Getty Images Sport
Traduit par
Bernardo Silva admiratif devant la puissance offensive du Real Madrid après la démolition du Rayo Vallecano
Le Bernabéu célèbre un festival de buts
Le Real Madrid a poursuivi son implacable quête du titre en Liga avec une convaincante victoire 4-1 contre le Rayo au Santiago-Bernabéu. Silva, titularisé par José Mourinho, a disputé 69 minutes de la rencontre et a joué un rôle clé dans les transitions au milieu de terrain qui ont permis au club madrilène de submerger son adversaire. L’ancien joueur de Manchester City s’est montré visiblement impressionné par le réalisme de cette performance, soulignant que la capacité de l’équipe à punir ses adversaires évolue actuellement à un très haut niveau.
S’exprimant au micro de Realmadrid TV après cette large victoire, Silva a fait part de sa satisfaction, à la fois pour le résultat et pour la manière. « Nous sommes très heureux parce que les trois points sont la chose la plus importante. Quatre buts, une grande victoire, et nous sommes très heureux, surtout de la première mi-temps, mais en général de l’ensemble du match. Maintenant, il faut préparer le prochain, qui arrive très vite. Il n’y a aucun doute sur la force offensive et la capacité de marquer de cette équipe. En plus, ici, au Bernabéu, avec nos supporters. Aujourd’hui, une fois encore, nous avons été capables de beaucoup créer, de nous procurer des occasions, et nous sommes très heureux des trois points. »
- Getty Images Sport
S’adapter à la vie sous Mourinho
Malgré le caractère maîtrisé de la victoire, Silva est resté humble concernant sa propre intégration dans l’équipe. Le joueur de 32 ans a rejoint un effectif constellé de stars durant l’été et découvre actuellement les exigences tactiques d’un nouveau championnat et d’un nouvel entraîneur. Il a reconnu que, même si l’équipe gagne, il est encore dans un processus d’apprentissage des déplacements spécifiques et des préférences de ses coéquipiers afin d’avoir l’impact maximal possible sur le terrain.
« C’est une nouvelle expérience. J’essaie encore de mieux connaître mes coéquipiers et notre façon de jouer, de voir où je peux m’améliorer pour aider l’équipe. Je m’adapte, mais je suis très heureux. Nous avons bien commencé, à part le match à Séville, l’équipe a été très solide dans l’ensemble. Dans trois jours, nous avons un autre match à l’extérieur très important pour aller chercher trois points de plus », a expliqué Silva.
Consignes tactiques et liberté créative
Silva a également éclairé le rôle précis que Mourinho a conçu pour lui dans le système madrilène. L'international portugais a pour mission d'être le lien entre la ligne défensive et un quatuor offensif qui compte certains des attaquants les plus redoutés du football mondial. En décrochant et en faisant circuler le ballon, Silva permet à des joueurs comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappe de rester hauts et d'exploiter les espaces dans le dos de la défense adverse.
« Principalement, avec le ballon, aider beaucoup à la construction du jeu et apporter de la fluidité pour que le ballon arrive aux joueurs offensifs dans les meilleures conditions, étant donné leur capacité de dribble. Pour Vini, Jude, Kylian et Diomande, il est très important que le ballon leur parvienne bien. Ensuite, sans le ballon, aider aussi beaucoup au pressing et dans le travail défensif, où nous avons beaucoup à faire. J’essaie de m’adapter, d’être la meilleure version de moi-même pour aider l’équipe, et je vais continuer à travailler », a-t-il ajouté.
- AFP
Préparation du déplacement à Elche
Il y a peu de temps pour célébrer dans le camp madrilène, l’effectif étant déjà de retour à l’entraînement pour préparer sa prochaine sortie. Alors que les titulaires du week-end se sont concentrés sur des séances légères, le reste du groupe a enchaîné des exercices de haute intensité pour rester affûté avant le déplacement à venir au stade Martinez Valero afin d’affronter Elche mardi soir. Pendant ce temps, Ferland Mendy, Eder Militao et Rodrygo poursuivent chacun leur processus de récupération et n’ont pas pris part à la séance collective.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles