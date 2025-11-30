En Arabie saoudite, les mots ont parfois plus d’impact que les gestes. Et la dernière sortie du prince Abdullah bin Mosaad, ancien ministre des Sports, n’est pas passée inaperçue. En affirmant que Cristiano Ronaldo est « le seul joueur étranger à mériter son salaire », l’ancien responsable a balayé d’un revers de main l’ensemble des stars présentes dans le Royaume. Un message qui, sans être explicite, touche en premier lieu Karim Benzema, la figure la plus exposée derrière le Portugais.
Benzema visé par une pique saoudienne qui fait débat
- Getty Images Sport
Une critique directe, malgré les performances
Car le timing interroge. Au moment même où Benzema enchaîne les prestations de haut niveau avec Al-Ittihad, l’ancien Ballon d’Or devient la cible d’une comparaison jugée injuste. Son salaire — estimé à 100 millions d’euros par an, soit la moitié de celui de Ronaldo — est implicitement présenté comme excessif. Pourtant, sur le terrain, le Français continue d’apporter des réponses bien plus parlantes : il vient de signer un triplé en quart de finale de la Coupe du Roi, son quatrième triplé depuis son arrivée. Pour un joueur de 37 ans, l’efficacité reste impressionnante.
- Getty Images Sport
Benzema, loin d’être un figurant en SPL
Depuis son arrivée, l’ex-attaquant du Real Madrid a dépassé les attentes sportives. Il marque, il crée, il mène le jeu. Et surtout, il incarne l’un des projets les plus ambitieux du football saoudien. Comparer son apport à celui de Ronaldo serait déjà discutable ; affirmer qu’il « ne mérite pas son salaire » relève davantage du jugement politique que sportif. Dans la SPL, rares sont les étrangers capables d’influer autant sur les résultats de leur équipe.
- Getty Images Sport
Une forme de déconsidération difficile à comprendre
La déclaration de Bin Mosaad place Ronaldo sur un piédestal, mais semble réduire les autres stars à de simples coûts marketing. Une perception étonnante, surtout lorsque Benzema se montre décisif semaine après semaine. Pour beaucoup d’observateurs, cette sortie ressemble davantage à une provocation ou à une volonté de rappeler la hiérarchie interne qu’à une analyse neutre de la saison.
- Getty Images Sport
Benzema répond comme toujours : par le jeu
L’intéressé, lui, ne réagit pas. Ce sont ses performances qui parlent : des buts, des triplés et une influence intacte. Loin des polémiques, Benzema poursuit son adaptation et continue d’élever le niveau du championnat. De quoi rappeler que, même s’il n’a pas la puissance médiatique de Ronaldo, il reste l’un des rares joueurs capables de justifier chaque euro (ou pétrodollar) dépensé à travers ses actions sur le terrain.