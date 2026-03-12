Bologne, Italiano : « Une performance de haut niveau, à part la lecture de Joao Mario... L'arbitre ? Trop permissif avec Ndicka. »

« Nous savons quel genre d'ambiance nous allons trouver, où tout le monde aura la vie dure. Nous voulions un résultat pour garder espoir, et c'est ce que nous avons obtenu. Nous devons y aller sans crainte pour riposter comme nous l'avons fait aujourd'hui. Le rythme sera très élevé et il faudra encore plus de qualité pour voir de quoi nous sommes capables. Ce soir, j'ai vu l'ancien Bologne en termes d'intensité et d'attention, de qualité dans le mouvement du ballon, surtout à domicile où ce qui se passe est inexplicable. Nous continuons à ne pas remporter les matchs, mais aujourd'hui, les deux ailiers ont mis du piment dans ce match : ce sont ces joueurs qui peuvent élever le niveau et ils l'ont tous deux fait. Il y a beaucoup d'aspects à évaluer, nous n'avons pas toujours été comme ce soir : il n'est pas facile d'être toujours au top, nous avons perdu des joueurs à des moments cruciaux, mais nous sommes toujours là pour réagir à une défaite aussi cuisante que celle contre Vérone.