Bologne, Italiano : « Une performance de haut niveau, à part la lecture de Joao Mario... L'arbitre ? Trop permissif avec Ndicka. »

Vincenzo Italiano, entraîneur de Bologne, a commenté et analysé sur Sky Sport le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League, qui s'est soldé par un match nul 1-1 contre la Roma : «Je ne sais pas si je dois regretter le résultat, car nous avons été plus dangereux, ou me réjouir d'avoir retrouvé cet esprit, mais nous avons réagi à la défaite de dimanche avec une performance de haut niveau. À part Joao Mario, qui doit renvoyer le ballon, les garçons ont fait un grand match contre une grande équipe avec un rythme soutenu. Je n'ai rien à dire, à part ce but qui ne nous permet pas de gagner un match dans lequel nous avons fait un peu plus que nos adversaires. »
DUEL CASTRO-NDICKA
Italiano a immédiatement commenté la performance de l'arbitre, en particulier le duel entre Ndicka et Castro tout au long du match : « L'arbitre a été trop indulgent envers Ndicka, qui a commis trop de fautes sur Castro : il a joué de manière déloyale, mais la ligne a été la même tout au long du match et c'est très bien ainsi. Nous voulions être encore plus dangereux pour assurer notre qualification, mais elle est toujours possible. Nous irons là-bas pour nous battre. Ce soir, j'ai revu beaucoup de choses de l'ancien Bologne ».
CE QUI EST NÉCESSAIRE ET CE QUI MANQUE
« Nous savons quel genre d'ambiance nous allons trouver, où tout le monde aura la vie dure. Nous voulions un résultat pour garder espoir, et c'est ce que nous avons obtenu. Nous devons y aller sans crainte pour riposter comme nous l'avons fait aujourd'hui. Le rythme sera très élevé et il faudra encore plus de qualité pour voir de quoi nous sommes capables. Ce soir, j'ai vu l'ancien Bologne en termes d'intensité et d'attention, de qualité dans le mouvement du ballon, surtout à domicile où ce qui se passe est inexplicable. Nous continuons à ne pas remporter les matchs, mais aujourd'hui, les deux ailiers ont mis du piment dans ce match : ce sont ces joueurs qui peuvent élever le niveau et ils l'ont tous deux fait. Il y a beaucoup d'aspects à évaluer, nous n'avons pas toujours été comme ce soir : il n'est pas facile d'être toujours au top, nous avons perdu des joueurs à des moments cruciaux, mais nous sommes toujours là pour réagir à une défaite aussi cuisante que celle contre Vérone.
QU'A-T-IL DIT À JOAO MARIO ?
La fin est consacrée à l'erreur de Joao Mario qui a ensuite donné lieu à l'action du match nul : « Je lui ai juste dit que le ballon devait être renvoyé. Depuis son arrivée, Joao prouve qu'il est un joueur de haut niveau : il joue à droite et à gauche. Je suis désolé, mais cela peut arriver ».