka 6,5 – Castro est un adversaire coriace, mais Evan prend rapidement ses marques. Il est sans aucun doute le meilleur de la défense giallorossa. Il commet très peu d'erreurs.
Ghilardi 5,5 – Il laisse Bernardeschi complètement seul lors du but. Meilleur sur la droite lorsque Hermoso entre en jeu.
Rensch 5,5 – Attentif en défense, mais il commet beaucoup d'erreurs en attaque, surtout dans la dernière passe (à partir de la 57e minute, Tsimikas 6 : il commet peu d'erreurs).
El Aynaoui 5 – La fatigue musculaire de Koné lui permet de devenir titulaire. Le jeu passe par lui, mais il fait tourner le ballon trop lentement et perd beaucoup de duels (à partir de la 66e minute, Pellegrini 7 : il marque le but de l'égalisation et sauve la Roma).
Pisilli 5,5 – Un pas en arrière par rapport à ses dernières sorties. Il est responsable, avec Celik, du but de 1-0 : il est trop mou dans son intervention sur Rowe. Il s'améliore en fin de match.
Wesley 5,5 – Il commence timidement et reçoit un carton jaune sévère en début de match pour une faute sur Joao Mario. Trop discret en première mi-temps, tant en attaque qu'en défense. À vingt minutes de la fin, il passe à droite, mais sa performance reste négative.
Cristante 6 – Il peine dans le milieu de terrain en première mi-temps, ratant plusieurs fois la dernière passe. En deuxième mi-temps, il revient en défense après la sortie d'El Aynaoui, protagoniste de l'égalisation grâce à un ballon récupéré.
Zaragoza 5 – Il est la surprise du début de match. Il est très discret pendant le premier quart d'heure et rate même deux corners, dont l'un donne lieu à une contre-attaque dangereuse pour la Roma. À la 18e minute, il rate le 1-0 puis disparaît (à partir de la 46e minute, Vaz 6 : il donne un peu de vivacité à l'attaque et la différence avec Zaragoza est abyssale).
Malen 6,5 – Avec Zaragoza à proximité, il est plus dans le vif du sujet que lors du match à Gênes. À la 18e minute, il sert un excellent ballon à Saragosse qui rate devant Skorupski. Il a sa première grande occasion à la 52e minute, mais il touche le poteau extérieur. Le but de Pellegrini arrive grâce à un beau jeu de sa part dans la surface. Peu après l'égalisation, il frôle l'avantage, le ballon est touché par Lucumì et finit sur le poteau.
Entraîneur Gasperini 6,5 – L'urgence en attaque est grande et on ne pouvait pas demander mieux.