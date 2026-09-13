Le Real Madrid a poursuivi son implacable quête du titre en Liga avec une convaincante victoire 4-1 contre le Rayo au Santiago-Bernabéu. Silva, titularisé par José Mourinho, a disputé 69 minutes de la rencontre et a joué un rôle clé dans les transitions au milieu de terrain qui ont permis au club madrilène de submerger son adversaire. L’ancien joueur de Manchester City s’est montré visiblement impressionné par le réalisme de cette performance, soulignant que la capacité de l’équipe à punir ses adversaires évolue actuellement à un très haut niveau.

S’exprimant au micro de Realmadrid TV après cette large victoire, Silva a fait part de sa satisfaction, à la fois pour le résultat et pour la manière. « Nous sommes très heureux parce que les trois points sont la chose la plus importante. Quatre buts, une grande victoire, et nous sommes très heureux, surtout de la première mi-temps, mais en général de l’ensemble du match. Maintenant, il faut préparer le prochain, qui arrive très vite. Il n’y a aucun doute sur la force offensive et la capacité de marquer de cette équipe. En plus, ici, au Bernabéu, avec nos supporters. Aujourd’hui, une fois encore, nous avons été capables de beaucoup créer, de nous procurer des occasions, et nous sommes très heureux des trois points. »