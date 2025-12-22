Coupe de France : ce club amateur voudrait défier "l'OM, le PSG ou Lyon"

En seizièmes, Montreuil accueillera Amiens, pensionnaire de Ligue 2. Un tirage relevé, mais loin de calmer l’enthousiasme du club. Pour Ali Sidhoum, cette aventure reste avant tout un bonus inattendu, sans détourner l’équipe de son objectif principal.

« T'es pris par cette magie de la Coupe de France. Tu veux aller choper un gros pour que les joueurs et la ville kiffent. Notre objectif cette saison, ce n'est pas la Coupe de France, c'est vraiment du bonus. Mais ça ramène énormément de buzz et de joie. Notre objectif, c'est le championnat. On s'est dit : 'on prend un gros, on sort et on retourne dans notre quotidien'. Amiens, ça reste du très lourd pour nous. Mais t'as envie de choper l'OM, le PSG ou Lyon. Mais c'est déjà un gros morceau, personne ne nous attendait là », a-t-il poursuivi.

À Montreuil, la Coupe de France a déjà rempli sa promesse. Et l’histoire, peut-être, n’a pas encore écrit sa dernière page.